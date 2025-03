Fallida compra de casa de Allende: comisión revisora rechaza AC contra exministra Fernández

La comisión revisora rechazó la acusación constitucional contra la ex ministra de Defensa, Maya Fernández, tras la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Por cuatro votos en contra y uno a favor la instancia parlamentaria no respaldó el libelo presentado por parlamentarios de oposición. La acusación con un informe desfavorable deberá ser votada este miércoles en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El presidente de la comisión, Jaime Naranjo, criticó la ausencia de los legisladores que promovieron la acusación constitucional contra la ex titular de Defensa. “Nunca asistieron a la comisión, nunca los diez diputadas y diputados entregaron una opinión al respecto, la dejaron caer y la dejaron abandonada”, aseveró.

Según consignó Emol, el diputado Leonardo Soto (PS) acusó que el libelo “está basada básicamente solo en recortes de prensa, en enlaces de plataformas online y fake news”.

“Cuando uno analiza los antecedentes, no hay fundamentos de peso que permitan establecer que estamos en presencia realmente de una infracción constitucional que justificaría la aplicación de las prohibiciones que establece la Constitución”, agregó.

La diputada Emilia Scheneider (FA) afirmó que “hay otras instancias de la justicia y de esta misma Cámara de Diputados y Diputadas conociendo e investigando los hechos denunciados, no me parece adecuado establecer una sanción tan grave y tan dura cuando todavía no se cierran dichos procesos”.

En tanto, el diputado Alexis Sepúlveda (PR) señaló que “si bien el contrato no se perfeccionó, y en eso yo lo comparto, aquí hay una tremenda responsabilidad política”. “Aquí hay responsabilidades, el Gobierno las asumió, con la salida de la ministra de Bienes Sociales, y también con la salida de la ministra. Y creo que ahí, en quienes estamos en política, debería estar cerrado el circuito. Y además es un contrato que no se perfecciona. Por lo tanto, lo jurídico no sostiene y lo político está resuelto”.

El diputado Jorge Durán (RN), quien fue el único voto a favor de la acusación, sostuvo que “permitir que esta conducta quede sin sanción afecta el principio de igualdad ante la ley y podría interpretarse simplemente como un trato privilegiado hacia la exministra”.

“Existen los fundamentos sólidos que justifican su avance, basados en la responsabilidad política que persiste más allá del cese del cargo, la infracción del artículo 37 bis de la Constitución y el conocimiento de la ex ministra debía tener sobre dicha prohibición”, planteó.