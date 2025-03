En una incómoda votación para Chile Vamos: Manuel José Ossandón es elegido nuevo presidente del Senado

Este miércoles el Senado eligió su nueva mesa directiva. El senador Manuel José Ossandón (RN) fue proclamado como presidente de la Corporación, mientras que Ricardo Lagos Weber (PPD) fue electo como vicepresidente. La votación significó una disputa interna para Chile Vamos, pues las dos opciones para presidir la testera eran del mismo sector: Felipe Kast (Evópoli) y Manuel José Ossandón (RN), quienes durante semanas buscaron respaldos entre los suyos, así como también en el oficialismo. No obstante, la incertidumbre y tensión respecto al liderazgo del Senado también se extendió al Gobierno, pues la pugna entre Ossandón y Kast afectaba directamente a las intenciones del Ejecutivo ante los acuerdos legislativos de cara a su último año de administración. La votación, que se realizó uno por uno, resultó en la elección del parlamentario de RN con 28 votos versus los 21 que logró el legislador de Evópoli. Cabe mencionar que el senador Ossandón le propuso al oficialismo cederle la vicepresidencia de la Corporación a cambio de que lo apoyaran para ser elegido presidente. Así, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) fue proclamado como el segundo representante de la mesa directiva de la Cámara Alta. Senador Ossandón (RN): “Soy de derecha, pero voy a trabajar como siempre lo he hecho” Luego de que se definiera que Manuel José Ossandón sería el nuevo presidente del Senado, Felipe Kast reflexionó sobre su derrota. Para el legislador, el triunfo de su par de Chile Vamos significó un triunfo para la izquierda.

“Obviamente que el legitimo ganador de la elección de presidente es el actual senador Manuel José Ossandón y hay que respetar las instituciones. Claramente creo que hoy día celebra la izquierda. Y celebra la izquierda porque sin tener los votos logra sumar tres votos, cuatro votos, para hacerse de la presidencia del Senado”, señaló.

Y agregó: “Eso claramente es un triunfo en esta pequeña pasada, pero creo que a la larga nos divide como sector. Y al final los proyectos personales, como decía el senador Cruz-Coke, no ayudan”.

De esa manera, tras asumir la presidencia de la Cámara Alta, Ossandón se dirigió a los senadores de Chile Vamos que votaron por Kast: “Después de haber escuchado algunos comentarios, quiero decirles a la bancada de mi derecha que les agradezco el apoyo, pero se equivocaron porque votaron por uno de derecha. Y soy de derecha, pero voy a trabajar como siempre lo he hecho. No es que yo ya no sea de derecha, como dicen, ¿ok? Todo lo contrario”.

El nuevo líder de la testera aseguró que asume el desafío “creyendo firmemente que este debe ser un año de acuerdos, de diálogos honestos y de un respeto mutuo“. “No siempre vamos a pensar igual, pero esto así debe ser. Espero que nos dediquemos a encontrar desde lo esencial esa vocación de servicio, de ese compromiso que tenemos de la gente que representamos con una mirada generosa de la política”, destacó.