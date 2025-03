Colegio de Profesores de Magallanes acusa falta de voluntad del Mineduc: "Les de lo mismo cuánto gane un profesor"

Más de 20 días de movilización llevan los profesores del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes, lo que ha provocado que miles de estudiantes de la región no hayan iniciado su año escolar 2025.

Los docentes exigen una mejora en sus sueldos, que les habría sido comprometida por el director del SLEP de Magallanes, Mario García. En paralelo, el Gobierno ha alegado un déficit presupuestario del SLEP que se arrastra desde que los colegios eran administrados por las municipalidades de la zona; mientras que desde el Municipio de Punta Arenas señalan que entregaron los establecimientos sin una deuda pendiente.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta del Colegio de Profesores de Punta Arenas, Alicia Aguilante, explicó que el origen del malestar de los docentes, previo al traspaso al SLEP, otros estamentos como los asistentes de la educación, llegaron a acuerdos para subir sus sueldos, “en desmedro de los sueldos de los profesores”.

“Nos enfrentamos a que los profesores quedaron por debajo de todas esas negociaciones que se hicieron con otras entidades. Ahora que somos SLEP y dicen que somos un servicio público, nosotros lo que estamos reclamando es un aumento salarial, porque quedamos por debajo de los otros funcionarios de servicios públicos que existen en Magallanes”, dijo.

Respecto a los posibles mecanismos para subir las remuneraciones de los docentes, Aguilante indicó que ya se descartó subir el valor por hora, pero que desde el profesorado, se está impulsando la opción de asignarles más recursos, a través de un bono por vivir en una zona extrema.

Dicha propuesta, contó la dirigente, incluso es respaldada por parlamentarios de la zona. “Está es una propuesta que sí es viable si existen las voluntades políticas. Es una propuesta que emitió el diputado Carlos Bianchi junto al senador Karim Bianchi y la diputada Javiera Morales. Como somos servicios públicos, ahora sí deberían aumentarnos el porcentaje de zona por ser zona extrema, y eso no aumentaría el déficit del SLEP, eso va por otra vía, pero ha pasado una semana y no hemos tenido ninguna respuesta”, aseguró.

En esa línea, Aguilante acusó una falta de voluntad por parte de las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) para solucionar los problemas de los profesores. “Nos echan la culpa a nosotros, que por nosotros no se ha hecho el inicio escolar. Pero es por el Estado, es por el Gobierno, ellos son los responsables. El 2024 golpeamos cada puerta, vinimos hasta Santiago, hablamos con el ministro, estuvimos en una reunión con el subrogante de la Dirección de Educación Pública y no, están cerrados, no quieren ver ninguna alternativa”, estimó.

“Les da lo mismo cuánto gane un profesor, no importa que el profesor gane menos que un asistente, no importa que sea el menos valorado dentro de los servicios públicos de Punta Arenas, a ellos les da lo mismo”, insistió.

Investigador del CIAE, Mauricio Pino: “El proceso de desmunicipalización es con los municipios”

Consultado respecto a la situación en la Región de Magallanes, el investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, Mauricio Pino, afirmó que más allá de este caso en particular, “lo que no hay que perder de vista es que los SLEP y la nueva educación pública son el sistema que nos hemos dado para mejorar una serie de falencias que existen y existían en la administración municipal”.

A juicio del también académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación (IE), este caso no debe ser tomado “como un representante de lo que está ocurriendo en los Servicios Locales, porque es muy diverso”, y que no por ello se debe cambiar la manera en que se están realizando los traspasos desde los municipios a los SLEP.

“Tenemos otros SLEP que están funcionando, algunos de ellos que están funcionando muy bien y que también pasaron por las mismas etapas que pasaron en este Servicio Local de Educación Pública. Yo no creo que el problema esté en las etapas, porque ocurrió una reforma para extender la preparación del traspaso y eso ha ocurrido en Servicios Locales que también están operando correctamente, por ejemplo, el SLEP Los Libertadores que está funcionando cómo corresponde, con los estudiantes asistiendo a clases”, apuntó.

“Yo no creo que sea un tema de la etapa en sí misma, si no de la gestión en el territorio y las posiciones, voluntades, que los distintos actores de los territorios están permitiendo para que esto funcione cómo está planificado”, agregó.

En esa línea, Pino sugirió que para asegurar el éxito del proceso de transición de un sistema a otro, exista una mejorar coordinación entre los municipios y los SLEP.

“El proceso de desmunicipalización, como lo hemos denominado, es con los municipios. Que los municipios puedan ver el valor que estos SLEP pueden dar al territorio. Hay múltiples servicios que los SLEP van a seguir trabajando con los municipios, entonces no tenemos que pensar el sistema educativo escolar aislado de su comunidad. Hay una cosa de principio, de entender que este cambio de administración no va a sacar a los estudiantes de la comunidad educativa, van a seguir en ella”, recalcó.