Carolina Tohá por elección de mesa del Senado: "La unidad no fue lo que primó en la derecha"

En el marco del lanzamiento de la campaña de participación y escucha ciudadana “Cuenta con Tohá”, la candidata presidencial del PPD y ex ministra, Carolina Tohá, afirmó que “la unidad no fue lo que primó en la derecha” en la elección de la mesa directiva del Senado.

La coalición de Chile Vamos que respalda a la presidenciable Evelyn Matthei enfrentó dividida dicha definición ante la falta de acuerdos. Así, triunfó Manuel José Ossandón (RN) con apoyo de descolgados de Renovación Nacional, Republicanos, el Partido Social Cristiano y fuerzas oficialistas, mientras que el senador Felipe Kast fue derrotado, provocando la molestia de su partido, Evópoli.

Al respecto, Tohá sostuvo que “claramente, la unidad no fue lo que primó en la derecha en esa elección, pero cada uno tiene que hacer su parte y, en el sector nuestro, lo que vamos a tratar de construir es una unidad amplia de la centroizquierda y eso significa no solo del oficialismo, sino también de muchos sectores que en los últimos años por distintas razones y episodios que hemos tenido se han ido desprendiendo de este gran sector”.

“Para hacer una propuesta al futuro de Chile y darle posibilidad de cumplir su programa, necesitamos construir mayoría. Y, en ese sentido, aquí no nos vamos a quedar en las fronteras del actual oficialismo, vamos a ir a buscar más allá y ya estamos en eso, dialogando con sectores que van mucho más allá de las fuerzas que hoy están agrupadas”, añadió.

Respecto a si observa responsabilidad directa de Evelyn Matthei, la candidata del PPD dijo preferir “dejar ese debate a otros, la discusión en la que estoy es de hablarle al país, de proponerle caminos al país y vamos a hacer todo lo posible. Uno a veces no aguanta y se tienta, pero vamos a hacer todo lo posible de no salirnos de ese norte. De no salirnos de ese norte porque de esas peloteras ya la gente escucha demasiado y creo que poco le importa”.

“Cuenta con Tohá”

Desde la comuna de Quinta Normal, la candidata Carolina Tohá inició una etapa de consulta y participación ciudadana para erigir su propuesta de programa presidencial. “La consigna de este camino es creo en Chile. Y creo en Chile parte por escuchar a Chile“, relevó la exministra.

En este contexto, que la presidenciable lanzó la plataforma carolinatohá.com para recoger opiniones. “Hay tres preguntas que invitamos a todos quienes tengan interés a responder. ¿Qué te gusta de Chile? ¿Qué no te gusta de Chile? ¿Qué sueño tienes para Chile? Con las respuestas y con ayuda de las tecnologías y de la inteligencia artificial, vamos a empezar a ver cuáles son las cosas que más nos convocan, cuáles son las ideas nuevas que surgen, cuáles son las preguntas que se abren, cuáles son las necesidades a las que hay que dar respuesta”, afirmó.

“Chile ha estado mucho tiempo entramado en debates que están centrados en sectores tratando de confirmar quién tienen la razón. Atrincherados en sus ideas sin ánimo de escuchar y de construir. Esta propuesta presidencial quiere algo distinto para el futuro de Chile. Quiere que fijemos propósitos comunes. Quiere que que pongamos por delante las posibilidades de construir acuerdos a partir de ideas en las que creemos profundamente”, relevó.