Matías Rojas Valencia por su corto "Atardecer en América": "Temas como el de la migración también es importante conocerlos a través de historias íntimas"

Todo partió con un comentario que escuchó a la pasada en televisión abierta. En un matinal, un panelista dijo que todos los migrantes venezolanos venían a Chile a delinquir, un comentario injusto que motivó al director de cine, Matías Rojas Valencia (“Un lugar llamado Dignidad”, “Aullido de invierno”) a investigar y eventualmente comenzar la producción del cortometraje “Atardecer en América”.

La obra participó en la sección Generation 14plus en el Festival Internacional de Cine de Berlín y ganó una mención especial del Jurado Joven al mejor corto documental. Precisamente, la protagonista de “Atardecer en América” es una adolescente venezolana de 14 años, que recuerda cómo fue su llegada a nuestro país a través de un paso ilegal.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Matías Rojas Valencia aseguró que la declaración que escuchó le pareció sumamente preocupante porque “al generalizar no se está haciendo distinción, de, por ejemplo, niñas, niños, adultos mayores que también deben migrar a través de una presión por buscar un lugar dónde poder sobrevivir”.

“Entonces, ese tema de que todos quienes llegaban como migrantes a través de pasos ilegales venían a delinquir, me quedó dando vuelta en la cabeza y comenzamos el proceso de investigar para la realización de un cortometraje sobre este tema, desde el punto de vista de una adolescente, que es Bárbara. Nosotros llegamos a su historia a través de contactos en Iquique. Ella llegó con parte de su familia a Chile, atravesó casi todo el continente y debió cruzar la frontera en Colchane en una situación bien difícil”, detalló.

De acuerdo al director, la idea del cortometraje era ir más allá de las generalidades y tomar una perspectiva íntima. En definitiva, el dejar atrás una mirada de los migrantes en que las personas solo son un número más.

“El juicio general me parece que anula cualquier perspectiva íntima y me parece que los temas de contexto actual importantes como el tema de la migración, también es interesante conocerlos a través de las historias íntimas, a través de lo emocional y de lo expresivo. De alguna forma eso abre también nuevas perspectivas para con esos temas y un diálogo, no solo una entrega de información hacia el espectador”, dijo.

“Lo que me interesa del cine es la expresión de lo misterioso”

Durante gran parte de sus 17 minutos de duración, “Atardecer en América” muestra imágenes de los lugares que recorren los migrantes en medio de su peregrinación, pero de día, cuando esos espacios están vacíos.

Consultado sobre esta decisión, Rojas Valencia afirmó que para él era muy importante “no utilizar imágenes explícitas sobre lo que está ocurriendo en la frontera”, pero que más allá de eso, “es algo que también vínculo a lo que he hecho, en mis otros trabajos, largometrajes y cortometrajes y también lo que pienso hacer en cine”.

El director explicó que para él “el cine tiene una potencia muy importante a través de la completación”. En otras palabras, que no todo descansa en los mensajes explícitos o en la información, sino que parte de la idea sea construida en conjunto con el espectador.

“Lo informativo está contenido en una de las capas de la película, pero para mí lo interesante era que a nivel sonoro, de imagen, el paisaje como un protagonista más, tuviera una expresión de vínculo hacia el espectador, para que él mismo pudiera completar, a través de lo que sentían y su imaginación, lo que se estaba evocando pero no mostrando”, precisó.

“Eso es lo que me interesa del cine, la expresión de lo misterioso. No resolver un misterio, si no lo misterioso, lo no dicho. Creo que se logra una instancia de acercamiento entre película y espectador muy interesante cuando ocurren esas cosas. Eso es lo que buscábamos”, aseveró.

“No es solo hablar sobre un tema, sino desde qué punto de vista se hace”

Rojas Valencia además se refirió a la importancia de que historias como la de su protagonista vean la luz, en un contexto en que la migración es utilizada políticamente y los discursos xenófobos abundan. Sobre aquello, recalcó que se trata de algo que “no solo está ocurriendo en Chile, no solamente vinculado a Venezuela, sino que está vinculado a otros países. También hay mucha migración desde Chile a países como Estados Unidos”, comentó.

En esa línea, recordó que en Estados Unidos, “estamos frente a la política de un presidente que de alguna forma propone terminar con cualquier tipo de migración”.

“Es súper complejo el tema, sentimos en el equipo que realizamos este cortometraje, entonces no solo es hablar o hacer películas sobre un tema, sino desde qué punto de vista se hacen esas películas”, apuntó.

De acuerdo al director, el corto, no plantea “una verdad, sino que preguntas, sensaciones, historias que amplían la reflexión sobre este tema. Eso es lo que nos parece pertinente y también interesante a nivel artístico”, concluyó.