CONAF y PDI investigan origen de los incendios forestales que azotan las regiones del Biobío y Araucanía

Los incendios forestales no dan tregua en el sur del país. Si bien se ha avanzado en controlar algunos focos, hay localidades donde aún se combate para evitar la propagación de los siniestros, como el caso de la comuna del Hualqui, en la Región del Biobío.

La dirección regional de Senapred mantiene la alerta roja para la Región de Biobío por incendios forestales, que se encuentra vigente desde ayer 23 de marzo de 2025. Las comunas de Hualqui y Santa Juana son las más afectadas.

En el caso de Hualqui, el siniestro se encuentra en combate y ya ha afectado 400 hectáreas. El fuego avanzó durante la de tarde ayer empujado por fuertes vientos y debido a que amenazó zonas pobladas, se habilitaron dos colegios como albergues.

Debido a que se registraron primero tres focos que después se unieron en un solo incendio, el alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, denunció intencionalidad, por lo cual el delegado presidencial regional Eduardo Pacheco anunció que la Fiscalía instruyó a la PDI investigar el origen de los siniestros, tanto en Hualqui como en Santa Juana.

El alcalde de la comuna de Santa Juana, Ángel Castro, aseguró esta mañana que existe la posibilidad de que los incendios que afectan a la Región del Biobío hayan sido provocados deliberadamente.

“Hay sospechas de intencionalidad. De hecho, nos juntamos con la PDI, con la jefa regional, para investigar este tipo de hechos, que están denunciados (…). El daño es gigantesco, y no se pueden dejar estas personas que sigan circulando y provocando incendios porque claramente hay intencionalidad en muchos de ellos”, enfatizó Castro.

Por su parte, la directora ejecutiva de CONAF, Aída Baldini, detalló que los fuertes vientos durante la jornada dominical, que superaron los 100 kilómetros por hora, fueron la principal causa de la magnitud de los siniestros registrados en las regiones del Biobío y La Araucanía.

En esa línea, Baldini aclaró que: “Las quemas agrícolas no tuvieron relación con los incendios. Las quemas solo fueron autorizadas para los días viernes y sábado en La Araucanía porque existían las condiciones climáticas para ello. Ninguna de ellas pasó para el domingo”.

La autoridad comentó también que los funcionarios de CONAF están trabajando intensamente en la determinación de causa de los incendios forestales, a fin de entregar a la brevedad posible un informe a las policías y Ministerio Público, con el objetivo de perseguir y establecer responsabilidades.

Frente a esta contingencia, Aída Baldini hizo un llamado a la responsabilidad: “Es fundamental que la comunidad responda rápidamente a la solicitud de evacuaciones emitidas por la alerta SAE o por parte de las autoridades. Estas medidas preventivas son necesarias para proteger la vida de las personas ante la presencia de humo, visibilidad del fuego o caída de pavesa. Si alguien ve humo, debe llamar de inmediato a alguno de los teléfonos de emergencia: 130 de CONAF, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros, 134 de la PDI”.

El mensaje del Presidente

En la ceremonia inaugural del Foro Internacional de Inversiones Punta Arenas, llevado a cabo en la región de Magallanes, el Presidente Gabriel Boric envío un mensaje a los afectados por los siniestros: “Quiero que sepan que he instruido que todo el Gobierno esté desplegado en el marco de estos incendios, y que estamos con los afectados y sus familias”.

Presidente de la República, Gabriel Boric Font, por incendios en las regiones del Bío Bío y La Araucanía: “He instruido que todo el gobierno esté desplegado en el marco de estos incendios y que estemos con los afectados y sus familias”. pic.twitter.com/Rl8YI6i4E2 — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) March 24, 2025

“Anoche, los equipos de combate al fuego estuvieron desplegados todo el tiempo para poder sofocar las llamas, especialmente en las zonas más críticas que se dieron, en particular, en la comuna de Traiguén, y hoy están concentrados en las tareas de control del fuego para poder superar esta emergencia lo más rápido posible”, agregó.

A las personas que se han visto afectadas por los siniestros, el Presidente Boric señaló que “sepan que vamos a seguir desplegados en la zona y tengan certeza de que no les vamos a dejar”.

Por último, enfatizó en que “es muy importante prevenir los incendios. Los incendios se pueden prevenir, son -en su grandísima mayoría- por responsabilidad humana. Por eso quiero insistir: en momento de ola de calor, no realizar quemas, ser muy cuidadosos, no realizar fogatas en sitios no autorizados y en el fondo seguir las instrucciones de las autoridades”.