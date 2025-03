Francisco Chahuán (RN) ante la división de la derecha en el Senado: "Falta capacidad de diálogo"

Tras una compleja elección de la mesa directiva del Senado, en que los parlamentarios de derecha se dividieron, el militante de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, cuestionó la “capacidad de diálogo” al interior de Chile Vamos.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador Chahuán destacó que el nuevo presidente de la Cámara Alta, José Manuel Ossandón, “es un militante de RN, el jefe de bancada de los senadores del partido”. Así, acusó que: “Aquellos personeros de Gobierno que habrían impuesto al presidente, les quiero decir que es una victoria completamente pírrica, porque lo perdieron todo y no fueron capaces ni siquiera de presentar un candidato”.

No obstante, reconoció que le habría gustado que las cosas fueran distintas y señaló que al interior de Chile Vamos hay una “falta de capacidad de diálogo”.

El parlamentario además detalló por qué se abstuvo de la votación: “Básicamente, porque cuando se hizo la negociación de los cuatro años de la presidencia del Senado, los senadores de la UDI, Evópoli, negociaron con la izquierda sin considerar a Renovación Nacional, nos dejaron esperando en la última reunión y yo tuve que asumir en su momento la candidatura a la presidencia del Senado y los senadores UDI y Evopoli no votaron por el candidato del sector, que era el presidente de RN de aquel entonces, el principal partido de Chile, la bancada más grande del país, si no que votaron por Álvaro Elizalde”, recordó.

“Yo en lo personal no me sentía obligado porque yo no fui parte de ningún acuerdo, como partido y por tanto, no me obligaba”, insistió.

Respecto a los problemas al interior de su coalición, Chahuán aseguró que “dar señales de gobernabilidad es clave para lo que viene por delante y acá nosotros tenemos una dificultad, porque la derecha populista, esa derecha irresponsable, no piensa en el proyecto generoso de Chile sino que piensa más bien en los proyectos individuales o de sus propios partidos”.

“Le hacen un daño a Chile inconmensurable y se olvidan que la política es llegar a lo posible, tener claridad respecto de cómo construimos diálogo, acuerdo para mejorar las condiciones de vida de las personas”, recalcó.

En esa misma línea, Chahuán enfatizó la importancia de que se celebren unas primarias presidenciales, pues a su juicio “la única que puede ganar en segunda vuelta y empujar el triunfo en la Cámara de Diputados y el Senado, es Evelyn Matthei”.

Así, el militante de RN llamó a su sector a tener “generosidad”: “Y la capacidad de tener una lista única parlamentaria y una primaria amplia del sector. Si ellos (extrema derecha: Partido Republicano y Partido Nacional Libertario) toman la decisión de no hacerlo por motivos de carácter mezquino, el llamado es al menos a tener una primaria con el Partido Demócrata y con una lista única parlamentaria con ellos”.