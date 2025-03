Guillermo Larraín: “La economía se está estabilizando en un rango de crecimiento en torno al 3%”

El ingeniero comercial y académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios, Guillermo Larraín, abordó el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo de 2025 que subió el rango de crecimiento para este año en un cuarto de punto, a 1,75-2,75% y que proyectó una inflación de 3,6% a 3,8% a fines del presente año.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el académico detalló que “la mala noticia es que seguimos con un crecimiento cansino, un poquitito para arriba del crecimiento de la población y, sí es un poco mejor es porque la población está creciendo poco, cosa que también es una mala noticia. Entonces, en general yo diría que esa es una mala noticia. Un ritmo de crecimiento muy bajo que llevamos ya por los últimos 10 años”.

“Ahora, desde el punto de vista positivo, desde esos 10 años los últimos cinco han sido particularmente malos para la economía chilena porque tuvimos primero el estallido social que fue un shock gigante en todos los ámbitos posibles, fue seguido inmediatamente eso por la pandemia (…), pero además Chile tuvo dos procesos constituyentes sucesivos en los cuales básicamente estuvo en tela de juicio la institucionalidad, todas las reglas del juego con las cuales opera la economía. Y en esas condiciones, la economía naturalmente se resiente, todos los planes de inversión se revisan, todo se detiene hasta que se devuelva, de alguna forma, a solidificar esos parámetros”, añadió.

Respecto al futuro, señaló que: “Lo que vamos a ver son algunas sorpresas positivas, hay una ligera mejora en las perspectivas de crecimiento del próximo año y para el 2027 también. Y yo creo que la economía se está tendiendo a estabilizar en un rango de crecimiento en torno al 3% que no es extraordinario, pero que es mejor de lo que teníamos hace un tiempo atrás. La pregunta entonces es cómo pasamos de 3% a 4,4,5 o 5%”.

Respecto a la proyección económica, Larraín sostuvo que “le va a costar mucho a la economía chilena recuperar ritmos de crecimiento, yo diría que los del 7% están descartados, pero sí ritmos de crecimiento sustantivos, que el PIB per cápita crezca al 2%, 3% al año, ese debería ser nuestro objetivo y, por lo tanto, para eso la economía tiene que crecer al 4% o 4,5%”.

“Cuando uno mira los indicadores de incertidumbre, no de riesgo, esa incapacidad de poder decir a dos años plazos qué va a pasar, estamos en peak histórico no en Chile, a nivel internacional, y eso tiene que ver con que justamente no está muy claro qué va a hacer (Donald) Trump, pone un arancel por acá, los otros países se defienden y éste los vuelve a poner. Por ejemplo, ayer anunció que le iba a poner aranceles a países que le compraran petróleo a Venezuela. Entonces, esta comenzando a utilizar la política comercial como un instrumento más de su política internacional”, indicó.

A lo último, agregó que “empezar a criticar a otros países porque eventualmente le compran petróleo a mi me parece que es bastante exagerado. El punto es que hoy día los niveles de incertidumbre son excesivos y eso le hace muy mal a la capacidad de la economía mundial de crecer y desarrollarse, así que también vamos a tener en la perspectiva internacional un problema“.