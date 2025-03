¿Cuánto suma Evópoli a Matthei? ¿Están en riesgo las primarias del oficialismo? Expertos analizan últimos pasos presidenciales

Durante la mañana del sábado 22 de marzo, el Consejo General de Evópoli oficializó la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, sumándose así a RN y la UDI en su respaldo, consolidando su figura como la opción de Chile Vamos.

Durante su discurso, la ex alcaldesa subrayó la importancia de trabajar en conjunto para enfrentar los principales desafíos del país, como la crisis de seguridad y el estancamiento económico. “Unidad hasta que duela, unidad hasta que duela, debe ser nuestro lema, porque sin unidad, no lograremos poner a Chile de pie”, enfatizó.

Además, Matthei volvió a insistir con la idea de que toda la oposición vaya en una lista parlamentaria única: “Es conveniente hacer todos los esfuerzos posibles por lograr una única lista parlamentaria. Yo me la jugaré por lograrla. Y si me cierran la puerta, golpearé la ventana, porque es mucho lo que está en juego, para darnos gustitos personales (…) no pido una alianza perpetua, pido al menos una alianza transitoria, para que formemos una mayoría que nos permita recuperar Chile”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el sociólogo y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Alexis Cortés sostuvo que el apoyo de Evópoli a Matthei era algo esperado y que no modificará el escenario político de la candidata presidencial de Chile Vamos.

“No creo que modifique el escenario político en el que está Evelyn Matthei, que es un escenario marcado por el declive constante de las preferencias hacia ella en las encuestas. Este apoyo no mueve la aguja”, aseguró Cortés.

En esa línea, detalló que la situación de la ex alcaldesa de Providencia es “bastante apremiante. Aunque Kast también está en una situación alarmante, le sigue pisando los talones, y por otro lado, Kaiser sigue teniendo un impulso bastante sustantivo que amenaza las pretensiones tanto de Matthei como de Kast de ser la primera opción por la derecha en la primera vuelta”.

De acuerdo con el reciente estudio del Panel Ciudadano UDD, la carrera presidencial es encabezada por la ex alcaldesa Evelyn Matthei con 24%, seguida por el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser con 17% y el líder republicano José Antonio Kast con un 16%.

En diálogo con nuestro medio, la investigadora y presidenta de Nodo XXI, Camila Miranda, aseveró que el apoyo de Evópoli no cambia mucho a la candidatura de Evelyn Matthei, salvo que “eso se traduzca en algún giro de propuestas de la candidata, la que últimamente ha estado activamente tensionada por los partidos de ultraderecha respecto a, por ejemplo, a la discusión sobre pena de muerte y materias de esa índole”.

“Si no ubica, generosamente, a Evópoli en la derecha liberal, en la centro derecha, habría que preguntarse de qué manera ese abanico amplio que podría incluir a la ultraderecha los interprete, los represente, y por tanto, con qué ideas Evelyn Matthei disputaría la candidatura presidencial“, complementó.

En esa misma línea, Miranda aseveró que Matthei se había visto con una capacidad de convocar a cierto sector de la derecha, y eso se “ha ido desgranando en el último tiempo. Y efectivamente la aparición de Kaiser, también la disminución de Kast, muestra también los movimientos en sus votantes. No es lo mismo plantearse, ir a convocar a otros votantes, a los nuevos votantes, cuando se te está desmembrando tu propio sector”.

Para el analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, la decisión de Evópoli de apoyar la candidatura de Matthei era algo esperable. Asimismo, explicó que el nombramiento se demoró más que los otros partidos de la coalición debido a las elecciones del partido de centro derecha.

“La decisión de Evópoli consolida la candidatura de Matthei en el bloque de Chile Vamos. Ese es el mayor efecto de la proclamación”, aseguró.

Consultado sobre el llamado de Matthei para la unidad entre los partidos de derecha y extrema derecha, Duval detalló que la propuesta de la candidata de Chile Vamos es inviable.

“Me parece que esas primarias no son viables de ninguna manera. Entonces, si bien es cierto, Matthei mantiene un discurso de llamado a la unidad, que puede ser una parte de su estrategia, pero también las candidaturas de Kast y Kaiser tienen un preacuerdo de llevar una única lista parlamentaria. Ese escenario ya está más definido“, puntualizó.

En una línea similar a lo señalado por Duval, el académico Alexis Cortés aseveró que cualquier sector que logre articular el espectro más amplio de su mundo en una lista parlamentaria, “aumenta sus chances de tener una performance exitosa”.

“Ahora bien, yo veo muy difícil que Matthei sea capaz de lograr articular una lista parlamentaria con toda la oposición, porque justamente lo que muestran los datos es que la primera opción hoy la tendrían aquellos sectores que están por fuera de Chile Vamos”, afirmó Cortés.

Asimismo, profundizó que la lista parlamentaria de libertarios, social cristianos y republicanos -todos de extrema derecha-, podrían “dar un sorpasso dentro de la derecha y dejar outside a Chile Vamos, y en particular, a Matthei”.

