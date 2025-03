Pascua Lama 2.0: Habitantes del Valle del Huasco movilizados contra el nuevo proyecto de Barrick Gold

Indignación ha causado en comunidades del Valle del Huasco la presentación del proyecto minero de la empresa Barrick Gold, “El Alto”. Esto último, porque la iniciativa se pretende instalar en el mismo lugar donde estaba Pascua Lama: proyecto de la misma Barrick Gold que fue clausurado de forma definitiva por la Corte Suprema en 2022.

En conversación Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Comunidad Diaguita Patay Co, Sebastián Cruz, aseguró que la presentación de esta iniciativa en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es preocupante porque “son nuevos sondajes que quieren realizar y lo otro importante es que ellos quieren realizar sondajes en la misma área del proyecto Pascua Lama, justamente donde se encuentra el rajo de la mina”.

“Más preocupante aún es que cerca del área se encuentran glaciares tan importantes como el glaciar Toro I, Toro II y Esperanza, los cuales fueron afectados anteriormente por el proyecto Pascua Lama. La preocupación nuestra es porque son nuevas intervenciones, se está presentando un nuevo proyecto, siendo que para nosotros es como la modificación del proyecto antiguo”, dijo.

Cruz recalcó que es bastante el riesgo. “Nosotros en el Valle del Huasco somos el último río que corre de cordillera al mar. Más al norte tenemos el río Copiapó, que está profundamente afectado por las empresas mineras y más al sur, el Valle del Elqui, La Serena, donde estaba el proyecto El Indio y que también fue afectado en sus cursos de agua”.

“Es un valle donde los glaciares y el ecosistema glaciar e hídrico que existe en la alta cordillera, nos nutren de agua y con eso podemos sustentar un lugar que tiene como oficio primordial la pequeña agricultura”, complementó.

A juicio del dirigente, la insistencia de Barrick Gold para emplazarse en la zona, se debe a que quiere “dar buenas señales al mercado, buenas señales en términos de que sus acciones puedan repuntar, en que puedan buscar accionistas para que puedan realizar un emprendimiento minero en el futuro”.

“Nosotros sentimos que es una forma de dar nuevos aires a este proyecto Pascua Lama” insistió.

La raíz del problema

El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, coincidió con Sebastián Cruz en su diagnóstico de que “acá aparece un Pascua Lama 2.0 ocupando, en parte, las mismas concesiones mineras del proyecto original”.

El activista acusó además que Barrick Gold no ha hecho realmente efectivo el cierre de Pascua Lama. “Eso no se debería permitir. No debiera, un proyecto que está sancionado, clausurado, un proyecto que no ha dado cumplimiento ni a un plan de reparación de los daños que causó ni tampoco al cierre de las operaciones que se le clausuraron, hoy día se le permita evaluar la posibilidad de generar un nuevo proyecto, porque estamos hablando de la misma zona”, opinó.

Para Cuenca, el origen del problema es la entrega de una concesión minera a Barrick Gold, la cual facultaría a la empresa para seguir presentando proyectos. A su parecer, la única solución es cambiar la Constitución para que los derechos de la naturaleza tengan más peso.

“Lamentablemente, acá se le entregan las concesiones a la empresa sin ningún tipo de condicionamiento previo como, por ejemplo, que antes de entregar una concesión se haga una evaluación ambiental, si corresponde o no desarrollar un proyecto en determinado territorio. Son las herencias que tenemos del modelo minero neoliberal que está garantizado en la Constitución, en la Ley de Concesiones Mineras y en el Código Minero que lamentablemente le entrega derechos de propiedad a la empresa, que permite que Barrick pretenda desarrollar este proyecto más allá de lo que opine la comunidad y la institucionalidad”, estimó.

A todo lo anterior, el director de OLCA agregó que “la minería es una actividad altamente destructiva” y “que no deja beneficios a los territorios”.

“Lo que pasa es que acá el sector económico de la minería genera muchas redes de poder, muchas redes de lobby que hacen que esto se siga empujando y hoy día lamentablemente con esto la transición energética y de los minerales críticos aparece como un nuevo empuje. Lamentablemente, el Gobierno actual ha tomado ese empuje que viene de las políticas internacionales y está facilitando estos nuevos proyectos mineros que debieran ser profundamente revisados”, dijo.

La urgencia de la acción comunitaria

Este sábado 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la Comunidad Diaguita Patay Co convocó a una manifestación. Esto, señalaron, en medio de los esfuerzos de Barrick Gold por intentar dividir a los habitantes del Valle del Huasco.

Sebastián Cruz afirmó que “la idea es hacer un encuentro comunitario para las personas que son más sensibles a la defensa de los ecosistemas hídricos y glaciares, poder sensibilizar a la comuna y a los demás habitantes en relación al conflicto ambiental que ha significado el proyecto Pascua Lama y a la amenaza que son los distintos proyectos que están en la alta cordillera”.

A juicio de Cruz, es urgente “realizar acciones más comunitarias, porque sabemos que finalmente la defensa de los recursos naturales y de los ecosistemas que están en la alta cordillera dependen de muchas aristas. Está la arista judicial, la administrativa, pero también está la arista comunitaria que tiene que estar bien fuerte acompañando todos los procesos para que puedan salir buenos resultados”, aseveró.