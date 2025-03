U. de Chile lanzó su Programa Estratégico de Apoyo y Fortalecimiento de la Integración Sudamericana (SUR)

Formar y capacitar a tomadores de decisión, funcionarios públicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y empresariales; desarrollar investigación aplicada a la generación de insumos técnicos y operativos para el diseño, formulación y evaluación de políticas de cooperación e integración regional; y proponer y abrir espacios de análisis, debate y difusión, que fortalezcan el diálogo regional sobre los temas de la agenda de cooperación e integración sudamericana. Estos son parte de los objetivos del Programa Estratégico de Apoyo y Fortalecimiento de la Integración Sudamericana (SUR), aplicado por la U. de Chile mediante su Instituto de Estudios Internacionales (IEI).

El lanzamiento de esta iniciativa financiada por la CAF, se realizó en la Casa Central del plantel este lunes 24 de marzo. En la ceremonia que se realizó en el Salón de Honor, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés destacó que “el desarrollo de iniciativas basadas en la cooperación resulta esencial para contrarrestar las tendencias deshumanizantes y los efectos de una geopolítica marcada por la fragilidad del sistema multilateral y la creciente incertidumbre global. En este complejo escenario, Sudamérica enfrenta desafíos comunes que exigen superar las diferencias políticas coyunturales y promover acciones sustentadas en el conocimiento y la evidencia, con el objetivo de construir un futuro próspero y equitativo para nuestra región”.

Por su parte, desde CAF, su presidente ejecutivo Sergio Díaz-Granados, recordó los primeros acercamientos que se realizaron entre ambas instituciones y agradeció a la Casa de Bello por el apoyo que hoy da vida a este programa. “Nuestra región enfrenta una cantidad importante de desafíos. Por un lado, los temas de inseguridad, nuestra región lidera 12 de 15 mercados criminales. América Latina es la zona del mundo con más homicidios al año, cada uno es una tragedia en una familia y acaba con la esperanza de las sociedades donde ocurran”, afirmó.

“Nuestras ciudades están liderando los rankings de las más violentas. Al tiempo que enfrentamos esta situación, la región enfrenta problemas y desafíos muy grandes en materia de cambio climático. No somos los grandes emisores a nivel mundial, pero América Latina paga la factura del cambio climático”, señaló Díaz-Granados y agregó que “tenemos un cuadro demográfico que es complejo (…) hoy tenemos menos niños y niñas para soportar el futuro. Tenemos más jóvenes que ni trabajan, ni estudian, más de 18 millones según la CEPAL y adicionalmente un tercio de la población, mayor de 65 años que no recibe pensión”.

¿Qué hacer con esto? Frente a esta crisis demográfica y social, el presidente ejecutivo de CAF, precisó que “la única forma cómo podemos enfrentar estos múltiples desafíos es con más integración. No es con aislacionismo, no es con descoordinación, es con más integración”. “La integración hoy no es una opción, es una necesidad que tiene América Latina y el Caribe y no se logra de un día para otro, sino que generacionalmente”, dijo.

También desde este organismo, su vicepresidente de CAF Argentina, Cristian Asinelli, aseguró que “como banco de desarrollo nuestro corazón está en los temas de infraestructura, también creemos firmemente en la generación de conocimiento por eso estamos acá en una universidad pública, apoyando un proyecto de una institución pública que estoy seguro que esto va a ser una semilla que va a crecer muchísimo más”.

Asimismo, puntualizó que “esta agenda lo que está tratando de buscar y generar espacios de diálogo para realzar los ámbitos académicos, diplomáticos, tratar de hablar del multilateralismo del siglo XXI”. Cerró señalando que “creo que espacios como estos son claves para esto mismo”.

Además, en esta cita de lanzamiento estuvo presente el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien relevó que “Chile ha mantenido un compromiso firme con la cooperación y con la integración regional, sustentado en principios que han representado la continuidad de nuestra política exterior. Principios como la promoción del multilateralismo, el respeto al derecho internacional, la primacía de la solución pacifica de las controversias y también el libre comercio”.

“Chile es un país que habla al mundo desde América Latina, y concretamente desde América Latina del sur y por esa razón participa activamente de las distintas instancias de integración y cooperación regional”, dijo el canciller destacando los distintos espacios como MERCOSUR o la comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, CELAC, entre otros.

Reflexionó que a nivel regional “hoy por hoy nos vemos enfrentados por tendencias más bien opuestas, caracterizadas por tensiones geopolíticas que repercuten en nuestra región, lamentablemente, polarización ideológica y fragmentación a nivel regional. Y este escenario – poco auspicioso ha dificultado la consolidación de una agenda regional unificada, ralentizando el avance de la integración y debilitando nuestra capacidad de incidencia en el contexto global”.

Desde la U. de Chile, el coordinador del Programa Sur, Federico Rojas, planteó que uno de los desafíos de esta nueva instancia “es acercar la cooperación y la integración a la gente común y eso requiere por un lado llevar estos temas, pero por otro lado también escuchar y levantar temas de actores que muchas veces no conocen mucho de integración o cooperación”.

