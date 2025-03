Diputada Emilia Schneider (FA) y discursos de odio: "Cuando los emiten autoridades, se legitima la violencia"

Emilia Schneider (FA) es la primera mujer trans en ocupar un puesto en el Congreso Nacional, de hecho, es la primera persona trans en hacerlo. En 2021 fue electa diputada y le trajo una responsabilidad de representación histórica con esta parte de la población que ha sido discriminada, estigmatizada e invisibilizada.

El 31 de marzo es el Día de la Visibilidad Trans y en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la parlamentaria hace un repaso de cómo ha sido trabajar en el Congreso siendo una mujer trans, conviviendo con discursos de extrema derecha y ultra conservadores que toman fuerza y que se hacen presente en el ejercicio de la política permeando a la sociedad en su conjunto.

– A modo de balance general, ¿cómo ha sido su experiencia siendo la primera parlamentaria trans en Chile?

Lo primero es que haber sido la primera persona trans en llegar al Congreso es una gran responsabilidad, porque estamos hablando de una población que ha sido muy discriminada, estigmatizada y a la que se le han negado muchas veces sus derechos. Es una carga de la cual tenemos que hacernos responsables.

Yo he podido presentar proyectos que lamentablemente no han sido escuchados, no han sido puestos en tabla para avanzar. He podido trabajar por sacar adelante una mejora a la Ley Antidiscriminación que no ha sido efectiva para proteger a las víctimas y, lamentablemente, eso fue rechazado en la sala de la Cámara, porque vemos un avance de los discursos de odio, de los discursos de la ultraderecha, que lo que buscan es retroceder en derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.

Lamentablemente esos discursos han hecho temblar también las convicciones de ciertos sectores del centro que antes estaban muy comprometidos o que habían estado comprometidos con los derechos de las diversidades sexuales o que se estaban abriendo a ello luego de un pasado conservador, hay distintos casos.

Pero creo que hemos podido hacer un trabajo importante de representación de la voz de la comunidad y, además, he podido trabajar en otras áreas que me han permitido ampliar lo que yo venía a aportar al Congreso. Siempre he sido una persona que ha luchado por el derecho a la educación, me tocó ser presidenta de la Comisión de Educación y creo que esa experiencia también fue muy enriquecedora y pudimos sacar proyectos importantes adelante, como el pago de la deuda histórica a las y los profesores, como empezar a avanzar con el fin a las deudas por estudiar.

Creo que de alguna manera este periodo en el Congreso me ha permitido trabajar sobre todo en dos grandes cosas, que son a las que yo me dedicaba y trabajaba antes de ser electa, que son los derechos de la diversidad sexual y el derecho a la educación.

– Hay situaciones específicas de discriminación que le ha tocado enfrentar, como la protagonizada por el diputado y candidato presidencial, Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), junto a la diputada Gloria Naveillán (Partido Republicano), que se burlaron del uso de baños. Algo que, además, es utilizado como objeto de discriminación para la comunidad trans en distintos espacios.

Lo lamentable, es que es muy frustrante que se busque utilizar la identidad de una persona o cualquier otra consideración por la que se le puede discriminar, para desviar el foco del debate de las cosas que es importante trabajar en el Congreso.

A mi no me interesa que se discuta sobre mi persona, yo voy al Congreso a trabajar por las urgencias de la ciudadanía, por la salud, por la seguridad, por las pensiones, por la educación, por el trabajo, por cuestiones que son centrales y no por estas peleas que lo único que hacen es desviar el foco.

Me toca representar a comunidades, familias, que son discriminadas y cuando estos discursos los emiten autoridades, se legitima la violencia, se legitima la discriminación. Me parece muy lamentable que eso esté representado en el debate presidencial y creo que Kaiser, Kast y también Evelyn Matthei, que cada vez es más parecida a la ultraderecha en este y otros temas, representan un tremendo retroceso.

Es difícil enfrentar esos discursos, también por el encasillamiento que hay a las personas LGBTI en la política. Nosotras y nosotros podemos hablar de todos los temas, podemos trabajar todos los temas desde distintas perspectivas y, por supuesto, también al mismo tiempo luchar por los derechos de nuestra comunidad. No solo somos representantes de la comunidad, sino que somos representantes de mucho más, podemos serlo, ese encasillamiento, a veces, es difícil de enfrentar.

