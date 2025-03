Distinción Elena Caffarena 2025: MinMujer reconoce a mujeres y organizaciones sociales por su contribución a la equidad de género 

Esta mañana, en el Palacio Pereira, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, encabezó la ceremonia de la distinción Elena Caffarena 2025; un reconocimiento creado en 2008 con el objetivo de destacar el trabajo y la trayectoria de mujeres y organizaciones que, desde diversos ámbitos, contribuyen a construir una sociedad más justa y equitativa.

En honor a Elena Caffarena Morice, abogada y feminista chilena, se creó este premio para reconocer su legado como una de las figuras más influyentes en la historia del feminismo en Chile. Caffarena fue una de las principales impulsoras de la lucha por el derecho al voto femenino, una conquista histórica alcanzada en 1949, que permitió -por primera vez- a las mujeres chilenas participar activamente en la vida política del país.

Así, en su edición 2025, se distinguió a siete mujeres y cinco organizaciones sociales que han hecho un aporte significativo en la lucha por la igualdad de género en diversos ámbitos. Entre las galardonadas, se incluyen dos homenajes póstumos: uno a la dirigenta Ruth Olate Moreno, ex presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular de Chile e impulsora de la Ley sobre Trabajadores de Casa Particular, quien falleció en 2024; y otro a Carmen Bueno Cifuentes, destacada actriz y cineasta chilena, detenida por agentes de la DINA el 29 de noviembre de 1974, junto al cineasta Jorge Müller Silva.

“Esta distinción que estamos entregando hoy busca reconocer las destacadas trayectorias de mujeres en distintas áreas. Todas ellas han permitido abrir puertas a las que vienen y ese es el espíritu que buscamos resaltar: el poder transformador que tienen sus logros y el legado que dejan a futuras generaciones”, sostuvo la ministra Orellana.

Por su parte, la seremi Ana Martínez agregó: “Como Ministerio, creemos profundamente que los cambios sociales se hacen de forma colectiva. Es por eso que hoy reconocemos a mujeres que históricamente nos han legado importantes derechos en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”.

Por otro lado, se reconoció a cinco organizaciones sociales por su trabajo en favor de la equidad de género, entre las que se encuentra la Asociación Chilena de Protección de la Familia, APROFA; que promueve los derechos sexuales y reproductivos, garantizando el acceso a información, educación y servicios de salud con enfoque en equidad de género. También se destacó a la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF), la cual busca mejorar las condiciones laborales y deportivas de las jugadoras, así como fomentar el desarrollo y la visibilidad de este deporte en Chile.

Conoce a las reconocidas por la distinción Elena Caffarena 2025 aquí:



Ruth Olate Moreno: Ruth Olate Moreno (1959-2024) fue una destacada dirigenta sindical chilena, reconocida por su incansable labor en la defensa de los derechos de las trabajadoras de casa particular. Nacida en Santa Juana, Región del Biobío, comenzó a trabajar a los 12 años como empleada doméstica para apoyar económicamente a su familia. En 2006, se unió al Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (SINTRACAP) en Santiago, y dos años después asumió la presidencia, cargo que ocupó hasta 2018. Durante su gestión, impulsó mejoras significativas en las condiciones laborales del sector, incluyendo la reducción de la jornada laboral, la obligatoriedad de contratos legales y la eliminación de la obligación de usar uniforme en espacios públicos. Uno de sus logros más destacados fue la promulgación de la Ley 20.786 en 2014, que estableció derechos fundamentales para las trabajadoras de casa particular, como el acceso al seguro de cesantía y mejoras salariales. Además, fue clave en la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que promueve condiciones laborales dignas para este sector. Ruth Olate falleció en octubre de 2024 a los 65 años, dejando un legado invaluable en la lucha por la dignificación y reconocimiento del trabajo doméstico en Chile.



