Presidente Boric firma acuerdo de edificio CAF y celebra que "en contextos como éste no seamos dependientes de EE.UU."

El Presidente Gabriel Boric participó de la ceremonia de firma de acuerdo para la construcción del edificio de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe en Chile. Una institución financiera multilateral cuyo objetivo es apoyar el desarrollo sostenible de sus países miembros, entre ellos, 20 países de América Latina y el Caribe, además de España y Portugal, y 13 bancos privados de la región.

La futura sede se ubicará en la comuna de Vitacura y albergará laboratorios de prototipos, salas de reuniones, auditorio con capacidad para 150 personas y áreas comunes para el disfrute de la comunidad, incluyendo espacios recreativos y áreas verdes. La ubicación es estratégica, pues ya se encuentran en la zona diversas organizaciones internacionales (Cepal, FAO, OIT, PNUD, Observatorio Europeo Austral, entre otras) con las cuales CAF mantiene una estrecha relación de cooperación.

En su intervención, el Mandatario destacó la “visión pionera” en la integración de Chile en el mundo del ex presidente Eduardo Frei, presente en la actividad, y añadió que “por eso, en particular en estos tiempos en donde algunos lugares se cuestionan cada vez más, no solo se cuestiona sino que se ponen en riesgo organismos multilaterales importantes como la OMS, la Unesco, la misma Organización de Naciones Unidas. Nosotros aportamos y nos sentimos partes del multilateralismo”.

“Pienso en la CAF en particular, a propósito de lo que decía Sergio (presidente ejecutivo) de que es el banco más importante de México al sur de Chile, que bueno que en contextos como éste no seamos dependientes de Estados Unidos. Y creo que el potenciar espacios de integración de América Latina es tremendamente relevante. La apuesta de Chile está en la inclusión, integración. Somo parte orgullosos de esta región y también en el mundo con China, la Unión Europea, con Asia Pacífico”, indicó.

Cabe destacar que el plan de la CAF en Chile para el período 2023-2026 tiene por objetivo contribuir en cuatro líneas: regiones fortalecidas para el desarrollo equitativo, transición verde para un desarrollo sostenible, transición energética sostenible y digitalización y conectividad para el siglo XXI.

En 2022, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, solicitó formalmente la incorporación de Chile como miembro pleno de CAF, lo que se concretó en marzo de 2023. Hasta ahora, la entidad ha financiado 28 operaciones por un total de 3.535,6 millones de dólares:

– 69% al sector privado para promover la competitividad de las pymes, la generación de empleos, su sostenibilidad y su inserción en cadenas de valor verdes.

– 23% a los planes de expansión de las empresas públicas EFE y Metro.

– 8% al apoyo al Programa de Fortalecimiento con Equidad de Gobiernos Regionales y el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Industria de Hidrógeno Verde (facility financiero).

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Diaz-Granados, sostuvo que “aquí hemos llegado después de 56 años a un banco que ya suma 23 países, que va desde México hasta la Argentina, que cubre las islas del Caribe y que seguirá creciendo y esperamos que este año, cuando acabe diciembre este año, Presidente, podamos decir que este es el banco de desarrollo de mayor cobertura geográfica en América Latina y el Caribe y que el propósito que tenemos es noble, es el de integrar y el de desarrollar nuestra región”.