Se busca candidato presidencial en el oficialismo

Si bien el oficialismo ya cuenta con las candidaturas presidenciales de Carolina Tohá por parte del PPD y Vlado Mirosevic por el Partido Liberal, los ojos están puestos en los nombres que saldrán de los partidos más grandes de la coalición de Gobierno para sumarse a la carrera por La Moneda: Partido Comunista, Frente Amplio y Partido Socialista.

Pese a la postergación de los candidatos de los partidos antes mencionados, la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó este domingo que el oficialismo tendrá primarias amplias de cara a la elección presidencial de noviembre de este año.

En conversación con Estado Nacional de TVN, Vodanovic aseguró que “en el progresismo hemos instalado una mesa de trabajo hace mucho tiempo que está construyendo las bases programáticas de la primaria, con una definición previa, que es que vamos a ir todos a primarias”.

En ese sentido, pese a ciertas aprensiones manifestadas por algunos candidatos, como Carolina Tohá, quien ha señalado que no iría a una primaria con el ex alcalde de Recoleta y militante comunista, Daniel Jadue, Vodanovic recalcó: “Nosotros como presidentes de partidos hemos abordado esta temática y hemos tomado una definición. Y los candidatos son candidatos de los partidos políticos y tienen que adecuarse a la definición de los partidos“.

En esa línea, Cortés enfatizó en que aún no hay “aún no hay nombre, pero lo va a haber. Creo que es discutible cuál es el mejor momento para anunciarlo porque cada uno de los partidos está viviendo su proceso interno y tiene sus propias temporalidades“.

Asimismo, el académico explicó que todavía falta bastante para que se produzca la inscripción en las primarias y, por lo tanto, hay tiempo para buscar la mejor alternativa en cada uno de los partidos.

“El Partido Socialista tiene que decidir si se apoya a Carolina Tohá, y eventualmente eso puede ser algo que tribute a una unificación de esos partidos, o si opta por un candidato propio. En el Frente Amplio, bueno, ellos tienen su decisión, la que está cruzada por el hecho de ser el partido del presidente de la República, y una nominación dentro de esa tienda política debería asumirse como un testimonio que recoge el legado de esa presidencia”, profundizó.

Respecto al PC, Cortés evidenció que no es la primera vez que “su temporalidad interna prevalece por sobre la discusión pública de cuándo debería ser el mejor momento para anunciar cuál va a ser su abanderado o abanderada. Y ocurrió en la primaria anterior, cuando la definición de la candidatura de Daniel Jadue fue bastante después de lo que todo el mundo esperaba, pero respondió a la temporalidad interna del partido”.

Además, detalló que la discusión del Pleno del Comité Central, la cual se realizó durante toda la jornada del sábado 22 de marzo, se centró en “la necesidad de elaborar una plataforma programática que permita que después el siguiente paso sea la definición de quién es la persona más indicada para representar esas propuestas de cambio”.

Pese a lo anterior, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, irrumpió en las encuestas presidenciales tras la aprobación de la reforma de pensiones. En la última entrega del Panel Ciudadano UDD, Jara registró el 4% de las preferencias.

Para Tomás Duval, la indefinición presidencial del oficialismo se debe a que “carece de candidaturas y de figuras competitivas en el ámbito presidencial. Eso no es de ahora, es un fenómeno que viene del año pasado”.

Duval detalló que uno de los factores por lo cuál se postergó la definición presidencial dentro del oficialismo se debe a que creyeron “que la ex presidenta Bachelet podría venir a resolverles un problema político, y eso evidentemente no sucedió”.

“Estamos viendo esa ausencia de liderazgo y de propuestas, y eso, en este corto plazo, es una mala señal, porque aparece como una suerte de que el próximo proceso eleccionario de noviembre estaría muy difícil o casi perdido para el oficialismo”, aseveró.

Sobre las críticas de la oposición por falta de un candidato en el sector, Miranda sostuvo que los dirigentes políticos de la derecha están experimentando “el dilema de que no tienen con qué contraponer posiciones, pero para la elección presidencial queda harto. La inscripción de las candidaturas a primarias es en más de un mes todavía. Ese es un plazo, a mi parecer, realista y necesario para que se construyan acuerdos y que aparezcan candidaturas con representación de estos partidos”.

La presidenta de Nodo XXI afirmó que el ejercicio que le toca al oficialismo “no es sencillo, sobre todo estando en el Gobierno“.

“Claramente hacia afuera pareciera leerse esto como que hay una falta de cartas y alternativas, quizás eso sucede en algunos partidos, pero si vemos lo que es la conversación del Partido Comunista, hay varias cartas sobre la mesa, en el Frente Amplio también. Entonces más bien son esas definiciones las que quedan pendientes y ojalá sean al alero justamente de un proyecto común“, finalizó Miranda.