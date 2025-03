Gendarmería interpone querella tras filtración sobre inhibidores de señal en cárceles

Durante la tarde de este viernes 21 de marzo, Gendarmería confirmó la presentación de una querella contra quienes resulten responsables de la reciente filtración que afectó a la institución, y que reveló una serie de datos alusivos al funcionamiento del Sistema de Gestión de Bloqueo de Telefonía. Tal tecnología es usada para inhibir las señales telefónicas dentro de tres cárceles de la capital y según un informe reservado hecho por la Contraloría, no estaría cumpliendo con su objetivo.

La acción fue emprendida por el director nacional del organismo, Sebastián Urra, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En el documento, se afirma que “en el marco de un proceso de investigación especial y fiscalización al proceso de implementación del sistema de bloqueo de señal de telefonía en recintos penitenciarios, realizado por la Contraloría General de la República, se emitió informe final con carácter de reservado, ya que la publicidad de su contenido podría afectar gravemente la seguridad pública”.

Esto, además de la confirmación de Urra respecto a que las observaciones de Contraloría ya habrían sido tomadas en cuenta para el nuevo proceso de licitación que “se lleva a efecto para las próximas nueve unidades penales donde se implementará el sistema de bloqueo”.

El director de Gendarmería recalcó que “el sistema sí funciona. Eso produce tranquilidad tanto para el entorno más cercano del cuadrante Pedro Montt, así como también en el ámbito de la seguridad nacional respecto del combate a la criminalidad”.

Jaime Gajardo acusa “razones políticas” en la filtración del informe

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que la publicación del informe de la Contraloría tendría un interés político. “Se presentó una denuncia y la Gendarmería el día de ayer presentó una querella. El sistema tiene varias funcionalidades para las investigaciones criminales, y en ese sentido, el sistema ha sido muy provechoso para Gendarmería. Entonces, que por razones políticas el informe se filtre, le hace un daño al país”, señaló el ministro en conversación con Radio Duna.

En esa línea, Gajardo argumentó que, su impresión es que “el informe se filtró para señalar que el sistema no estaba funcionando, porque era un sistema que este Gobierno logró implementar. Antes de este Gobierno no había inhibición de teléfono celular en las cárceles, y este Gobierno lo logró implementar, no otro, no otras autoridades. Este Gobierno lo implementó”, sostuvo el ministro.

Eso sí, aseguró que no posee antecedentes respeto de quién lo haya filtrado, “y por lo mismo les hemos pedido al Ministerio Público que lo investigue. Lo que nosotros creemos es que esta discusión, en parte, se está politizando, y eso a nosotros nos preocupa, y nos preocupa porque implica no darla con altura de miras. Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nosotros protegemos el sistema”, finalizó.