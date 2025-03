Israel amenaza con anexar territorios de la Franja de Gaza en medio de nuevos bombardeos

Durante la mañana de este viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó al Ejército apoderarse de más territorios en Gaza, sin especificar cuáles, y amenazó a Hamás con anexar la Franja si el grupo islamista no libera a los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023.

“Cuanto más mantenga Hamás su rechazo, más territorio perderá, el cual será anexionado a Israel”, dijo Katz en un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa.

“He ordenado al Ejército que ocupe áreas adicionales en Gaza mientras evacua a la población, así como expandir las zonas de seguridad en torno para proteger a las comunidades israelíes y los soldados de las fuerzas armadas”, anunció el titular de Defensa de Israel a primera hora de la mañana.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el analista internacional, Guillermo Holzmann, aseguró que la acción de Israel en la Franja de Gaza está dejando “de forma explícita” la idea de ocupar y anexar el enclave palestino y Cisjordania.

El analista además afirmó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad, se ha escudado en el gobierno de Donald Trump.

“Netanyahu está aprovechando los dichos de Trump en términos de poder reconstruir Gaza y que los palestinos deben salir para reconstruir”, citó Holzmann.

Para el gobierno de Donald Trump, el responsable de las muertes ocasionadas por los ataques israelíes es Hamás. Así lo planteó la delegación de Washington este viernes ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Hamás tiene plena responsabilidad por la guerra en curso en Gaza y por la reanudación de las hostilidades. Todas las muertes se habrían evitado si Hamás hubiera aceptado la propuesta de un puente que Estados Unidos presentó el miércoles pasado”, declaró la embajadora interina, Dorothy Shea.

Las declaraciones llegan en momentos en que Israel ha intensificado los ataques por aire y tierra, en los que ha matado, durante estos últimos cuatro días, a más de 500 gazatíes. De estas víctimas, más de 300 asesinados son menores de edad.

Durante el panel de conversación de Radioanálisis, el académico de la Universidad de Chile y doctor en Filosofía, Rodrigo Karmy, sostuvo que “Palestina es básicamente el punto cero de nuestra época”.



“Israel se ha convertido en el modelo de la ultraderecha a nivel mundial“, precisó.

Karmy señaló que a dicha corriente política le interesa Israel no solo por su despliegue de seguridad, sino porque “ese despliegue de seguridad implica una redistribución del espacio territorial. Es decir, si no podemos expulsar a una población, como el caso del pueblo palestino, entonces los matamos a todos no más. Ese es el último proyecto de la ultraderecha, siempre ha sido ese”, aseveró.