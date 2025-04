Discusión cerrada: Carmona (PC) matiza sus dichos tras portazo oficialista a una nueva Constitución

Nada bien recibió el oficialismo el planteamiento de avanzar con “urgencia” en una nueva Constitución, puesta sobre la mesa por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en conversación con Radio Nuevo Mundo.

En miras al proyecto amplio que pretenden construir desde el progresismo, Carmona delineó condiciones a trabajar en conjunto, como una lista única parlamentaria y un solo candidato presidencial. Y de paso, reabrió el debate por modificar nuestra Carta Magna. Ello, rememoró la promesa del oficialismo de no avanzar durante la actual administración en un nuevo proceso, luego de que ganó el “En Contra” en el segundo plebiscito constitucional de diciembre de 2023.

En la oposición pusieron en cuestiono las prioridades programáticas de la tienda, comenzando por la presidenciable de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lo que incluso motivó que fuera consultada al respecto la ministra del Trabajo y posible carta presidencial del PC, Jeannette Jara. La secretaria de Estado evitó referirse al asunto y señaló que esas propuestas están en el marco de la discusión de cada colectividad.

Otra vez el PC habla de la urgencia de una nueva Constitución. Los chilenos ya dijeron con claridad que NO dos veces. El Estado debe destinar sus recursos y tiempo a resolver las urgencias en seguridad, salud y educación. Chile necesita levantarse y no enfrascarse en nuevas… pic.twitter.com/L6JTvcrvGV — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 30, 2025

Tras la reunión de partidos políticos, Carmona matizó sus dichos dejando en claro que ésta propuesta no es una condición. “He hecho una referencia que está vinculada a la necesidad de reformas políticas, reforma que en la profundidad completa incluiría el planteo de la nueva Constitución (…). Tampoco he dicho que es un acuerdo de la coalición ni que es una condición para que siga avanzando, si no, es la mirada nuestra, que es la mirada de un sector no menor de la izquierda“, señaló.

En esa línea, dijo que está “históricamente desafiado el país a que madure el momento en que esto sea un tema de mayorías (…). Alguna vez sí”.

La propuesta deja en una incomoda posición al Gobierno, al igual que el respaldo de parlamentarios comunistas a las manifestaciones de los pescadores artesanales en la Quinta Región y la adhesión al paro nacional de la CUT de este 03 de abril.

La vocera (s) de La Moneda, Aisén Etcheverry, descartó que esta discusión, tras dos profesos fallidos, sea una prioridad y lo definió como un tema zanjado: “No es parte de las prioridades, es una discusión que para este Gobierno está absolutamente cerrada. Por lo tanto, no es una que vayamos a abrir en materia constitucional. El proceso constituyente tuvo su momento durante este gobierno y ya estamos enfocados en la implementación de las distintas reformas que sabemos son esenciales”.

El debate se realiza en medio de la definición de mínimos programáticos que se trabaja desde el PC hasta la Democracia Cristiana para dar luz verde a una alianza del progresismo. ¿Sería posible que éste sea parte de los bordes? El representante de la Federación Regionalista Verde Social y candidato presidencial, Jaime Mulet, respondió que “para nosotros no es una prioridad la nueva Constitución. Nosotros no vamos a proponer una nueva Constitución por ahora para que sea una cuestión fundamental de la discusión presidencial, no estamos disponibles. Creemos que hay otras prioridades que tienen que ver con otras materias”.

“Yo dejaría pasar por lo menos un periodo parlamentario sin proponer una nueva asamblea constituyente. Es perfectamente posible hacer modificaciones constitucionales con los 4/7 pero yo creo que es bueno cerrar”, añadió más tarde.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, descartó que un nuevo proceso sea un tema tabú, pero apuntó a que “es muy pesado para la ciudadanía dar esa discusión y hay otras prioridades. Así que nosotros por ahora creemos que es un debate que en ningún caso se clausura, pero hoy tenemos otras prioridades en las cuales centrarnos”.

En tanto, su par del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, indicó que “no es un tema que hayamos analizado en conjunto los partidos políticos, es una propuesta que ha hecho el presidente del PC, no la hemos analizado, lo que tenemos como avance son los avances programáticos que se han discutido en la mesa de trabajo”.