Y, sumó que “volver a hacer esa conexión, escuchar, levantar estos temas e ir generando estos espacios me parece que es clave, por lo menos, desde nuestro espacio, desde nuestra mirada, no podemos hacer todo, pero podemos hacer una parte de este proceso”. Además, dijo que se busca “generar esas redes, esos vínculos en el proyecto en sí, ir generando esa región desde la academia y desde sectores similares a la academia para poder pensar y generar insumos que sirvan”.

Durante la ceremonia, se realizó el acto protocolar de firma del Convenio de Ejecución entre CAF y la Universidad de Chile. El objetivo del convenio es brindar soporte al Programa Estratégico de Apoyo y Fortalecimiento de la Integración Sudamericana, cuyo objeto es generar estrategias de cooperación y vinculación entre académicos y funcionarios de los diferentes países de la región, mediante el desarrollo de acciones de formación, investigación aplicada y promoción de políticas de integración, cooperación en América del Sur.

La integración latinoamericana: historia y desafíos

Para situar los temas de fondo que abordará el Programa, la directora del Instituto de Estudios Internacionales, Dorotea López, señaló que “para nosotros es muy importante lanzar hoy el Programa SUR. Primero, quiero agradecer la confianza que la CAF ha depositado en la U. de Chile y con quien recorreremos este camino juntos”.

Además, dijo que el programa “surge como un puente entre los diferentes actores e instituciones involucradas en este desafío, para generar estrategias de cooperación y vinculación desde tres ejes que hemos definido como los más importantes que son la formación, la investigación aplicada y la promoción de políticas de cooperación e integración”.

“Hoy la integración Latinoamérica enfrenta nuevos desafíos”, aseguró. “Tenemos un rol fundamental en la construcción del conocimiento y por eso queremos invitarles a participar con ideas, con propuestas”, precisó la académica.

Desde el mundo académico, Diana Tussie, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Argentina, partió señalando que “la integración es un proceso con impulsos, con retrocesos, con estancamientos y por supuesto con incentivos. Y, las preferencias, tanto como los intereses, tienen que ver tanto con las condiciones, con las circunstancias y el contexto”.

Tussie, abordó la integración de China, al multilateralismo y al sistema global. “Hay un entramado económico no solo con China, sino con la región. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que tiene este rival sistémico, con interdependencia económica, no es un rival con el que cortó los lazos y me voy, sino que es un rival que hay que ver en su globalidad”. Y, en el caso de toda Latinoamérica precisó que “hay un entramado que nos ha unido a China, quien es el primer socio comercial de Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay, Panamá, y Venezuela, es un puente inversión, de créditos, es fuente de infraestructura (…) Lo que está haciendo China es crear una nueva geografía”.

Junto a ellas, compartieron el momento de apertura del encuentro con Jorge Srur, gerente Regional Sur CAF, quién destaco que este programa viene a potenciar la relación entre instituciones. “No importa cuántos puentes o conexiones construyamos, los puentes más importantes son estos. Los puentes que unen instituciones, que unen voluntad política, conocimientos, una estrategia común de acercamiento a partir de los puentes entre seres humanos, entre instituciones y académicos”, apuntó sobre el lanzamiento de hoy.

Y, siguió señalando que “el problema que hemos tenido es traducir la voluntad política a resultados económicos y sociales y concretos. También de integración y culturales, justo en una región donde sobra agua y no tengamos construida una seguridad hídrica, donde sobra alimento no tengamos construida seguridad alimentaria, lo mismo con tantos recursos energéticos como el gas, no tengamos construida una seguridad energética”

“Un paso mayor es sentirnos hermanos, construir una fraternidad Latinoamericana”. Y agregó que “necesitamos construir instituciones que nos ayuden a construir esta fraternidad”.

Otro de los espacios de reflexión de la jornada de apertura llevó por título “La integración latinoamericana en un mundo en transformación”. En la instancia participaron Álvaro Padrón, asesor especial del gobierno de Uruguay para integración regional; Federico Rojas, coordinador del Programa Sur, Universidad de Chile; Jorge Cuello, integrante de la Cátedra Artigas de Integración Regional, Universidad de La Plata, Argentina; y Julissa Castro Silva, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Pepe Mujica: “El problema en la integración está en la deuda social que tenemos en América Latina”

El encuentro contó con un saludo en video del ex presidente de Uruguay José Mujica, denominado “Construir la integración de los pueblos de América”. En su mensaje el ex mandatario señaló que “si las fuerzas de la economía no comienzan a aglutinarse por un interés común de integración, jamás habrá integración, jamás habrá independencia”.

“No se trata de aislarnos, ni nada por el estilo, ni achicar el mundo, pero el problema en la integración está en la deuda social que tenemos en América Latina y tenemos que tener en cuenta que hace falta una mesa mucho más grande que esta, con empresarios de nuestra América Latina embarcados en el proyecto de integración, porque si no, tampoco habrá. Es decir, tenemos una pata en deuda y debemos sacudir al mundo empresarial”.

“Tenemos que luchar por integrar – por un lado – a los estudiantes, a los trabajadores, pero, por otro lado, a los empresarios de esta América Latina, paso a paso, porque son determinantes en el rumbo y en la incidencia”.

Durante la ceremonia estuvo presente el senador, José Miguel Insulza, el senador, Francisco Chahuán, el diputado Tomás Hirsch, junto a embajadores, embajadoras, autoridades del cuerpo diplomático, autoridades de la U. de Chile, académicos y estudiantes.