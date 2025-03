"Un clamor en contra de la violencia y las agresiones": Colegio de Profesoras y Profesores convoca a manifestación para el lunes 24 de marzo

A través de un comunicado difundido por YouTube, el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile convocó a una manifestación docente para el mediodía de este lunes 24 de marzo. Esto, con el objetivo de movilizar al profesorado en lo que su presidente, Mario Aguilar, definió como “un clamor en contra de la violencia y las agresiones” desatadas al interior de los establecimientos educacionales, bajo el lema “que educar no nos cueste la vida“.

Lo anterior, considerando los casos que recientemente han salido a la luz pública y que dan cuenta de varios episodios que constatan agresiones contra el cuerpo docente. La más reciente de ellas, la de una profesora que fue golpeada en la comuna de Trehuaco y que, tras sufrir una fractura craneal, debió ser intervenida de urgencia en el Hospital Clínico del Sur de Concepción.

“El Colegio de Profesores y Profesoras convoca a manifestaciones el próximo lunes 24 para rechazar, llamar la atención y levantar un clamor para que se detenga la violencia contra docentes y las comunidades escolares. No más violencia, no más agresiones. Esto es indispensable que se ponga absolutamente en el centro de las discusiones sobre educación hoy”, aseguró el dirigente gremial.

En esa misma línea, Aguilar manifestó que “este es el problema más grave que enfrenta la educación chilena: la mala convivencia, los ambientes violentos y agresivos de los cuales los profesores y profesoras estamos siendo víctimas. Tuvimos el caso de la comuna de San Javier, que se conoció recientemente; anteriormente, el de la colega en la comuna de Trehuaco, que sufrió una gravísima agresión”, recalcó.

Por eso, reafirmó que el gremio “debe manifestarse con fuerza este lunes 24 por todo el país. Hay muchas posibilidades de manifestarnos, pero lo importante es que, independiente de que se puedan hacer muchas actividades durante la jornada, al mediodía estemos todos al unísono realizando manifestaciones por todo Chile”.

Preocupación por los programas de inclusión

Lo sucedido en Trehuaco también despertó las alertas de la colectividad luego de que se conociera que el estudiante involucrado en la agresión pertenecía al espectro autista. Al respecto, Aguilar fue tajante al afirmar que “todos estamos de acuerdo en que se debe incluir a todas y todos los niños y niñas en los establecimientos educacionales“.

Sin embargo, hizo la precisión de que “estos programas de inclusión hoy no están funcionando y no lo están haciendo porque no se han entregado los recursos adecuados, porque el decreto 170 ya está obsoleto y porque muchas veces la inclusión no queda más que en el papel. Los colegios, en definitiva, no tienen las condiciones materiales ni humanas, no tienen los profesionales adecuados ni la cantidad necesaria. Los profesionales tampoco tienen todo el tiempo que deberían para dedicar a la atención de niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales y que, por lo tanto, requieren una atención muy personalizada”.

“En la mayoría de los colegios, los profesores y profesoras del aula regular tienen que enfrentar esta situación prácticamente solos, y eso no corresponde. Es algo que se debe revisar, y vamos a exigir, por lo tanto, este lunes 24, con toda la fuerza y la unión del profesorado, que levantamos este clamor: no más violencia, no más agresiones”, sintetizó el líder gremial.