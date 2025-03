Boric, Tohá y las policías: informe de la CEI del caso Monsalve apunta sus responsabilidades

La comisión especial de la Cámara de Diputados y Diputadas que investiga las acciones que adoptaron las autoridades cuando conocieron la denuncia por violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aprobó un informe que apunta a las responsabilidades del Presidente Gabriel Boric en el manejo del caso.

En sus conclusiones, la comisión responsabilizó del manejo erróneo de la crisis a la ex ministra del Interior, Carolina Tohá; a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana; al ex asesor de Presidencia, Miguel Crispi; a la Policía de Investigaciones (PDI) y a Carabineros de Chile, además del exsubsecretario, Manuel Monsalve.

Haciendo uso de su mayoría en la instancia parlamentaria, la oposición respaldó el informe elaborado tras conseguir la adhesión de la diputada del Partido Demócrata, Joanna Pérez, alcanzando así la mayoría necesaria para aprobarlo.

En concreto, el informe recibió la venia de los diputados Álvaro Carter (IND-Partido Republicano), Luis Sánchez (Partido Republicano), Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario), Joanna Pérez (Demócrata), Flor Weisse (UDI) y Miguel Mellado (RN). Y fue rechazado por los diputados Daniella Cicardini (PS), Diego Ibáñez (FA), Camila Musante (IND-PPD), Alejandra Placencia (FA) y Carolina Tello (FA), mientras que el diputado Tomás Lagomarsino (PR) se abstuvo.

En un inicio, la oposición propuso catalogar al equipo de Presidencia, como “cómplice” en el caso, pero la redacción fue modificada a “deficiente y negligente“. En ese sentido, el oficialismo acusó a la oposición de haber sobrepasado las facultades de comisión investigadora, imputando delitos y responsabilidades erróneas. No obstante, la oposición defendió su propuesta y argumentó que la gestión del caso se realizó de manera inadecuada.

El texto señala que: “Parece ineludible el reproche al Jefe de Estado por una cadena de equivocaciones con graves consecuencias institucionales: fue el Presidente de la República quién permitió al exsubsecretario viajar a la ciudad de Concepción; quien no comunicó estos hechos a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; quién en definitiva no ejerció un liderazgo adecuado en situaciones complejas; y quien objetivamente mantuvo al exsubsecretario en el cargo hasta que La Segunda reveló la denuncia”.

En ese sentido, el documento agrega que “todo lo anterior denota un plan presidencial deficiente y negligente respecto de la permanencia del Manuel Monsalve en un cargo esencial para la seguridad de millones de chilenos“. Asimismo, reprocha el actuar de la exministra Carolina Tohá y señala las “deficiencias en términos de liderazgo, transparencia y aplicación oportuna de protocolos institucionales”. El escrito sostiene que “la exministra Tohá tiene responsabilidad directa por la ignorancia inexcusable que tenía respecto de lo que ocurría en su ministerio”.

“Parece incomprensible que todo lo ocurrido en el gabinete del exsubsecretario fuera desconocido por la ministra, particularmente por la gravedad de lo que hemos conocido y la gran cantidad de funcionarios del ámbito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que estaban al tanto de ello”, expone el informe. “Existían una serie de señales que permitían advertir lo que ocurría, y sin embargo, la ministra dice desconocer todo. Una muestra de lo anterior es la ausencia de la pauta del exsubsecretario Monsalve a la pauta que hizo el Ministerio del Interior y las policías luego de fiestas patrias, en las que se daba cuenta de uno de los fines de semana más sangrientos de nuestra historia reciente“, añade.

Por otro lado, indica que “resulta inexplicable cómo la entonces ministra Tohá reaccionó luego de enterarse de la denuncia en contra de Monsalve. Si bien la ministra tomó conocimiento del caso el martes, no hizo cuestión de que Monsalve continuara ejerciendo sus funciones, sin modificar su agenda en absoluto”.

Respecto a las responsabilidades de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, el informe establece que “merece reproche especialmente por la falta de acción inmediata y la ausencia de una postura firme cuando se tuvo conocimiento del caso. A pesar de que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tiene como mandato central la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, su participación en la gestión de este caso ha sido reactiva, tardía y con falta de protagonismo institucional. Y si bien lo anterior podría explicarse quizás por una decisión del propio Presidente de la República, ello no le resta responsabilidad a la ministra”.

