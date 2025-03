"La memoria del algodón": podcast emitido por Radio U. de Chile se anota como finalista del Premio Periodismo de Excelencia

La Universidad Alberto Hurtado dio a conocer a las y los finalistas del Premio Periodismo de Excelencia, una de las instancias más relevantes dentro del rubro y que este año tuvo al podcast “La memoria del algodón”, emitido por Radio Universidad de Chile, entre sus nominados.

“Ha sido realmente una buena noticia para despertarse porque este proyecto fue hecho bastante a pulso”, aseguró Paula Sánchez, una de las creadoras del programa cuyo equipo esta integrado por Loreto Caro, Catalina Gómez, Patricia González, Eusebio Arenas, Patricia Rodríguez y Marcelo Aedo. “Hubo mucha gente que confió, que nos dio algunas donaciones. Y estar calificados por un premio que es muy importante, de excelencia, es un paso muy importante para nosotros”.

Un logro que para la periodista adquiere una doble significancia, pues se trata de una iniciativa que surgió a partir de la relación que su propia familia tenía con la fábrica Yarur, una de las empresas expropiadas durante la Unidad Popular que, además, pasó a la historia como una de las más emblemáticas del período del expresidente Salvador Allende.

“El año 2009 mi papá estaba muy enfermo de cáncer y había una historia que siempre nos contaba, que tenía que ver con que él fue interventor de la fábrica Yarur. Era de estas personas que mandaba el gobierno de Allende no a controlar, sino que a colaborar con el área social de las empresas que habían sido tomadas por sus trabajadores. Y mi papá siempre decía que había sido muy importante trabajar y mirar cómo los propios obreros se organizaban para hacer esta forma de trabajar nueva. Sin jefes, sino que en una forma colectiva”, recordó Sánchez.

Así, logró dar con “el gringo”, un estadounidense que registró lo que sucedía dentro de la fábrica durante esos días de convulsión social. “Logré que viniera de Estados Unidos y esa conversación para mí se transformó en una película, en mi cabeza. Empecé por mucho tiempo a buscar los fondos para hacerla. En Chile es más difícil porque hay que hacer toda una puesta en escena, a pesar de que nos ganamos el Fondart, el Corfo. Y este nuevo lenguaje del podcast era mucho más fácil para mostrarle a la gente todo lo que habíamos investigado“, explicó.

Proceso que, además, se venía cuajando desde el 2009. “Fueron muchos pasajes buscando gente, obreros que lo habían vivido. Y es muy interesante porque en Chile tú te subes a un taxi, conversas con alguien del kiosko, y todos fueron atravesados por la historia de Yarur. Era una tremenda población de pura gente que trabajaba con respecto a esta fábrica cuando los empresarios daban mucho empleo, así que también me fui encontrando con la historia del país en esta fábrica“.

Sobre la importancia de que un programa dedicado a un tema como este logre posicionarse en espacios como el auspiciado por la Universidad Alberto Hurtado, Sánchez afirmó que “la memoria es muy importante en este país. Hemos hecho poca reflexión. Esta es una historia que no tiene un sesgo político, pero que atraviesa a muchas generaciones de todos los sectores. Nos habla de la historia que se va perdiendo si no hacemos esta memoria tan importante para el país”.

“Los 50 años (del Golpe de Estado) fue un momento en que tuvimos que correr para poder llegar, pero sé que mucha gente después del podcast me llamó, a Patricia también, para decirnos ‘yo también tengo un tío, conozco a una persona, me gustaría que lo contaran’. ‘Yo arranqué de ahí’, o ‘yo tuve la posibilidad de ser quien arreglaba las máquinas’. En el fondo, despierta a todas las personas para poder contar una historia que es muy importante para construir futuro. Si no sabemos lo que pasó atrás, no podemos construir lo que viene adelante. Es importante que este premio de excelencia que le de la oportunidad a la gente de volver a escucharlo en la radio“, concluyó la gestora del podcast.