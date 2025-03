Previo al paro nacional: Mesa del Sector Público cuestiona recortes presupuestarios y compromisos incumplidos del Gobierno

Desde la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Mesa del Sector Público delineó las demandas incumplidas por el Gobierno que movilizarán al sector durante el presente año, comenzando con un paro nacional para este próximo 03 de abril.

El diagnóstico de la multisindical es que el debate político actual “está absolutamente disociado de las necesidades del pueblo de Chile” y que las crisis institucionales han desviado los focos de atención, “mientras los trabajadores y trabajadoras siguen estando postergados y sin tener una prioridad en la agenda”.

Si bien reconocen diálogos importantes y productivos durante estos últimos años con el gobierno, señalan que es aún larga la lista de compromisos suscritos que no se han implementado.

Entre las peticiones postergadas se encuentran la negociación ramal, el denominado salario vital y fin a la precarización laboral, servicios básicos en manos del pueblo, no más persecución sindical de la Contraloría y pensiones dignas incluyendo No más AFP.

Por su parte, el coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insunza, relevó principalmente la jornada de 40 horas del sector público que fue compromiso de campaña de la actual administración. “Ya son cuatro años que el Gobierno ha comprometido con los trabajadores del Estado el avanzar en una demanda central, un compromiso de campaña y de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que es la reducción de la jornada a 40 horas y aún no logramos avanzar en un proyecto de ley que legisle respecto a esta materia”, dijo.

En esa línea, relevó que las solicitudes “son todas implementaciones que desde el mundo público entendemos que avanzan en el fortalecimiento de la función pública, en el fortalecimiento del Estado y en la capacidad que tenemos los trabajadores y trabajadores del Estado de responder a las demandas ciudadanas”.

Desde la Central, Insunza realizó un llamado a sumarse a la movilización de este 03 de abril para poner fin a la política de recortes presupuestarios contra el sector.

“Convocamos este 3 de abril a los trabajadores del Estado para decir que basta de la política de ajustes fiscales que sofoca a nuestros servicios. Estamos en una situación en la que se nos pretende convencer que los recortes presupuestarios son la única opción para equilibrar las balanzas fiscales y eso tiene impacto directo respecto de nuestros servicios públicos, respecto de la provisión de bienes públicos indispensables para la ciudadanía”, sostuvo.

Y que, “no es compatible priorizar las listas de espera en salud con los recortes presupuestarios. No es compatible decir que hay prioridad respecto de los niños de Chile y la educación inicial con los recortes presupuestarios. No es compatible la lucha en contra de la evasión y de elusión, y finalmente el cumplimiento de la misión que la ciudadanía espera de los trabajadores del Estado con esta lógica de recortes con que ha venido aplicándose a los presupuestos públicos”.