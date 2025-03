"No me voy a bajar, ¿lo entienden o no?": la ofensiva de Kaiser ante la insistencia republicana

El diputado Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, descartó anoche que se baje de la carrera a La Moneda, como pretende el Partido Republicano para reforzar la postulación de su líder y fundador José Antonio Kast.

Tras las nuevas especulaciones sobre negociaciones con dicho sector para deponer su candidatura, el diputado usó su cuenta de X para hacer un “importante anuncio sobre la continuidad de mi campaña presidencial”. En ese sentido y por medio de un video, aseguró que “apuesto doble contra sencillo a que no me bajo…”.

“Hay gente que está especulando respecto de que la presión sería demasiada alta, de que los ataques serían demasiado duros, de que yo estaría dispuesto a bajarme a cambio de un puesto senatorial (en La Araucanía)”, indicó Kaiser.

“La verdad es que, bueno, le he dado un par de vueltas al tema de bajarme y tengo que hacerles un anuncio: No me voy a bajar, ¿lo entienden o no? Eso sería, muchas gracias”, añadió.