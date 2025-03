Colegio de Profesores: “Lo más grave que está ocurriendo en la educación chilena es la violencia”

“Que educar no nos cueste la vida”. Esa es la consigna bajo la cual el Colegio de Profesores organizó una convocatoria para que docentes de todo el país se manifestarán contra la violencia en establecimientos educacionales. Lo anterior, luego del caso de una profesora de la comuna de Trehuaco, Región del Ñuble, que fue agredida por un alumno y quedó en estado grave.

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, estuvo presente el mediodía de este lunes en la Escuela República de la India de Quinta Normal y desde allí, aseguró que en los establecimientos educacionales de todo Chile se estuvieron realizando manifestaciones.

“En miles de colegios el profesorado ha salido al frontis de su establecimiento, en otros lugares han marchado por las calles, en otros lugares han hecho jornadas al interior de los colegios, pero esta manifestación es la expresión de un ‘Basta ya’. Esta manifestación es la expresión de no más agresiones, no más violencia, no más trabajar en condiciones absolutamente inadecuadas”, señaló.

A juicio de Aguilar, “lo más grave que está ocurriendo hoy día en la educación chilena es el tema de la violencia”. “Nos parece bien que el caso de Trehuaco haya provocado conmoción nacional, pero no es un hecho aislado. Esto ocurre diariamente en muchos colegios de Chile, todos los días recibimos reportes de agresiones, de violencia, de maltrato y esto tiene que terminar. La educación no se puede desarrollar en estas condiciones y esta es una interpelación directa a las autoridades de Gobierno, de que tienen que mejorarse las políticas”, dijo.

En esa misma línea, el líder del magisterio afirmó que desde el gremio están de acuerdo en “que la inclusión es una política correcta, pero cuando no tiene condiciones, materiales, humanas, se transforma solo en una letra muerta y eso no sirve, ni a los niños que son neuro divergentes y que tienen necesidades educativas especiales, niños y niñas ni tampoco al resto de la comunidad escolar que se ve enfrentada a situaciones muy complejas”.

Por su parte, la delegada gremial de la Escuela República de la India, Verónica Molina, indicó que los profesores requieren “leyes y políticas públicas que nos sostengan y que sostengan la educación pública”.

“Esta es una pequeña manifestación, pero es el principio de muchas más que vamos a tener que realizar para que al fin y al cabo nos escuchen y vean las demandas que son de muchos años y que aún no se solucionan”, expresó.