Carmen Bueno: Carmen Bueno Cifuentes (1950-1974) fue una cineasta chilena y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Nació en Chile y estudió cine en la Universidad de Chile, donde se destacó por su talento en la producción audiovisual. Trabajó en el área de comunicación del gobierno de la Unidad Popular, colaborando en la realización de documentales y registros audiovisuales sobre el proceso político liderado por el presidente Salvador Allende. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Carmen Bueno fue perseguida por la dictadura militar de Augusto Pinochet debido a su militancia política y su trabajo en medios vinculados al gobierno derrocado. El 29 de noviembre de 1974, fue detenida en Santiago junto a su pareja, el periodista y cineasta Jorge Müller Silva. Ambos fueron secuestrados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y llevados a centros de detención y tortura, sin que se volviera a saber de ellos. Se les considera víctimas de desaparición forzada. Su legado como cineasta y su lucha por la justicia social han sido recordados en Chile a través de investigaciones, homenajes y proyectos de memoria histórica.

Daniela Catrileo Cordero: nacida en 1987 en Santiago de Chile, es una destacada escritora, poeta y profesora de filosofía de origen mapuche. Su obra aborda temáticas relacionadas con la identidad, la memoria y la experiencia mapuche en contextos urbanos. Catrileo es licenciada en Educación y profesora de Filosofía por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). Además, posee un diplomado en Periodismo Cultural, Edición y Crítica de Libros de la Universidad de Chile y un magíster en Estéticas Americanas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2011, fue becaria de la Fundación Pablo Neruda, y posteriormente obtuvo la Beca de Creación Literaria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en dos ocasiones.



Es integrante y fundadora del Colectivo Mapuche Rangiñtulewfü, una agrupación que busca visibilizar y fortalecer la cultura mapuche desde una perspectiva contemporánea y feminista. Entre sus publicaciones destacan los libros de poesía “Río herido” (2016), “Guerra florida” (2018) y “El territorio del viaje” (2017). También es autora del libro de relatos “Piñen” (2019), que fue galardonado con el Premio a la Mejor Obra Literaria en la categoría Cuento en 2020. Su obra ha sido reconocida con diversos premios, incluyendo el Premio Municipal de Literatura de Santiago en 2019 por “Guerra florida” y en 2024 por su novela “Chilco”. Además de su labor literaria, Catrileo ha incursionado en proyectos audiovisuales y performáticos, explorando nuevas formas de expresión artística y profundizando en la memoria y la identidad mapuche. Daniela Catrileo se ha consolidado como una voz relevante en la literatura chilena contemporánea, aportando una perspectiva única que entrelaza su herencia mapuche con reflexiones sobre género, identidad y territorio.

Sandra Huenuman León: nacida en Santiago hace 51 años y titulada en Relaciones Públicas, desde 2015 ha sido emprendedora y creadora de Huenuman – Orfebrería Mapuche Contemporánea. Paralelamente, fue designada como Presidenta Nacional de Alcohólicos Anónimos de Chile, donde ha trabajado incansablemente para llevar un mensaje de ayuda, especialmente en la Escuela Mujer Emprende.

Como emprendedora, se dedica día a día a abrir puertas y acceder a espacios de comercialización tanto locales como internacionales, con el objetivo de difundir el patrimonio de los pueblos originarios y poner en valor las culturas ancestrales.

Mariana Zúñiga Varela: es una destacada deportista chilena, que se dedica al tiro con arco paralímpico. Especialista en la modalidad de arco compuesto, ha sobresalido por su disciplina, talento y logros a nivel internacional, convirtiéndose en una inspiración dentro del deporte adaptado en Chile. En 2021, Zúñiga hizo historia al ganar la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en la categoría de arco compuesto femenino. Este logro marcó un hito en su carrera y posicionó a Chile en el panorama global del tiro con arco paralímpico. Mariana comenzó su camino en el deporte paralímpico a una edad temprana, enfrentándose a los desafíos con determinación y un espíritu competitivo excepcional. A través de su participación en competencias internacionales, ha demostrado su habilidad técnica y su capacidad para mantener la concentración bajo presión. Además de su carrera deportiva, Mariana es un ejemplo de superación personal y un referente para nuevas generaciones de atletas paralímpicos en Chile, promoviendo la inclusión y la igualdad en el deporte.

