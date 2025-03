Bernardo Quesney, director de cine: "Las comedias tienden a mostrarte cómo funciona el mundo, de qué nos reímos, qué está mal hecho"

“Un gran salto”. Esas fueron las palabras utilizadas por el cineasta chileno, Bernardo Quesney, para describir la importancia de la llegada de “Historia y Geografía“, su más reciente película, al catálogo de Mubi. Una de las plataformas más valoradas del último tiempo y que ya ha hecho propios varios títulos nacionales.

“Estamos felices. Primero, porque estrenamos la película el año pasado y no teníamos ninguna plataforma. Estrenamos nomás. Y que ellos se hayan interesado, sobre todo porque es una plataforma que tiene una curaduría que a mí me encanta y es muy específica, nos hizo sentir que era el mejor lugar donde podía caer. Ya se ha visto mucho porque el cine es una ventana, pero también hay mucha gente que espera verla en plataformas”, compartió el director sobre este hito.

Uno que, además, permitió diversificar la audiencia del filme y difuminar las barreras geográficas: “Es increíble porque es una película bastante pequeña que hicimos en San Felipe, aunque tuvimos a estas dos actrices maravillosas (Amparo Noguera y Catalina Saavedra). Y que hayamos logrado estrenar en Mubi para nosotros es un gran salto porque inmediatamente nos pasa que ahora nos escribe gente de México, Argentina. Uno no dimensiona el alcance”, explicó Quesney.

Pero el camino recorrido para llegar hasta este punto no fue del todo sencillo. De hecho, desde que arrancó su preparación hasta la primera exhibición del largometraje -que cuenta con las actuaciones de Noguera, Saavedra, Steevens Benjamin, Pablo Schwarz, Paloma Moreno y Paulina Urrutia- pasaron cerca de cinco años.

“El 2018 partimos con el proyecto y en ese momento ni si quiera se llamaba ‘Historia y Geografía‘, aunque era una película que trataba de lo mismo”, recordó el director. Un margen temporal que también influyó en que el nivel de ambición de la película fuera más alto que en sus otros largometrajes.

“Yo venía del videoclip, hice muchos. Y después, entre medio, hacía películas. Generalmente, eran un poquito más independientes. ‘Historia y Geografía’ es una donde nos demoramos mucho más en el guion. La producción fue súper certera. Por eso yo digo que es empaquetada. Es una película que se pensó mucho. Incluso hubo una postergación por la pandemia, lo que provocó que se pensara aún más”, recordó el cineasta.

Humor e identidad en el centro del debate

Grabada entre Santiago y San Felipe, “Historia y Geografía” aborda la historia de Gioconda, una reconocida actriz cómica que, en medio del declive de su carrera, decide volver a su pueblo natal para protagonizar una obra de teatro sobre la conquista. Esfuerzo que, sin embargo, no será suficiente para recuperar su presunto prestigio profesional.

“Como era una comedia que sucedía en un taller de teatro, lo que más queríamos era que se sintiera esta cosa del caos“, recordó Quesney sobre las dinámicas de filmación. “Del caos, de la gente actuando, dando vueltas. Muchas veces, si bien teníamos un guión que estuvo escrito por harto tiempo, en la escena soltábamos a la misma Amparo, a los actores, y grabábamos un poquito más suelto. Eso hacía que la Amparo nunca supiera qué diálogo decir exactamente, o dónde estaba la cámara”.

Y aunque la mayoría de la película está registrada en San Felipe, los vestigios del estallido social en las calles de Santiago igualmente tuvieron un rol central: “Queríamos que este personaje caminara por lugares del estallido. El GAM, el mismo Teatro del Puente, que estaba medio destruido. Queríamos que eso fuera parte del entorno. Pero lo entretenido, o raro, es que al personaje principal no le importa mucho eso“, afirmó el director.

Algo que terminaría constituyendo uno de los grandes subtextos del filme, y que permite establecer una suerte de paralelo entre el viaje de la protagonista y la percepción ciudadana respecto a los hechos sucedidos a partir del 18 de octubre del 2019.

“Eso no lo buscábamos, porque uno nunca sabe lo que va a pasar, sobre todo en Chile”, sentención Quesney. “Es muy raro escribir una película en el 2018, en el 2019, empezar a grabar en el 2020, estrenarla en el 2024, y ver todo lo que ha cambiado. Todo lo que ha pasado en Chile en cinco años es demasiado. Nosotros todo el rato íbamos escribiendo y sorprendiéndonos con las cosas”.

Por otro lado, la cuestión de la identidad también surge como otra de las grandes temáticas desprendibles del viaje de los personajes. “Siempre nuestra identidad ha sido extraña, media difusa. Nunca nos hemos hecho tan parte. Generalmente, las comedias tienden a mostrarte cómo funciona el mundo, de qué nos reímos, qué está mal hecho. Nosotros queríamos que esta película tomara este libro antiguo que se llamaba La Araucana, pero para hablar de algo actual. Y de un problema que no está zanjado. Seguimos teniendo problemas gigantes con los pueblos originarios y es algo que incluso en la misma propuesta de Constitución generaba rabia, con esto del país pluralista”.

Todo, a través de un dispositivo tan rico como lo es el humor, aunque con una autoconciencia muy alta respecto al lugar que se le otorga en las artes y las culturas: “Con el humor siempre ha pasado, también en Chile, que está un poco mal mirado. Y es entretenido, porque siempre están mal miradas muchas cosas como hacer llorar. Una teleserie, algo que sea muy cercano a los sentimientos, o hacer reír a carcajadas, siempre va a estar medio mal mirado. El acto de llegar directo, porque el arte siempre quiere llegar a través de otros lados“, reflexionó el director.

“A mí me encanta utilizar el humor, es lo que yo consumo. Cuando yo estaba estudiando cine, había cierto humor que no quería hacer. Lo que dominaba era Nicolás López y sentía que, si bien existía su cine, yo, como soy de San Felipe y me río de otras cosas, no me sentía apelado”, sumó Quesney.

“Por eso mismo nos demoramos mucho en hacer esta película. Costó encontrar financiamiento porque muchas veces no hay tantos ejemplos de comedia. Y entonces, postular una comedia a un fondo o que los actores te crean, cuesta mucho. Después, cuando leyeron el guion, y ya se meten actrices como la Amparo y la Cata, hizo que muchos actores empezaran a meterse, a sumarse, como que le creen al proyecto, aunque me carga decirle proyecto a una película. Pero empiezan a creer en lo que está pasando”, concluyó el cineasta.