– Existe un avance de ideas conservadoras a nivel internacional. Lo que pasó con la congresista Sara Mcbride en Estados Unidos, por ejemplo, que un representante republicano negó sus pronombres dentro del Congreso, ¿podría significar un avance de la violencia dentro de los espacios políticos? Pensando en las próximas elecciones también.

Yo espero que no. Para las elecciones que vienen tenemos que construir un bloque amplio para enfrentar a la ultraderecha y los retrocesos que supone para todas las personas, en términos de derechos laborales, de libertades, sociales.

Es lamentable que haya una ofensiva internacional contra los derechos de las diversidad sexual, es muy patente, se nota y se ve también que muchos de los discursos que tiran las y los parlamentarios, los partidos de ultraderecha y de la derecha en Chile, son importados.

Ellos hacen pelear al de abajo con el de más abajo, porque usan de chivo expiatorio a las diversidades sexuales para decir que por eso el progresismo no ha atendido los derechos de las mayorías y eso no es así. Avanzar en libertades y derechos para la diversidad sexual no es contradictorio con avanzar con derechos para toda la población, muy por el contrario, lo que pide la diversidad sexual es lo mismo que el resto de la ciudadanía, vivir tranquilos, seguros, tener derechos, como la educación, como el trabajo, como la seguridad social, como la salud, es eso lo que se pide.

Cuando se busca usar de excusa los avances que ha habido en derechos de la diversidad sexual y que por eso no se ha avanzado en otras cosas me parece muy falso, muy nocivo, pero que lamentablemente es un discurso muy repetido y que yo espero que no prospere, que seamos capaces de avanzar en agendas para los grupos históricamente discriminados y también en agendas que avancen en los derechos de la mayoría. Creo que este gobierno, de alguna manera, ha avanzado sobre todo en esa materia.

– Comentaba sobre proyectos en los que no se ha podido avanzar, ¿cuáles son? Imagino que tiene que ver con la composición del Congreso.

Nosotras y nosotros hemos presentado diversos proyectos, como una mejora a la Ley de Identidad de Género, la prohibición de las terapias de conversión, una reforma a la Ley del VIH / SIDA, que no solamente tiene que ver la población LGBTI, sino que con la salud de la población en general, porque es un problema de salud pública que tenemos que atender con dignidad y derechos para las personas.

Todos esos proyectos han sido firmados transversalmente por diputados y diputadas de distinto sector, incluso algunos de oposición, porque nos preocupamos que los proyectos sean transversales, pero precisamente porque hay discursos de ultraderecha que dicen que estos temas no son importantes, no se han podido discutir.

Yo concuerdo en que hay urgencias que tratar, no se trata de discutir ello, sino de que podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo, podemos avanzar en agendas de largo plazo que llevan postergadas mucho tiempo y al mismo tiempo atender las urgencias de la ciudadanía, para eso es que tenemos que trabajar con más fuerza en el Congreso y no dejar de hacer las cosas.

– Mirando los desafíos, ¿va a ir a la reelección?

Esto tiene que ver con definiciones de partido (…) pero por cierto yo tengo toda la intención de ir a la reelección, creo que tengo que seguir representando las ideas que me llevaron al Congreso.

– Le preguntaba porque se avanza lento en representación LGBTQIA+ en el Congreso y, quizás, podría haber un retroceso en esa materia con la predominancia de discursos de ultraderecha, ¿cómo lo ve?

No solamente soy yo la que llega en las últimas elecciones desde la población LGBTI al Congreso, está la diputada Francisca Bello, Camila Musante y Marcela Riquelme, que han hablado abiertamente de estos temas.

Dicho eso, espero que de aquí en adelante solo avancemos en representación de la comunidad de las diversidades sexuales en todos los planos, que seamos capaces de llegar a todos los espacios que antes se nos han cerrado y que el Congreso tenga una representación lo más fiel de la sociedad chilena posible.