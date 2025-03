Caso Degollados: "Fue un golpe en el corazón de la Vicaría de la Solidaridad y a todos los trabajadores"

Durante la tarde del 28 de marzo de 1985, el diseñador gráfico, miembro de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) y del Partido Comunista, Santiago Nattino, fue secuestrado a metros de su casa por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), organismo de inteligencia perteneciente a la institución policial.

Esa misma noche, y con el país bajo el estado de sitio, miembros de la Dicomcar asaltaron la AGECH. Con pasamontañas y pistola en mano, secuestraron a 5 profesores mientras preguntaban insistentemente por Manuel Guerrero, dirigente de la agrupación y militante comunista.

La mañana del 29 de marzo, la campana había sonado en la vieja casona del Colegio Latinoamericano de Integración en Providencia dando aviso a los niños del comienzo de clases. En la puerta, el profesor Manuel Guerrero conversaba con el sociólogo, jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad y militante comunista, José Manuel Parada. Ambos estaban preocupados por el allanamiento a la AGECH y, sobre todo, por el paradero de los secuestrados.

Mientras Parada y Guerrero conversaban, un station wagon Opala sin patente frenó bruscamente frente a ellos. Tres sujetos se abalanzaron contra los profesionales.

Leopoldo Muñoz, conocido como “tío Leo”, había acordado reunirse con Manuel Guerrero en la puerta del establecimiento para ir a presentar un recurso en la Vicaría de la Solidaridad en favor de otros cinco docentes que habían sido secuestrados la noche anterior. Unos metros antes de llegar, Muñoz se da cuenta de que dos hombres, vestidos de civil, corren en dirección al colegio.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Leopoldo Muñoz recordó lo sucedido esa mañana: “Estaba a media cuadra de donde estaban. Fue en la puerta de la escuela donde se provocó el secuestro”.

“A José Manuel lo estaban golpeando en la puerta de la escuela, en el suelo. Traté de ayudarlo, de oponerme a la detención de José Manuel y ahí bajó una persona de un auto y me disparó”, señaló Muñoz.

Tras ser detenidos, Guerrero y Parada fueron trasladados hasta el cuartel de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros ubicado en calle Dieciocho, en el centro de Santiago. En el lugar estaba secuestrado Santiago Nattino. A los tres detenidos los esposaron, les vendaron los ojos y los torturaron durante toda la jornada del 29 de marzo.

Manuel Guerrero y José Miguel Parada se encontraban realizando una labor de análisis de la estructura y funcionamiento del Comando Conjunto a base de la información obtenida de las confesiones de uno de sus ex miembros, logradas poco tiempo atrás.

Santiago Nattino

Santiago Nattino nació el 12 de septiembre de 1921 en Santiago. Estudió en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile e inició su carrera trabajando en la Casa de Moneda.

Nattino a lo largo de su vida fue distinguido en varios concursos de afiches, entre ellos el de la Municipalidad de Santiago (1943) y el de Naciones Unidas (1947). En 1970 produjo los afiches para la campaña presidencial de Salvador Allende y, tras la histórica victoria de la Unidad Popular, participó en el gobierno, donde se desempeñó como jefe del Departamento de Divulgación del Servicio Agrícola y Ganadero.

Tras el golpe de Estado, fue detenido y trasladado al Estadio Nacional, el que se convirtió en el centro de detención y tortura más grande de la dictadura militar.

Tras ser liberado, se incorporó al trabajo de El Siglo, el periódico del Partido Comunista, que circulaba en la clandestinidad. Nattino creó decenas de originales fáciles de reproducir, adaptables a distintas situaciones. Además, realizó afiches para la Vicaría de la Solidaridad.

En el marco de la presentación del sitio web del Archivo Nattino, el investigador y diseñador Kim López destacó “su calidad humana, su gran sonrisa, el ser incapaz de hacerle daño a alguien. Así lo describen sus familiares, amigos y aquellos que lo conocieron”.

Además, relevó su gran vocación artística y destacó su desarrollo en el área de la propaganda política, con afiches, apoyando sus ideales y visiones. Finalmente, enfatizó que este Archivo se construye “por el gran aporte de Elena Reyes, su compañera, quien luchó incansablemente por obtener justicia para que su asesinato no quedara en la impunidad. Por ella, por Santiago, por su descendencia, por lo que han tenido que pasar, es que se construye este archivo, el Archivo Nattino”.

Tenía 63 años el día que fue secuestrado por la Dicomcar.

Manuel Guerrero

Manuel Guerrero nació el 25 de junio de 1948 en Santiago. Estudió en la Escuela Normal José Abelardo Núñez, de la cual egresó en 1967.

