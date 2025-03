Gaza: lemas contra Hamás en manifestación que exige fin de la guerra

Se escucharon lemas contra el movimiento islamista Hamás el martes en una manifestación de varios cientos de palestinos convocada para pedir el fin de la guerra con Israel, en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, según confirmaron testigos presentes en la protesta.

“Fuera Hamás” y “Hamás terrorista” gritaron los manifestantes en una procesión de cientos de personas, en su mayoría hombres, indicaron los testigos.

El ejército israelí reanudó sus bombardeos sobre el territorio palestino de Gaza el 18 de marzo, tras una tregua de casi dos meses en la guerra que comenzó con un ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En la red social Telegram había circulado el martes al menos un llamamiento a manifestarse. “No sé quién organizó la manifestación”, dijo Mohamed, un manifestante que no quiso dar su apellido por temor a represalias.

“Participé para enviar un mensaje del pueblo: ‘Basta de guerra'”, agregó, para luego afirmar que vio “a miembros de las fuerzas de seguridad de Hamás vestidos de civil disolviendo la manifestación”.

Majdi, otro manifestante que no quiso dar su apellido, afirmó que “la gente está cansada” y preguntó: “Si la solución es que Hamás deje el poder en Gaza, ¿por qué no lo deja para proteger al pueblo?”.

Otros mensajes de origen desconocido llamaron en Telegram a manifestarse en diversos lugares de Gaza el miércoles.

Leila, joven madre en Beit Lahia, dijo a la corresponsal de RFI Sami Boukhelifa en Jerusalén: “Exigimos un alto el fuego, y exigimos que el gobierno de Hamás no siga en el poder en la Franja de Gaza. Ya no queremos a estos dirigentes de Hamás cómodamente instalados en el extranjero, en Turquía y Qatar, que deciden a distancia lo que es bueno o malo para nosotros. Estas personas no tienen idea del sufrimiento que estamos soportando”, explica.

Israel llama periódicamente a los gazatíes a movilizarse contra el grupo islamista que obtuvo el poder en el territorio en 2007.

Es muy difícil evaluar el apoyo o la aversión al movimiento que mantuvo en este territorio un gobierno con puño de hierro y sigue siendo una de las principales organizaciones políticas palestinas.

Según la última encuesta disponible del Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR), en septiembre pasado, el 35% de los palestinos de Gaza dijeron que apoyan a Hamás y el 26% a Fatah, el partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

