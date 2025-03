Senadora Pascual (PC) lamenta rechazo a levantamiento del secreto bancario: “Hay quienes no están cumpliendo su deber”

La parlamentaria criticó la labor del resto de legisladores, no solo en este proyecto en particular, sino que por sus constantes ausencias en las votaciones. "No se puede enarbolar banderas si finalmente no se está a la hora de votar", reflexionó.