Presidente del Partido Republicano respaldó opción senatorial de Rodolfo Carter

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó la posibilidad de un eventual apoyo a Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida, para que este se postule como candidato a senador por la colectividad.

Carter ha manifestado su interés en participar en una primaria presidencial junto a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, una propuesta que aún no ha recibido respuesta y que parece alejarse con el tiempo. En caso de que esta opción no prospere, Carter no ha descartado lanzarse como candidato al Senado, con Valparaíso como una de las opciones más consideradas.

En conversación con Mesa Central, Squella destacó el vínculo cercano entre el partido y Carter, subrayando que “hay una buena relación” entre ellos y resaltando las cualidades del exjefe comunal: “Tiene el coraje y valentía que creemos que es fundamental para los trabajos ejecutivos y también legislativos”.

El panorama político también se ve influenciado por el reciente movimiento de su hermano, el diputado Álvaro Carter, quien dejó la bancada de la UDI para unirse al Partido Republicano, lo que podría estar relacionado con el futuro político de Rodolfo Carter.

A pesar de los acercamientos, Squella fue claro al señalar que antes de cualquier posible acuerdo, el exalcalde debe resolver su participación en las primarias presidenciales. “Si es que lo van a invitar o no, él tiene que tomar una decisión”, comentó.

Respecto a la candidatura al Senado, Squella afirmó que, aunque se barajan opciones como Valparaíso o La Araucanía, el tema debe ser resuelto por Carter primero. “Es una alternativa que hay que ver cuando él resuelva”, concluyó.