Evelyn Matthei llama a la "unidad hasta que duela" en la derecha

El Consejo General de Evópoli oficializó la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, sumándose así a RN y la UDI en su respaldo, consolidando su figura como la opción de la centroderecha dentro de Chile Vamos. La proclamación estuvo marcada por el entusiasmo de los militantes, quienes la presentaron como “la próxima presidenta de Chile” y destacaron su capacidad para abordar “los grandes temas” que preocupan a la ciudadanía.

Durante su discurso, Matthei agradeció el apoyo recibido y resaltó que su nominación representa un compromiso con la unidad del sector. “Esta nominación es más que un acto de apoyo a una persona. Es un acto político, en favor de la unidad de la centroderecha chilena”, afirmó. Recordó que en la última elección presidencial hubo múltiples candidatos de derecha, lo que generó división, y aseguró que en esta oportunidad, la gente exige cohesión.

En su intervención, la exalcaldesa subrayó la importancia de trabajar en conjunto para enfrentar los principales desafíos del país, como la crisis de seguridad y el estancamiento económico. “Unidad hasta que duela, unidad hasta que duela, debe ser nuestro lema, porque sin unidad, no lograremos poner a Chile de pie”, enfatizó, invitando a otros sectores de la oposición a sumarse a un proyecto colectivo para superar la crisis actual.

Matthei también se refirió a la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar el bienestar de la población. “Es imperdonable lo que este Gobierno le ha hecho a nuestro país”, sostuvo, asegurando que su candidatura buscará ofrecer un gobierno serio y responsable. Además, defendió la importancia del diálogo y la construcción de consensos en política, destacando que “Chile no le pertenece a la derecha ni a la izquierda. Chile es de todos y debemos construirlo entre todos”.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la unidad del sector y con la conformación de una lista parlamentaria única que permita recuperar el país. “Hoy se levantan voces reprochándonos que dialoguemos y lleguemos a acuerdos. En política, uno puede abrazar sus principios y aislarse o, por el contrario, utilizar esos principios y valores para dialogar y convencer. Todos tienen derecho a participar, a ser escuchados y dar sus opiniones. La política no es imposición, es consenso. La política es diálogo, no atrincheramiento. La política es hablarles a las grandes mayorías, no a grupos identitarios que sólo se preocupan de hacer valer su verdads”, concluyó.