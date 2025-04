Condenada por malversación de fondos públicos, Marine Le Pen no podría aspirar a la presidencia francesa

El Tribunal Penal de Francia condenó el lunes a Marine Le Pen a cinco años de inelegibilidad, con efecto inmediato, al declararla culpable de malversación de fondos públicos en el caso de los asistentes parlamentarios del entonces llamado Frente Nacional.

Esta inhabilitación podría evitar que la tres veces candidata fallida a las presidenciales de Francia, se presente nuevamente en 2027.

En su ausencia, ya que abandonó la sala cuando se anunció la inhabilitación inmediata, el tribunal explicó la sentencia señalando su “papel central” en el sistema montado para malversar dinero del Parlamento Europeo, y citó la “perturbación del orden público y del funcionamiento democrático”.

A la pena de inhabilitación se suman cuatro años de prisión, dos de los cuales los cumplirá con un brazalete electrónico, lo que significa que no irá a la cárcel.

Unas tres horas después de pronunciada la pena, el abogado de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut, aseguró que apelará y añadió que “es un golpe a la democracia” la condena a su clienta.

El tribunal correccional de París falló que Le Pen y otros ocho miembros de su partido hicieron “pagar al Parlamento Europeo” sus asistentes parlamentarios, pero que “en realidad trabajaban para (su) partido” entre 2004 y 2016.

Según la investigación, el partido puso en marcha de “forma concertada y deliberada” un “sistema de malversación” de los 21 mil euros (22 mil 700 dólares) al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios.

La corte estimó el perjuicio total en 2,9 millones de euros (3,13 millones de dólares), menos que los 4,5 millones de euros que calculó el Parlamento Europeo.

Marine Le Pen no ha reaccionado, pero son numerosos los políticos de su campo y de otras ideologías en comentarlo.

Jordan Bardella, eurodiputado y presidente de su partido, Agrupación Nacional (RN) habló de una condena injusta: “Hoy, no es sólo Marine Le Pen la que ha sido injustamente condenada: es la democracia francesa la que ha sido ejecutada”.

Desde el otro espectro político, las opiniones no son las mismas. Marine Le Pen “debe pagar su pena” porque es una “acusada como cualquier otra”, declaró Marine Tondelier, secretaria nacional de los Ecologistas.

Por su parte Jean-Luc Mélenchon, publicó en la red social X, el comunicado de su partido de izquierda radical, La Francia Insumisa. Mélenchon consideró que “la decisión de destituir a un representante elegido, debería corresponderle al pueblo”.

Mientras que Laurent Wauquiez, del partido de derecha, Los Republicanos, lamentó “una decisión muy fuerte y excepcional”, algo “poco saludable en una democracia”.

En el extranjero, las primeras reacciones llegaron desde Rusia. El Kremlin deploró la decisión alegando una “violación de las normas democráticas”.

El partido de Marine Le Pen (RN) había suscrito un préstamo con un banco ruso en 2014, lo que levantó sospechas de que el Kremlin quería apoyar a Le Pen, crítica de larga data de las sanciones occidentales impuestas a Moscú tras la anexión de la península ucraniana de Crimea ese año.

“De hecho, cada vez más capitales europeas están tomando el camino de la violación de las normas democráticas”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa diaria del lunes, en respuesta a una pregunta sobre la condena de Le Pen.

La extrema derecha europea habla de injusticia. El político neerlandés, Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad, de extrema derecha. “Estoy conmocionado por el increíble y duro veredicto en contra de Le Pen. La apoyo y creo en ella al 100% y confío en que ganará la apelación y se convertirá en Presidenta de Francia”, escribió.

I am shocked by the incredible tough verdict against @MLP_officiel. I support and believe in her for the full 100% and I trust she will win the appeal and become President of France.

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 31, 2025