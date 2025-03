Fuerzas israelíes detienen a cineasta ganador del Oscar por "No Other Land": se desconoce su paradero

Las Fuerzas de Seguridad de Israel detuvieron en la Cisjordania ocupada al palestino Hamdan Ballal, codirector del documental “No other land” que gráfica el proceso de colonización israelí en las tierras palestinas de Masafer Yatta, y que fue galardonado con un Oscar.

Yuval Abraham, también codirector israelí de documental, denunció que Hamdan Ballal, fue arrestado por la policía de Israel mientras recibía atención médica en una ambulancia en Massafer Yatta, luego de haber sido golpeado por colonos israelíes.

“Un grupo de colonos acaba de linchar a Hamdan Ballal, codirector de nuestra película ‘No other land’. Lo golpearon y presenta heridas en la cabeza y el estómago. Los soldados irrumpieron en la ambulancia que había llamado y se lo llevaron. No hay rastro de él desde entonces“, denunció en su cuenta de X.