Erika Guerrero Gajardo: a sus 71 años posee una larga trayectoria en el rescate histórico y patrimonial y en la defensa de los derechos medioambientales de la comuna de Til-Til, provincia de Chacabuco. Desde su formación como Bibliotecaria de la Universidad de Chile en el año 1978 y en el retorno de su exilio desarrollo una carrera en diferentes espacios culturales como el Centro de Documentación de Flora y Fauna, el Museo Histórico Nacional y desde el 2009 asumió la dirección de la Biblioteca 398 de Til-Til; trabajando siempre por la promoción de la memoria histórica y patrimonial de la comuna y el cuidado del medioambiente.

Fernanda Romero Gárate: es coordinadora de la Reserva Altos de Cantillana, una organización chilena dedicada a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable en la cordillera de la Costa, específicamente en la zona de Altos de Cantillana. A través de iniciativas de protección ambiental, educación ecológica e investigación científica, se destaca su trabajo para preservar los ecosistemas únicos de la región, que albergan una gran diversidad de flora y fauna nativa. Además de impulsar proyectos de turismo responsable y conservación comunitaria, promoviendo el equilibrio entre la protección del medioambiente y el desarrollo local. Su labor ha sido clave en la defensa de uno de los corredores biológicos más importantes de Chile central.

Organizaciones reconocidas

APROFA (Asociación Chilena de Protección de la Familia): es una organización sin fines de lucro en Chile, dedicada a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Fundada en 1965, su misión es garantizar el acceso a información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva, con un enfoque en la equidad de género, la inclusión y los derechos humanos. APROFA forma parte de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) y trabaja activamente en temas como educación sexual integral, acceso a anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual y promoción del derecho a decidir. También brinda atención médica especializada y apoyo a poblaciones vulnerables, incluyendo jóvenes, mujeres y la comunidad LGBTQ+. A lo largo de su historia, ha jugado un papel clave en la defensa de políticas públicas que favorezcan la autonomía sexual y reproductiva en Chile, promoviendo cambios legislativos y sociales en favor de una sociedad más justa e informada.

Corporación de Desarrollo Integral de la Familia, CODEINFA: tiene una destacada labor en la defensa de los derechos de quienes han sido víctimas de violencia intrafamiliar, luchando por una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia. Desde su fundación en 1994, CODEINFA ha sido un pilar de apoyo para mujeres, hombres y jóvenes, brindando asistencia, orientación y educación para promover la autonomía y el bienestar de todas las personas. Su compromiso con la justicia social y la equidad de género ha dejado una huella imborrable en la comunidad, convirtiéndolos en un referente en la defensa de los derechos fundamentales.

Sindicato Amanda Jofré: es una organización chilena fundada en 2004, dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las personas trans, especialmente de las trabajadoras sexuales trans y travestis. Lleva el nombre de Amanda Jofré, una trabajadora sexual transgénero que fue encontrada muerta en 2002, en un caso que generó gran conmoción y denuncias sobre la violencia hacia la comunidad trans en Chile. Desde sus inicios, el sindicato ha trabajado en la visibilización de las problemáticas que enfrenta la población trans, abogando por sus derechos humanos y ofreciendo apoyo en áreas como salud, educación y justicia. En 2019, inauguraron la primera Casa Trans de Chile y Sudamérica, ubicada en el barrio Yungay de Santiago, destinada a brindar apoyo social, sanitario y de seguridad a personas trans. A lo largo de su trayectoria, el Sindicato Amanda Jofré ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo actos de violencia contra sus integrantes. En 2021, su presidenta, Alejandra Soto, sufrió un ataque de transodio que evidenció la persistente discriminación hacia la comunidad trans en el país. Además de su labor de apoyo directo, la organización ha colaborado con instituciones como el Archivo Nacional de Chile para preservar y difundir la memoria histórica de la comunidad trans, contribuyendo a la visibilización y reconocimiento de sus luchas y experiencias.

La Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada: también conocida como Casa de la Mujer La Morada o simplemente La Morada, es una organización feminista chilena sin fines de lucro fundada en 1983. Su objetivo principal es promover la organización y visibilizar las propuestas del movimiento feminista, contribuyendo al fortalecimiento de los derechos de las mujeres a través de la participación política, la educación, la cultura y la erradicación de la violencia de género.



Durante la dictadura militar en Chile (1973-1990), La Morada se convirtió en un espacio de encuentro y acción política para mujeres feministas que buscaban resistir al régimen y luchar por la democracia, bajo el lema “democracia en el país y en la casa”. En sus inicios, la organización desarrolló talleres, charlas y debates, y creó la primera biblioteca en el país especializada en temáticas feministas, la cual fue incendiada durante la dictadura. En 1991, La Morada fundó Radio Tierra, la primera radio feminista en Chile, gestionada y operada exclusivamente por mujeres. Este proyecto comunicacional emblemático abordaba temas que no tenían cobertura en medios tradicionales, como feminismo, diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos, y literatura. Radio Tierra dejó de transmitir en su frecuencia radial en septiembre de 2013 y, desde 2019, opera en formato digital a través de Internet.



Actualmente, La Morada continúa su labor a través del Centro Clínico y de Investigación en Feminismo y Psicoanálisis Eloísa Díaz, que ofrece apoyo a mujeres en situación de violencia doméstica, y mediante programas de formación y capacitación en temáticas de género y feminismo. La organización también participa en diversas coordinaciones a nivel nacional e internacional, como la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ACCION), la Coordinación Elena Caffarena, la Coordinadora Feminista 8M y la Articulación Feminista Marcosur (AFM). En 2023, La Morada conmemoró su 40° aniversario y presentó su archivo histórico, destacando su trayectoria de pensamiento y activismo en el movimiento feminista chileno y latinoamericano.

La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF): es una organización chilena dedicada a promover y defender los derechos de las futbolistas en el país. Su misión principal es mejorar las condiciones laborales y deportivas de las jugadoras, así como fomentar el desarrollo del fútbol femenino en Chile. Ha liderado estudios clave sobre el estado del fútbol femenino en Chile, como la “Radiografía del Fútbol Femenino en Chile”, que reveló que el 83% de las futbolistas no recibían remuneración y que solo el 4,4% tenía un contrato laboral.



En 2023, en colaboración con FIFPro Sudamérica y la Universidad de Chile, ANJUFF participó en el “Estudio Sudamericano de Fútbol Femenino 2023”, el primer estudio a nivel sudamericano que considera la visión de las futbolistas. La investigación analizó las barreras sociales, culturales e institucionales que enfrentan las jugadoras en la región. La organización ha trabajado en la creación de protocolos contra el acoso y abuso sexual en el deporte, buscando establecer un entorno seguro para las jugadoras y ha denunciado incidentes de violencia y conductas inapropiadas en el ámbito del fútbol femenino. Por ejemplo, en octubre de 2024, la asociación denunció graves incidentes en el Torneo de Ascenso Femenino y ofició a la ANFP para una investigación exhaustiva. La Anjuff sigue trabajando activamente para profesionalizar el fútbol femenino en Chile, buscando condiciones dignas para las jugadoras y promoviendo la difusión y posicionamiento del deporte femenino en la agenda política y social. Además, ofrece convenios y seguros médicos para las jugadoras, demostrando un compromiso integral con su bienestar.