Guerrero se incorporó a temprana edad a las Juventudes Comunistas de Chile, convirtiéndose rápidamente en un destacado militante. Durante el gobierno de Salvador Allende, fue el encargado de la Organización Nacional de los Trabajos Voluntarios.

Tras el Golpe de Estado, comenzó a trabajar clandestinamente hasta que cayó detenido el 14 de junio de 1976 por miembros del Comando Conjunto, organismo represivo compuesto por agentes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de Chile. En la detención fue herido de bala en el pecho y conducido a un centro clandestino de detención. Fue liberado el 19 de noviembre del mismo año, partiendo días después al exilio en Suecia.

En 1982, retornó a Chile y se sumó a la AGECH, donde fue elegido presidente del Consejo Metropolitano.

En conversación con nuestro medio, Noemí Baeza, amiga y compañera de militancia de Guerrero, recordó cómo conoció al ex dirigente de la AGECH: “En 1967 conocí a Manuel, entre otros compañeros, porque hicieron una representación teatral sobre Vietnam. Y eso me marcó para siempre”.

“Tenemos que ser, decía Manuel, los primeros en todo. No vengan con que no van a estudiar esto, que les carga filosofía. Tienen que estudiar todo y tenemos que ser los primeros en todo. Preocuparnos de la gente enferma, preocuparnos cuando hay alguien con problemas. Aunque no tenga nada que ver con los comunistas”, recordó Baeza.

“Eso, lo que él hacía y decía, era un ejemplo de vida. Un sentido de humanidad, de grandeza, de velar por los otros, por las otras personas”, puntualizó.

Manuel Guerrero tenía 36 años la mañana del 29 de marzo de 1985.

José Manuel Parada

José Manuel Parada nació el 5 de mayo de 1950 en Santiago. Estudió sociología en nuestra casa de estudios. En 1972 comenzó a dar clases en la Universidad Técnica del Estado hasta el golpe militar.

En marzo de 1974 Parada comenzó a trabajar en el Comité Pro Paz, como chofer en la unidad de administración. Luego, pasó a programador en el Área Provincias, llegando a ser jefe del Departamento de Coordinación Nacional.

En 1976, ingresó como secretario de Archivo de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, convirtiéndose en jefe de Unidad de Archivos y Procesamiento del Departamento Jurídico. Se dedicó a asesorar en materia judicial y recopilar los testimonios de las víctimas de violaciones de sus derechos por los organismos de seguridad del régimen.

En conversación con Radionálisis, Camilo Parada, sostuvo que las ideas en las que creyó su padre, y todos quienes lucharon durante la dictadura militar, aún “están vivas, que las ideas de tener una sociedad con mayor justicia social, con mayor equidad aún persisten”.

En esa línea, detalló que la lucha por “una democracia a todos los niveles, que no solamente sea ir a decidir cada tantos años por quienes nos representan, y después no involucrarse más en la vida política, sino que decidamos sobre la economía, sobre qué se produce, cómo se produce, y yo creo que hay ideas que por supuesto persisten, y que persisten como un horizonte real”.

José Miguel Parada tenía 34 años la mañana en que llegó hasta el Colegio Latinoamericano de Integración para dejar a su hija Javiera.

Uno de los crímenes más horrendos

Tras ser torturados toda la jornada del 29 de marzo, durante la madrugada del sábado 30, Nattino, Guerrero y Parada fueron subidos a un Chevrolet Opala y los trasladaron hasta una zona de Quilicura cercana al aeropuerto. Ahí fueron bajados, esposados y vendados, y fueron degollados.

A 40 años de este vil y horroroso asesinato, los ex trabajadores de la vicaría de la solidaridad, realizaron un homenaje a José Miguel Parada en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

En la actividad, la directora ejecutiva de entidad, María Fernanda García señaló a nuestro medio que no importa cuántos años pasen, “la memoria debe prevalecer para que estos horrendos crímenes no vuelvan a ocurrir”.

En su locución, García calificó el asesinato de los tres profesionales como “uno de los crímenes más horrendos conocidos en la dictadura”.

“Fue un golpe en el corazón de la Vicaría de la Solidaridad, pero a través de ese golpe también a todos los organismos y todos los defensores de derechos humanos. Fue un golpe a un profesor y, a través de él, a todos los profesores y todos quienes estaban trabajando en la educación. Un golpe siniestro a una comunidad escolar, pero, a través de ellos, a todos los colegios, a todos los estudiantes de Chile, a todos los abogados. Un golpe tremendo, indecible, a actores, artistas, y, a través de ellos, a todos los artistas, a todos quienes trabajaban a través de las artes, de la cultura de nuestro país, que ya habían sido tan golpeados, a todos los trabajadores, a todos los obreros”, detalló.

