Carolina Tohá: "Critican que soy firme, pero nunca he visto que a un hombre lo cuestionen por eso"

Este miércoles, en el programa Descabelladas de UChile TV y Radio Universidad de Chile, la exministra y precandidata presidencial, Carolina Tohá, repasó su trayectoria política, reflexionó sobre las brechas de género, analizó los desafíos de la izquierda en seguridad y migración, y abordó la crisis del Gobierno frente al caso Monsalve.

En un contexto marcado por diversas polémicas políticas, las periodistas Yasna Lewin, Mirna Schindler y Alejandra Matus conversaron con la ex secretaria de Estado sobre las filtraciones de la Fiscalía, que impactaron especialmente a la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y a la ex presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola. En el debate se analizaron las repercusiones de estos hechos en la credibilidad de la política y en sus roles dentro del Gobierno.

Durante el programa se profundizó en la candidatura de Tohá y abordó su programa de gobierno, además del inicio de su carrera hacia La Moneda. Asimismo, se discutieron temas clave como las brechas de género en la política, las fallas del actual gobierno, las dificultades del sector para enfrentar ciertos temas de contingencia y la crisis desatada por el caso Monsalve dentro del Ejecutivo.

Respecto a las brechas de género en política, la exministra afirmó que a los hombres no se les exige lo mismo que a las mujeres, una desigualdad que experimentó durante su gestión en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. “Muchas veces vi una crítica de que yo era demasiado firme, que yo era demasiado dura, y nunca he visto que a un hombre lo critiquen por ser firme. Nunca he visto que eso sea un problema”, señaló.

En materia de seguridad, la también exalcaldesa centró su análisis en dos puntos clave: la urgencia de tramitar un proyecto que responda a las múltiples y apremiantes necesidades de la ciudadanía, y también al modo en que el Gobierno ha abordado la migración. En este último aspecto, lanzó una crítica directa a su sector político: “A la izquierda le ha faltado empatía con quienes sufren los efectos de la migración”.

Asimismo, Tohá no eludió los temas más sensibles para el Gobierno y abordó el caso Monsalve, al que calificó como “una de las crisis más dolorosas de la administración del Presidente Gabriel Boric”. En ese sentido, reconoció que el episodio le dejó una profunda sensación de catástrofe: “Nunca imaginé pasar por algo así. Toda la manera en que eso se manejó da cuenta de una forma de actuar que no es aceptable”.