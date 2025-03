Gareca se aferra a la banca: "No me gustaría dejar el cargo en este momento"

Ni la amargura del empate a cero ante Ecuador que dejó a Chile a cinco del repechaje, ni las constantes críticas a su trabajo parece hacer efecto en el técnico Ricardo Gareca, quien en conferencia de prensa reafirmó su posición de seguir al mando del equipo aun cuando las chances de clasificar al Mundial 2026 se ven cada vez más lejanas.

En conferencia de prensa, el “Tigre” sostuvo que “el ambiente no es el ideal, lo que uno busca, pero hay que ser respetuoso del público. Llenaron el estadio, entiendo el disgusto, el malestar y todo lo que puede llegar a ocurrir, pero creo que no es el momento de dejar el cargo, me gustaría estar en el cargo y revertir la situación. No estamos con el mejor estado de ánimo, el clima no fue el mejor y entiendo la reacción. Soy respetuoso de los contratos y me gustaría poder completarlo“.

Asimismo, aseguró que “tengo toda la energía, no tengo ningún problema, estoy contento y no me gustaría dejar el cargo en este momento, quiero estar al lado de los muchachos en este momento y es lo que me corresponde”.

El DT argentino manifestó que “con los dirigentes tengo una excelente relación, facilitan todo lo que quiero, es una relación excelente. Ellos pueden hablar conmigo, ver lo que es más conveniente para Chile. Ustedes preguntan como estoy yo, yo estoy bien, de parte nuestra nos gustaría seguir al mando de la Selección, si hay un replanteo o una inquietud, lo desconozco”.

“Normalmente no hablo en caliente, me tomo mi tiempo para reflexionar, pero como es excelente la relación con los dirigentes, no tengo problema al diálogo con ellos. Y con las manifestaciones es respetable, no me voy a meter con eso, jamás me metería con ellos y están en su derecho de exigir”, agregó el entrenador.

En la misma línea, tras descartar que su salida pueda “descomprimir” el ambiente, el DT subrayó que “si yo soy el problema, Chile hace rato que vendría clasificando a todos los Mundiales, si agarro el equipo cuarto o quinto, no sé, pasaría a ser un problema. Yo lo reconozco, pero Chile está en una situación como lo recibí. Hay que ver cómo termina esta Clasificatoria. Chile no ha levantado, vine con expectativa, y en un proceso que había arrancado, yo desde que llegué a Perú estuve desde un principio”.

Así, Gareca remarcó que “el máximo responsable soy yo, no sé qué autocrítica quieren que haga. Sin lugar a dudas habrán cosas que no se han hecho bien, eso será motivo de un análisis propio, no pongo excusas, las autocríticas se hacen de forma personal“.

Con respecto al trámite de las acciones con el combinado Tricolor, el trasandino afirmó que “lo buscamos, el partido lo buscamos, nos faltó la tranquilidad en los últimos metros. Fue un buen primer tiempo y el segundo más disputado, pero el equipo hizo todo los méritos para ganarlo, hay que resaltar la actitud que tuvieron todos. Es una lástima que no pudiéramos ganarlo”.

“Chile no fue dominado en ningún momento, se dividió más el trámite del partido, cuando pasó eso empezamos a pensar en los cambios. Hay momentos en el que el partido va cambiando, sino se vuelve una locura, los cambios pudieron ser antes, pero mantuvimos la iniciativa y la vocación de ir a buscar el partido”, sentenció.