Asimismo, también se cuestionó a la Policía de Investigaciones y a Carabineros, lo que desconcertó al oficialismo, ya que consideraron que no correspondía responsabilizar a toda una institución. Respecto de la PDI, las conclusiones establecen que “ha quedado en entredicho, inicialmente debido a su deficiente supervisión de los escoltas asignados a la protección de una de las más altas autoridades en seguridad pública“.

“La Comisión Especial Investigadora ha revelado graves omisiones en el cumplimiento de protocolos de resguardo, así como una falta de control, lo que permitió que Monsalve estuviera sin custodia en momentos clave y sin que la institución tomara medidas inmediatas para corregir la situación”, subraya el informe.

En relación a Carabineros, el texto parlamentario reprocha el uso del avión institucional por parte del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para viajar a la Región del Biobío: “Ha generado una serie de cuestionamientos sobre la administración de los recursos operacionales de Carabineros de Chile y la falta de controles efectivos en el traslado de altas autoridades. Al interior de la Comisión Especial Investigadora se reveló que el vuelo, realizado el 17 de octubre de 2024, se llevó a cabo sin justificación clara de urgencia y con un costo de más de 3 millones de pesos, lo que generó dudas sobre su pertinencia y apego a la normativa vigente“.

Diputado Mellado (RN): “El Gobierno actuó tarde, mal e improvisadamente”

El diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Investigadora del caso Monsalve, Miguel Mellado, enfatizó que el Gobierno “actuó tarde, mal e improvisadamente” ante un hecho público y notorio. “No le creyó a la víctima desde el principio, sino una semana después. Aquí queda claro que no es un Gobierno feminista, porque protegió al victimario en lugar de respaldar a la denunciante”, recalcó.

Asimismo, el parlamentario se refirió al rol de la exministra Tohá y sostuvo que “no cumplió sus funciones como debia“.”Le entregó el problema al Presidente y se fue. Se lavó las manos. Tiene una responsabilidad tremenda”, enfatizó.

Por su parte, la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, recalcó que “este fue un trabajo complejo de llevar”. “Sabíamos que el tema de las conclusiones no serían fácil, porque está de por medio el actuar del Ministerio del interior y por cierto también del Ministerio de la Mujer en relación a protocolos, a responsabilidad, a gastos reservados, eran muchas materias que se fueron sumando y que además está en arista penal que lleva el trabajo la justicia, Fiscalía y, por otro lado, la Contraloría en el ámbito administrativo”, explayó.

“Aquí se investigan posibles delitos, Vontraloría constató que faltaban protocolos. Por lo tanto, no podemos nosotros hacer oídos sordos de lo que ocurrió y que tuvo paralizado este Gobierno casi tres meses. Entonces, yo llamaría a la autocrítica, a la responsabilidad y al oficialismo a no ponerse nerviosos. Sabemos que también está involucrada una candidata presidencial, pero esto no es la idea de aquí las cosas son claras y probablemente la justicia en su minuto y la Contraloría quizás va a ser mucho más claro y rígido en cuanto a las conclusiones que hagan otros poderes del Estado”, agregó.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibañez, sostuvo que en la comisión “han sido críticos” con este caso, pero afirmó que “es una vergüenza lo que se aprobó“.

“No hubo ningún matiz con respecto a la salida del exsubsecretario Monsalve (…) Hoy nos encontramos con un documento que tiene dos partes: las conclusiones y las consideraciones previas”, explicó.

Respecto a las consideraciones previas, el parlamentario hizo hincapié en que estas son “un discurso ideológico, de un oportunismo electoral tremendo”, que se “condice con un acto de campaña” y que “no tiene un correlato con hechos verídicos que ocurrieron dentro de la comisión”. “Se está estableciendo una imputación de que el Gobierno y el Presidente apoyan al exsubsecretario Monsalve, cuestión que a todas luces da la comparecencia de la exministra Tohá, pero esto no es así. Una comisión investigadora tiene que resguardar ciertos criterios de objetividad y credibilidad (…) el contenido del texto es un aprovechamiento electoral frente a la exministra Tohá”, recalcó.