“La dictadura y sus fuerzas represoras querían atemorizar, aterrorizar. Sin embargo, la gente salió a las calles en masa a despedirlos”, aseveró.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, conversó con nuestro medio a 40 años del asesinato de los tres profesionales y miembros de su colectividad:

El timonel del PC destacó la actividad organizada en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y sostuvo que el evento fue “un testimonio de autenticidad del compromiso en lo que él (José Manuel Parada) estaba dentro de la lucha que daba la Vicaría de la Solidaridad por los derechos humanos y salvar las vidas de muchas y muchos compañeros“.

“Es una demostración de la grandeza de todos quienes trabajaron allí, incluyendo quienes eran militantes comunistas porque todos estaban conscientes de cuál era el peligro que corrían si había una represalia por parte de la dictadura”, profundizó.

Para Carmona la instancia fue un acto de memoria, pero también, pero “también fue un acto de ratificación. Jamás dejaremos de luchar por la verdad y por la justicia. Y también fue un acto de recoger legado. El legado que deja la inmolación y el altruismo de José Manuel y los otros compañeros va a ser parte de la forma en que concibamos la actividad política y los compromisos sociales y creo yo es como promoverse hacia un valor en la formación del futuro de Chile“.

El líder comunista detalló que Nattino, Guerrero y Parada vivieron con una “intensidad como cualquier persona, gente que gozaba en la formación de sus hijos. Sin embargo, con todas esas consideraciones que otros egoístamente podrían decir ‘debió haber limitado su compromiso porque así no arriesgaba esta construcción que estaba haciendo’, ellos siguieron adelante. Creo que pone en un nivel de entrega la condición comunista que es fuerza del ejemplo. No quiero decir que en Chile deben ser todos comunistas, pero sí quiero decir que los comunistas que hay, que somos los que somos, debemos sentir legítimo orgullo de nuestra condición pensando en nosotros, pero más que en nosotros, en un proyecto y pensando en los que entregaron la vida por ese proyecto”, cerró.

Contra el negacionismo

A 40 años del cruel y vil asesinato de los tres profesionales, una ola negacionista avanza en nuestro país. Mientras algunos candidatos presidenciales sostienen que liberarán a los criminales de lesa humanidad de Punta Peuco, algunos concejales levantan la idea de levantar un monumento al dictador Augusto Pinochet.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile, que aún “no hemos avanzado en la justicia”.

Sin embargo, resaltó “hay cariño, que hay amor, que hay un infinito reconocimiento a la persona, a la militancia, a la resistencia y a la lucha y, a pesar de intentaron matarlos, siguen vivos”.

Respecto al avance del negacionismo, Lira llamó a no quedarse en silencio: “Hoy es urgente la unidad, la organización y reivindicar a esos jóvenes que hoy no están. La mayoría de los ejecutados políticos, de los desaparecidos fueron jóvenes y siguen siendo jóvenes incluso en nuestra memoria, en nuestro cariño. No permitamos que el fascismo barra con la verdad y la justicia”.

Para Camilo Parada, el fenómeno del negacionismo siempre ha existido en Chile: “En la dictadura había una estrategia patente de negar los crímenes de lesa humanidad que ellos mismos cometían, perpetraban. Negaban los desaparecidos, negaron los ejecutados, está el caso de los 119, donde directamente se encubrió, se inventó noticias falsas, fake news, para, justamente, negar los crímenes, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.

Parada detalló que con la llegada de la democracia se avanzó para establecer una verdad histórica. Sin embargo, este último tiempo, “se ha profundizado el negacionismo“.

“Yo lo atribuyo a un aumento de la ultraderecha. Eso a mi parecer tiene que ver no solamente con una cosa ideológica de que la gente se haga de un día para otro de ultraderecha, sino que tiene que ver con mucho descontento y mucha bronca a nivel social que hay con cierta alternativa que han administrado el modelo, que han administrado el sistema y que no han dado salidas reales a problemas sociales, económicos, laborales, pero también a temas de derechos humanos”, explicó.

En esa línea, Parada concluyó que el resurgir negacionista y de la ultraderecha “tiene que ver con que se ha perpetrado de alguna manera la impunidad, siguen habiendo muchos casos de la dictadura donde todavía no se sabe la verdad de lo ocurrido, no se sabe dónde están los cuerpos. Hay un pacto de silencio por parte de los militares o de quienes fueron en ese momento uniformados y también civiles que participaron en la dictadura militar. Hay un descontento, una cierta sensación de impotencia, de que se ven que las promesas no se cumplen”.