Tohá, Jadue y los mínimos comunes para construir la nueva alianza oficialista

No hay un veto, pero si bordes o mínimos comunes. Es la respuesta que transversalmente entregan timoneles del oficialismo a raíz del debate que abrió la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, por su negativa de competir en primarias amplias con el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de ser elegido como la carta del Partido Comunista. “Se ha transformado en un defensor personal del proceso político de Venezuela”, arremetió Tohá en conversación con Radio Infinita.

A su postura por la situación de Venezuela se suma su situación judicial, ya que en esta jornada el 3° Juzgado de Garantía de Santiago decidió rechazar la solicitud presentada por la defensa del exalcalde, la que buscaba cambiar las medidas cautelares a firma quincenal o arresto domiciliario nocturno. Con ello, Daniel Jadue mantendrá la cautelar de arresto domiciliario total a raíz de la investigación por el llamado caso Farmacias.

A priori, tanto el PPD como el PC buscaron calmar las aguas ante la falta de una definición presidencial de la tienda comunista y, durante la mañana de este lunes, mantuvieron un breve intercambio en el marco de la reunión de partidos oficialistas. “Yo me quedo con la formalidad que representa el partido de la cual ella es candidata, el Partido por la Democracia. Hemos estado en reunión y la opinión del PPD es que no hay veto a ninguna candidatura ni hay ninguna animosidad respecto a ningún partido”, informó el timonel del PC, Lautaro Carmona.

Sin embargo, la diputada del PC, Carmen Hertz, utilizó sus redes sociales para disparar contra el PPD, aumentando la tensión: “El Partido Comunista de Chile afortunadamente no ha estado nunca ligado al financiamiento irregular de la política, menos Soquimich no nos sentiríamos cómodos en esa situación”.

@PCdeChile afortunadamente no ha estado nunca ligado al financiamiento irregular de la política, menos @Soquimich no nos sentiríamos cómodos en esa situación! — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) March 24, 2025

Desde el Socialismo Democrático salieron a explicar que no existen prohibiciones. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo que “a los candidatos los presentan los partidos y los partidos estamos haciendo un trabajo programático, por lo tanto, entiendo yo que todo candidato debiera adherir finalmente a la decisión y a la adhesión de estas bases programáticas”.

El presidente del PPD, Jaime Quintana, apuntó a una “sobrerreacción” del PC y respondió que: “Un veto fue lo que ocurrió en contra de nuestro sector hace cuatro años por algunos actores del actual oficialismo, pero aquí no se ha planteado ningún veto. Es muy normal, cuando uno empieza y ante la posibilidad de un pacto mayor, establecer una discusión sobre principios, sobre bordes y eso es enteramente necesario, o sea, tenemos que tomar distancia de gobiernos autoritarios, dictatoriales que no respetan los derechos humanos en el mundo y eso naturalmente parte por nuestra región, parte por Latinoamérica”.

En ese sentido, relevó la postura de Tohá que “a los candidatos presidenciales se les pide, se les exige que tengan posición, o sea, no puede no tener una posición clara en los temas de seguridad, en los temas del desarrollo del país, en los temas económicos, pero también en los temas de derechos humanos y en el compromiso con la democracia. Por lo tanto, raro sería que un candidato o candidata evadiera esos temas y Carolina Tohá se caracteriza justamente por no eludir las discusiones”.

Mínimos comunes

Si bien, en la práctica, existe una mesa de trabajo desde la tienda comunista hasta la Democracia Cristiana -acatando el llamado a la unidad del Presidente Gabriel Boric- que se encuentra definiendo principios básicos programáticos para construir una alianza. Una vez el texto esté terminado, los partidos y sus respectivos presidenciables deberán firmarlo para ser parte del nuevo proyecto del progresismo. “El PC va a tener que asumir esa decisión”, dice un timonel, afirmando que “el respeto a los derechos humanos en cualquier parte” va a estar presente.

Pero, ¿cuáles son los mínimos programáticos? El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, explicó a Radio y Diario Universidad de Chile que el nuevo proyecto del progresismo, que pretende triunfar en el mes de noviembre, busca “la construcción en avance de derechos sociales, pero también con crecimiento”.

“No sacamos nada con seguir avanzando en derechos sociales que implican costos al Estado si no tenemos la posibilidad de financiarlo. Eso es lo que queremos justamente nosotros, instalar como un tema fundamental que el crecimiento no sólo es subirle los sueldos a los trabajadores. En tema importante, por supuesto, pero implica también generar los mecanismos suficientes para que la economía propiamente tal permita no solamente traer inversión sino también productividad. Creemos también fundamental el respeto a los derechos humanos sea donde sea, trate de quién se trate y también, por supuesto, no dejar de lado lo que es generar una sociedad justa y digna en todos los ámbitos de desarrollo del país por supuesto en el marco de un régimen democrático que debe ser el pilar fundamental de nuestro funcionamiento como Estado”, añadió.

En tanto, el presidenciable de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, mencionó el “irrestricto respeto de los derechos humanos, defender la democracia liberal, planteamos también, por ejemplo, acelerar el proceso de centralización, la sustentabilidad. Y cada partido ha ido con cinco temas prioritarios y se está elaborando un documento común donde están allí los encargados programáticos de cada uno de los ocho partidos oficialistas y donde está también la DC”.

Desde el Gobierno desdramatizaron las tensiones entre el PPD y el PC. La vocera subrogante, Aisén Etcheverry, dijo que “como Gobierno, no solo no le tememos a las diferencias de opinión y a las discusiones, sino que como sector político estamos acostumbrados a tenerlas, a llevarlas adelante y que de esas discusiones salgan proyectos”.