Reforma política del Senado: reposición del umbral del 5% tensiona al Gobierno y proyecta resistencia en la Cámara Baja

La discusión por la reforma al sistema político se agudizó luego de que la Comisión de Constitución del Senado repusiera este lunes el umbral del 5% de votos, válidamente emitidos a nivel nacional, para que los partidos políticos accedan a un escaño en la Cámara de Diputados, contraviniendo la indicación sustitutiva planteada por el Ejecutivo que borraba dicha regla.

La norma no se aplicará al partido que sume mínimo ocho parlamentarios en el Congreso Nacional y, de aplicarse, los escaños serán asignados a los demás partidos de la lista de la que es miembro o, en segundo lugar, a los pactos restantes en forma proporcional. Así reforma impulsada por senadores del PS, el PPD y Chile Vamos, queda así ad portas de despacharse del Senado y pasar a la Cámara de Diputados, donde enfrentará su round más difícil.

En conversación con Radio ADN, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, calificó como “un fetiche” la insistencia en el umbral como una solución al problema de la fragmentación política. “No necesariamente el umbral del 5% es la solución necesaria para estos efectos”, agregó.

Sumando a lo anterior, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, cuestionó que “lo que hemos visto en el último tiempo es que con un umbral para la mantención de la existencia legal de los partidos, varias colectividades dejaron de existir en la última elección. Sin embargo, los propios parlamentarios que fueron elegidos por un determinado partido político se han dedicado todo este tiempo a formar nuevos partidos. Entonces, la pregunta es, ¿queremos que exista más atomización o queremos que existan fuerzas más amplias y representativas?”.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el socialista Alfonso De Urresti, respondió que “no son afortunadas las palabras” de la ministra Lobos, ya que el umbral es una norma que estaba incluida en el proyecto original y que también fue parte de los acuerdos en la pasada Comisión Experta del segundo proceso constitucional.

En la Cámara Baja, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, apuntó a presiones de “partidos políticos pequeños en formación, candidatos independientes” que después “terminan pirquineándole (al Ejecutivo) un par de votos para determinados proyectos de ley”.

En tanto, el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, dijo que “el umbral del 5%, que el Gobierno no quiso respaldar, es el corazón y de la esencia de la reforma al sistema político y esperamos no solo que se apruebe en el Senado, sino que también se apruebe en la Cámara de Diputados, y lo digo con la propiedad que me permite ser parte de un partido que está en riesgo como Evópoli, pero con la convicción que esto le hace bien a Chile”.

Por parte de las fuerzas que se oponen a la norma, el diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) sostuvo que “volver con el tema del umbral, como pretenden algunos senadores, creo que desnaturaliza porque la propuesta original de ellos mete la mano a la urna. Y establecer un umbral eliminando candidatos que sacan más votos, siendo reemplazados por otros que sacan menos porque el partido, no obstante tenga la primera mayoría en una zona, si no logra el 5% a nivel nacional pierden el escaño”.

“Eso es muy grave y antidemocrático. Creemos que no es lo correcto. Vamos a desfragmentar avanzando en disciplinar también. Y estos dos elementos creo que son suficientes”, recalcó.

Por su parte, la diputada y subjefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, pidió que “no pongamos el foco en el 5% porque lo han dicho también expertos. Eso puede ser un avance, pero no resuelve los problemas que tenemos”.

En la próxima sesión del lunes, la Comisión de Constitución del Senado seguirá revisando las indicaciones del Ejecutivo en torno a las órdenes de partido y la pérdida del escaño de aquel parlamentario que renuncie o sea expulsado de su colectividad, donde existen algunas diferencias en la redacción. Una vez eso se concrete, pasará a la Sala del Senado y, de aprobarse, llegará a la Cámara de Diputados.