A menos de un mes para las inscripciones de candidatos: la carrera contrarreloj del oficialismo para concretar las primarias

Cada vez queda menos tiempo para que los diversos sectores políticos consoliden a sus cartas presidenciales. Sin embargo, y a pocos meses de que arranquen las elecciones primarias y que finalice el plazo establecido por el Servicio Electoral (Servel), la situación todavía no es del todo firme para el sector oficialista.

Y es que pese a las presiones establecidas desde diversos frentes, varios de los partidos más importantes de la coalición de Gobierno todavía no definen oficialmente los apoyos y candidatos que levantarán durante el breve período de campaña que queda por delante, siendo los partidos Socialista y Comunista dos de los grandes enigmas.

En el caso del PC, tanto el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como la actual ministra del Trabajo, Jeannette Jara, han emergido con fuerza como dos de sus opciones más probables. Una decisión que, sin embargo, ha sido postergada y que no pudo ser resuelta en el más reciente comité político del espacio.

Lo anterior, considerando que la colectividad presidida por Lautaro Carmona también fue invitada a participar de las elecciones organizadas por el Partido Popular, al igual que la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Igualdad y el Partido Humanista.

Aun así, desde el PC han manifestado tranquilidad respecto al curso de su decisión. “Nosotros tenemos hasta el día de la inscripción de las primarias, que es, en rigor, la última semana de abril, para definir el nombre de un precandidato o precandidata presidencial”, aseguró el senador Daniel Núñez.

“Por lo tanto, no tenemos ninguna ansiedad por definirlo, y no nos vamos a dejar presionar tampoco. Desde ese punto de vista, lo que nosotros hemos avanzado en estos días es en construir una plataforma de los cambios, las demandas que queremos que nuestro candidato represente en una primaria amplia, de todas las fuerzas democráticas”, sumó el parlamentario comunista, en la misma línea de lo que han sido las recientes declaraciones de Carmona y la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa.

Sobre esas bases programáticas, Núñez aseguró que se han considerado cosas “tan necesarias como, por ejemplo, que las mujeres puedan recibir el beneficio de la PGU a los 60 años; o tener un nuevo modelo de desarrollo que privilegie la comida sana, la alimentación de frutas, verduras, pescados en las mesas de las familias chilenas. Y por eso estamos apoyando el fraccionamiento que propone el Gobierno y que beneficia, justamente, a la pesca artesanal”.

Al ser consultado por la prensa, el senador declinó a hacer pública su preferencia respecto al posible nombre que se defina en el PC. “Yo no tengo ninguna candidata ni candidato presidencial dentro del PC. Mi opinión la voy a dar dentro de los órganos internos del partido y no la voy a manifestar públicamente, así que sobre ese punto no voy a hacer comentarios”, sentenció.

Pero el camino tampoco ha sido del todo sencillo para los comunistas. Durante los últimos días, varios actores políticos han cuestionado la agenda de actividades de la ministra Jara, quien por estos días ha encabezado una gira nacional para difundir los logros conquistados por su cartera con la aprobación de la reforma de pensiones y que ha sido interpretada por algunos como una presunta campaña presidencial.

Entre ellas, la actual candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. “A mí no me preocupa para nada. Lo que me llama la atención es por qué la derecha y Evelyn Matthei están tan nerviosas. Como que le tienen miedo a competir con candidatos de las fuerzas democráticas como la ministra Jara. Nosotros nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario, no tenemos ningún apuro ni apresuramiento”, lanzó Núñez.

“A la ministra Jara no se le va a juzgar por lo que no ha hecho. Ella no es candidata presidencial, ese debate no se ha resuelto todavía y, por lo tanto, no sabemos si finalmente lo va a ser. No la pueden castigar. Si creen que está haciendo algo incorrecto, algo ilegal al hacer campaña de difusión por el logro que es la reforma previsional, de cómo mejoran hoy las pensiones gracias al gobierno del Presidente Boric, bueno, que vayan a la Contraloría los parlamentarios de derecha que creen que eso es ilegal“, sumó el senador.

Agregando, además, que “les van a dar un gran portazo porque es absurdo decir que es ilegal o incorrecto que una ministra difunda los logros de sus políticas, de las leyes que el Congreso aprobó. Francamente, acá hay mucha desesperación en la derecha y los veo nerviosos”.

Los movimientos del PS

La situación tampoco ha sido sencilla dentro del mundo socialista, especialmente luego de que la expresidenta Michelle Bachelet, uno de los nombres mejor posicionados en las encuestas para enfrentar a Matthei, declinara ser candidata presidencial.

Y aunque todavía falta que comuniquen la decisión final, ya han existido algunos guiños por parte de su presidenta, Paulina Vodanovic, a la figura de Tohá. “Si el PPD nos lo pide a nosotros, el Frente Amplio también debería considerarlo“, criticó hace algunos días la también senadora, quien ha manifestado en múltiples ocasiones que la decisión de levantar un candidato socialista permanece inamovible.

“El Partido Socialista está a la espera de que se constituya su Comité Central y, con ello, la nueva directiva”, aclaró el diputado Juan Santana. “Una vez que eso ocurra, se va a designar la figura presidencial que va a ser apoyada por nuestra colectividad. Yo he manifestado, y esta es una opinión personal, que creo que para que el PS tenga mayores posibilidades de ganar la primaria legal de la centro izquierda, es necesario que el apoyo de los socialistas confluya en un mismo candidato o candidata con otras colectividades como, por ejemplo, con el PPD“, sumó el parlamentario.

Bajo su criterio, “hablar de nombres viene después, pero me parece que es muy importante que confluyamos en una misma candidatura para enfrentar la elección primaria legal que tenemos por delante en los próximos meses”.

Al ser consultado por su preferencia entre Tohá y Jara, Santana declaró tener la mejor de las opiniones de ambas ex autoridades de Gobierno por sus gestiones en sus respectivas carteras. De todas formas, recalcó que el PS necesita “confluir en una misma candidatura para poder enfrentar la primaria legal. Cuál de las dos candidatas se acerca más a la línea del PS es un debate que viene posterior. Se está trabajando, lo ha dicho la propia senadora Paulina Vodanovic, en un acuerdo programático que sea el eje ordenador de nuestro sector”.

“Creo que no le hace bien al país que, finalmente, se terminen vetando nombres de candidatos o candidatas, sino que, más bien, la hoja de ruta que permita aglutinarnos como sector sea una propuesta programática que le entreguemos al país y que le dé respuesta a las principales demandas que hoy tiene la población”, concluyó el parlamentario.

Cabe destacar que, desde el PPD, confirmaron que el próximo 12 de abril se llevará a cabo la proclamación oficial de Tohá como candidata. “Estuvimos en el Consejo Regional Metropolitano del partido, con quien pudimos profundizar sobre los desafíos que tenemos como colectividad y, sobre todo, con la candidatura de nuestra candidata Carolina Tohá. Todo esto es parte de lo necesario para el Consejo Nacional del 12 de abril, lugar donde va a ser proclamada nuestra candidata, así que muy contento de la energía de nuestra RM en este gran desafío que tenemos como partido”, aseguró su secretario general, José Toro.