Rodrigo Pérez de Arce: "Todavía pueden pasar muchas cosas de aquí a una eventual primaria"

A juicio del abogado y profesor asociado del Centro Faro de la Universidad del Desarrollo (UDD), Rodrigo Pérez de Arce, el escenario electoral “todavía está muy difuso, aun no cuaja bien y pueden pasar muchas cosas de aquí a una eventual primaria del oficialismo y para la carrera presidencial en sí”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el magíster en Sociología aseguró que “el dato que me parece más relevante de los que tenemos hasta ahora, que se ha mantenido bien estable, es que las derechas están, sumadas las tres, sobre el 50% y en algunos casos, llegando al 60% de las preferencias”.

“Eso es inaudito en la historia de Chile reciente y es algo realmente extraño. Si uno mira márgenes de error uno no sabe quién va ganando, pero la suma de los tres candidatos da algo muy cercano al 60%”, insistió.

Además, Pérez de Arce analizó las fortalezas y dificultades que podría tener la candidatura de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Por un lado, destacó que la exalcaldesa está posicionada hace meses pero, por otro, advirtió sobre la volatilidad que ha tenido el electorado chileno los últimos años.

“Esa volatilidad es un elemento y el otro es un fenómeno global, del cual Chile no está exento, que es esta proliferación y aparición de nuevas derechas. Aparece el Partido Republicano y era cosa de tiempo para que apareciera alguien a su derecha, alguien como Johannes Kaiser y eso está cuajando, a eso le falta mucho paño por cortar. Mi impresión, es que Kaiser echa a correr una bolita para tantear cómo estaba el ambiente, eso agarra demasiada fuerza y se transforma en una alternativa muy seria que podría ir a primera vuelta, podría arruinarle la candidatura a José Antonio Kast”, pronosticó.

En esa línea, el analista político afirmó que cada candidato de la derecha “está jugando un partido diferente”. “Evelyn Matthei está jugando a ser la candidata que puede ganar en la segunda vuelta, José Antonio Kast a mí me parece que está por consolidar a su partido, mientras que Johannes Kaiser está en una aventura de juntar a todos los que no se sienten representados por ninguno de estos dos referentes, centro derecha, la derecha sin complejos y hoy día está capitalizando este voto bronca, este voto castigo, este voto de molestia, que uno no sabe cuál es su magnitud”, dijo.