Protestas de pescadores: Cordero insiste que el Gobierno no tolerará amedrentamientos fuera del Congreso

A propósito de las movilizaciones de pescadores artesanales ocurridas esta semana en distintos puntos del país, el nuevo ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reiteró que la protesta social es legítima, pero que el Gobierno no tolerará el amedrentamiento a instituciones ni tampoco la afectación a bienes públicos.

En la Región de Valparaíso, las manifestaciones llegaron a las afueras del edificio del Congreso Nacional y durante la jornada del jueves, incluyeron el bloqueo de los Puertos de Valparaíso y San Antonio, por parte de pescadores que, con sus embarcaciones, impidieron el paso de buques mercantes.

El ministro Cordero detalló que las movilizaciones se están enfrentando a través de un protocolo de intervención y que, en vista de hechos violentos como la quema de vehículos policiales en la comuna de San Javier y agresiones a carabineros, el Ministerio del Interior ya presentó querellas.

“Los manifestantes tienen el legítimo derecho a expresar sus opiniones, pueden discrepar de lo que se discute en el Congreso. A lo que no tienen derecho, porque la Constitución no se los permite, es a amedrentar con manifestaciones fuera del Congreso Nacional y en segundo lugar, a atentar en contra de bienes públicos o derechos de las personas o de funcionarios del Estado. Por eso, el Ministerio del Interior ha interpuesto querellas respecto de los funcionarios policiales lesionados y respecto de los vehículos incendiados”, precisó Cordero.

En tanto, en el mundo político, continúa el debate por la participación del senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez y el diputado de la misma colectividad, Luis Cuello, en las protestas de los pescadores.

Durante el panel de conversación de la primera edición de Radioanálisis, el secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Coublé, indicó que no ve problema en que los parlamentarios sean parte de las movilizaciones y enfatizó en el rol que deben tener los legisladores de canalizar las demandas del mundo social.

“No veo mayor problema en que autoridades participen de manifestaciones. Creo que obviamente, cuando el subsecretario Cordero dice que hay que tener un límite me imagino que tiene que ver con actos de violencia y eso por supuesto, ojalá que no haya participación ciudadana, menos de una autoridad, pero entiendo que no es el caso. Están participando pacíficamente de una manifestación, acompañando a los pescadores y quizás otras expresiones sociales que también son parte de la democracia”, observó.

“La democracia no se resuelve solo en el Congreso, en el Ejecutivo, entre los partidos políticos, sino que también las expresiones de movimientos sociales son relevantes”, recalcó.

Por su parte, el diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Melo, aseguró que más allá de la controversia, efectivamente la Ley de Fraccionamiento ha tenido un lento avance en el Senado, que precisamente motivó las protestas de los pescadores artesanales.

Además, abordó las diferencias que incluso existieron en el oficialismo, cuando el proyecto se discutió en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Nosotros en la Cámara, a propósito de las cuotas, planteamos indicaciones en la Comisión de Pesca, a través de nuestros diputados. La diputada Cicardini, Manouchehri, Tomás de Rementería. Lo hicimos, para poder fortalecer el rol de la pesca artesanal, pero yo diría que revisáramos cómo votaron cada uno de los diputados y diputadas de esa comisión. No tuvimos el espacio para que avanzara eso, el diputado Brito, del Frente Amplio, votó en contra”, recordó.

Durante los próximos días la Comisión de Hacienda del Senado continuará discutiendo la Ley de Fraccionamiento, en que se debaten las nuevas cuotas de captura de pescadores artesanales e industriales. El proyecto recién podría ser votado el 8 de abril, debido a que la próxima semana los senadores estarán en semana distrital.