¿Qué hay detrás de la negativa de la DC a participar de primarias oficialistas?

Una y otra vez la Democracia Cristiana ha declinado los incesantes llamados a participar de primarias amplias que se extiendan hasta el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y es que la Falange, en su lugar, busca convencer a sus pares del Socialismo Democrático para competir de forma paralela, pese a que este sector ya dio un portazo a dicha estrategia priorizando enfrentar a la derecha en unidad.

La colectividad presidida por el diputado y candidato presidencial Alberto Undurraga queda así en una solitaria posición, incluso cuando la tendencia en la derecha es lograr algún grado de acuerdo, ya sea por pactos por omisión.

El diputado y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, dijo a Radio y Diario Universidad de Chile, que “la Democracia Cristiana no ha optado por un camino propio. Estamos por darle una alternativa de gobierno a Chile, una alternativa que le hable al mundo moderado que hoy día espera más seguridad, más desarrollo económico y también justicia social. Y ese mundo moderado espera una alianza de gobierno que obviamente esté en el centro de su preocupación, la seguridad, el desarrollo económico. No creemos en un camino propio. Vamos a dialogar siempre y constantemente para que esa alianza amplia se logre. Aquí no hay espacios vetados“.

Quién es contratorio a la determinación de la Falange es el senador Iván Flores. “Lo que ha definido la Junta Nacional de la Democracia Cristiana impulsada por la directiva facilita el progresivo aislamiento de la DC dentro del oficialismo y el progresismo en general, dentro de la centro izquierda también, porque lo que va a hacer es debilitar tener una buena lista parlamentaria. El camino propio no ha sido bueno para la Democracia Cristiana y seguir insistiendo en aquello, creo que es un tremendo error político. Otra cosa es diferenciarse de los demás partidos de la centroizquierda porque tenemos diferencias y sobre todo con algunos partidos de la izquierda como es el Partido Comunista, sin duda, tenemos diferencias. Pero ¿qué es lo que va a decidir la DC en suma? Va a mantener las diferencias insalvables con las izquierdas y va a permitir la irrupción de la derecha en un nuevo gobierno”, cuestionó.

“Porque el camino propio no le sirve. Si fuéramos un partido enorme, grande, autónomo, podría entenderse, pero somos un partido en situación de riesgo, si no alcanzamos los umbrales que hoy día están definidos en la Ley Electoral. Entonces, bueno, ¿cómo es la cosa? Queremos dar señales, queremos recuperar adhesión o queremos sobrevivir”, dijo.

¿Cuál es la lógica detrás? ¿Influyen tácticas de negociación? En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista político y experto electoral DC, Víctor Maldonado, sostuvo que la prioridad del partido es delinear objetivos de la centroizquierda para luego proceder a la etapa procedimental y aseguró que “lo que proponemos no es un ultimátum, es el inicio de un diálogo y una conversación, de tal manera, que no hay una posición irreductible, sino un inicio, pero no se puede hacer un camino aislado ni unos ni otros”.

En esa línea, descartó una táctica detrás de la postura de la Falange. “Aquí hay dos alternativas. O esto es mirado desde la táctica, vale decir, estoy tratando de conseguir una ventaja pequeña porque en algún lugar de mi mente retorcida estoy buscando dos candidatos más a diputados, ponte tú. Es una manera de verlo, pero uno no tiene por qué ser tan microscópico para la mirada, o sea, al revés, uno puede decir, “abramos la mente, veamos si es posible consensuar”, porque mira, uno dice, “¿cuántos son los candidatos que tendría la centroizquierda en una primaria?”, dijo.

“En este momento lo sabemos? Carolina Tohá, ¿es la candidata del PPD? ¿lo es del PPD y los socialistas? ¿lo es del PPD y los socialistas y el Frente Amplio, alguno lo propone? ¿Esto es con Claudio Orrego como independiente o sin Orrego?. No están ni siquiera los partidos puestos con sus nombres, ni siquiera sabemos si cada uno tiene cada cual. Esta es la primera vez que yo veo que el partido del Presidente no tiene candidato a presidente”, relevó.

Y, aseguró que “no está claro cómo se entra a una primaria y en qué condiciones. Aún no lo sabemos. Por lo tanto, estamos hablando especulativamente y eso no es bueno, porque uno se pone anticipadamente al final del camino cuando ni siquiera hemos empezado el diálogo, pero lo que es seguro es que ninguna mirada táctica sirve absolutamente para nada. En el caso sobre la DC, yo puedo decir una sola cosa, porque creo que a ese partido lo conozco bien. No hay nadie, pero absolutamente nadie que esté pensando en el camino propio”.

Al respecto, el académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella, dijo que, dentro de las razones, existe una intención de “subir los costos de transacción para las eventuales negociaciones entre la Democracia Cristiana y el oficialismo, de cara a una eventual segunda vuelta e incluso eventualmente de cara a la conformación de listas parlamentarias”.

“El nivel de coordinación en un contexto de estrechez electoral y de alta incertidumbre establece esta posibilidad de funcionar en la lógica de dos primarias para posteriormente, independiente digamos que el nombre que resulte con mayor respaldo en estas dos primarias sea del oficialismo, ponerle un poco de precio a los acuerdos futuros entre la Democracia Cristiana y el oficialismo. Es tratar de objetivar algo así como un valor de mercado para la construcción de acuerdos”, señaló.

Una segunda razón que advirtió el académico tiene que ver con “la necesidad de ampliar la base electoral de la Democracia Cristiana y del centro político en Chile. Sabemos que la posibilidad de hacer una primaria por separado entre la DC más socialismo democrático y una segunda primaria en el caso del Frente Amplio y el Partido Comunista permitiría de alguna manera reducir la caída que está teniendo en términos electorales la DC, compartiendo un capital electoral o un contingente electoral que va a concurrir a esa primera primaria de la DC más socialismo democrático con el Partido por la Democracia y el PS”.

“Y, por otra parte, esta idea de hacer dos primarias por separado también tiene que ver con evitar la posibilidad de procesos que contengan una cierta incongruencia ideológica desde el punto de vista de los partidos que concurren a cada una de las primarias. Es decir, la posibilidad de que la primaria significa un respaldo electoral para las candidaturas presidenciales para la primera y segunda vuelta depende de qué tan congruente o qué tan coherente sea el espacio político que se organiza en torno a estas primarias y, por lo tanto, para la DC la idea de ir en un proceso de primarias unitarias desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, además de ser una decisión que lo enfrenta a la tradición histórica del partido, desde el punto de vista del diseño electoral podría tener ciertos efectos no deseados como es la fuga de votación”, afirmó.