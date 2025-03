Diputada Musante por cambio de cautelares de Hermosilla: "Puede ser la primera señal de impunidad del caso Audios"

El pasado jueves 20 de marzo, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago cambió la cautelar de prisión preventiva al abogado Luis Hermosilla. Tras una extensa audiencia, se decretó arresto domiciliario total y prohibición de salir del país para el protagonista del llamado caso Audios.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la abogada y diputada independiente, Camila Musante, señaló que ve la decisión del tribunal “con mucha preocupación”: “Creo que puede ser la primera señal del camino a la impunidad del famoso caso Audios. Espero que no se termine concretando”.

En esa línea, la abogada afirmó que no hay justificación para la decisión del juzgado. “Estamos hablando de una persona que no tiene ningún problema a la hora de establecer contactos con otras para solicitarles, por encargo, que cometan delitos para poder tapar lo que aún no conocemos del caso Audios. Estoy segura que solo hemos visto la punta del iceberg de esta forma de corrupción dentro del Poder Judicial”, aseveró.

Musante enfatizó que la decisión de cambiar la prisión preventiva a arresto domiciliario de Hermosilla pone en riesgo la investigación. Asimismo, cuestionó que no se haya avanzado en la formalización del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick: “Socio de Hermosilla. No solamente un socio con el que compartía oficina, sino que también un socio al que le encargaba que nombrara ministros en las cortes, que le facilitara y le ayudara en la tramitación del proyecto Parque Capital”.

Según dio a conocer The Clinic el 14 de noviembre de 2023, apenas unas horas después de que se hiciera público el audio donde el abogado Luis Hermosilla proponía el pago de coimas a funcionarios públicos, la jueza Andrea Diaz-Muñoz no autorizó el allanamiento a su oficina, y demoró ese procedimiento en 37 horas.

Lo anterior, permitió al abogado sacar cajas con documentos del inmueble ubicado en un edificio del Grupo Patio, hechos constatados en videos que están en poder del Ministerio Público. Recién después de eso, la Fiscalía pudo realizar el procedimiento donde se incautó el celular de Hermosilla.

Precisamente, la jueza Andrea Diaz-Muñoz dio luz verde para el cambio de medidas cautelares del principal implicado en el caso Audios.

“En qué mundo se otorga este nivel de privilegios a una de las personas que está siendo formalizadas e investigada por el caso de corrupción más grande de nuestro Poder Judicial (…). Precisamente, por estas razones, Hermosilla estaba hasta hace unos días atrás privado de libertad. Porque se le consideraba un riesgo. Podía agarrar el teléfono, pedir ayuda a sus amigos jueces y cobrar favores“, afirmó.

Para Musante, “el problema de que este señor Hermosilla nombra ministros y jueces a dedo, y que hiciera gestiones para que llegaran al Poder Judicial, es que después él podía cobrarles favores. Favores personales, para las redes de poder que tenía, los grandes grupos económicos y que la justicia al final no se transformara en un acato al derecho, sino más bien, en una cadena de cobro de favores y eso es fatal“, complementó.