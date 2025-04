Pedropiedra: "Me siento mucho más contento y seguro con lo que estoy haciendo ahora que hace 15 años"

Para Pedro Subercaseaux, conocido en el rubro musical como Pedropiedra, los lanzamientos de sus últimos dos discos significaron experiencias diametralmente opuestas. El 2020, año en que se publicó su quinto álbum de larga duración, “Aló“, el mundo entraba en un período de confinamiento que impidió la realización de eventos masivos.

“Salió el 13 de marzo de 2020 y la pandemia se decretó cerca del 15. Siempre hago la talla de que el disco pasó directo de la puerta del horno al tarro de la basura, no se pudo promocionar ni nada”, recordó el artista en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

De hecho, la publicación del álbum terminó encausándose a través de “Sueños por cumplir“, un documental que no solo incluyó la interpretación de cada una de las canciones del LP, sino que también relató el contexto del proceso de creación detrás de estas.

Una situación radicalmente diferente a los planes que hoy proyecta para “Tótem“, su más reciente disco, que ya lleva varios meses girando por Chile y que tendrá uno de sus hitos más grandes en Santiago, con un show agendado para el 12 de abril en el Teatro Coliseo. “Desde que saqué un disco y lo salí a tocar, recién salido, han pasado nueve años. Fue para el lanzamiento de ‘Ocho‘, que es de 2016. Habían pasado ya siete años”, calculó el músico.

Contexto que, además, permitió que el proceso detrás de la preparación del concierto de presentación fuera mucho más distendido. “Lo disfrutamos muchísimo. Traspasar las canciones del disco al escenario, elegir el repertorio, tocar, sentir que había mucho interés. Estuvimos en ciudades que no estábamos hace tiempo, como en Iquique, Vicuña, La Serena”, valoró Pedro.

“He estado tocando todo el tiempo, pero hacerlo con disco nuevo y basar un show con la mitad de canciones nuevas, que el público no conoce todavía, es súper emocionante. Porque te estás, primero que todo, tratando de sorprender a ti mismo. Y reencantándote con las canciones a las que nunca se les pierde el cariño. Pero después de tocarlas durante mucho tiempo, es rico tener material para renovar el repertorio y ver qué funciona en vivo, y que a la gente le gusten las canciones nuevas. Se siente súper lindo la verdad”, expresó.

Apostar por el larga duración

Con 17 canciones, “Tótem” constituye un viaje sonoro que intercala las diversas influencias sonoras que han caracterizado la música de Pedropiedra durante los últimos años.

Algo que, para el compositor, recalca las posibilidades y libertades que entrega el formato de larga duración a la hora de establecer una propuesta artística que, a estas alturas, va incluso contra las lógicas mercantiles de la industria. “Hasta los años 60 siempre el formato predominante fue el sencillo. Después, cuando los Beatles empezaron a sacar álbumes como ‘Revolver‘, ‘Rubber Soul‘ y después ‘Sgt. Pepper‘, todos los artistas empezaron a decir ‘chuta, hay que hacerlo’. Porque los discos generalmente traían los singles y un par de canciones de relleno, para vender”, contextualizó.

“Ahí fue cuando empezaron a hacer discos como un formato en sí, donde todas las canciones tenían más o menos que ver. Y esa hegemonía del disco duró 50 años, hasta que luego se volvió a lo de los sencillos por una lógica también de plataformas y de algoritmos. Lo de los sencillos es algorítmicamente importante estarlo sacando por una cuestión de presencia en redes sociales. Hoy es más importante el sencillo como contenido que como canción, como música“, reflexionó Pedro.

“Es triste, pero por el momento es así. Quizás no va a durar para siempre, pero esa cuestión de estar constantemente sacando cosas y con presencia en redes garantiza que la cuestión se toque, que se escuche. Se ha estado siguiendo esa lógica, por eso lo del sencillo. Pero también pasa que el 95% de los que estamos en esto realmente amamos la música en serio y nos gusta hacer discos, porque nos criamos escuchándolos”, sumó.

Para Pedropiedra, “por mucho que la lógica del mercado indique una cosa, no creo que el disco vaya a morir, porque escuchar un LP entero es una experiencia maravillosa“. “Es como ver una película. Dedicarle un rato a algo, parar un poco tu vida y sumergirte, salirte de tu cabeza”, expresó.

Sin embargo, comentó que también se trata de una reflexión que se conecta con los cambios que el mismo músico ha percibido desde que arrancó su carrera el 2009 con un exitoso proyecto homónimo. “En estos años me he ido como destraumando, yo siento. Eso es súper bueno. Me he ido conociendo como intérprete. Para mi primer disco sentía que no cantaba muy bien y ahora he aprendido a dominar mi voz y a desenvolverme más sobre un escenario. He ido perdiendo un poco de pánico escénico”, confesó el artista.

“La verdad es que me siento mucho más contento y seguro con lo que estoy haciendo ahora que hace 15 años, a pesar de que mi primer disco es el más exitoso y es gracias al cual pude desarrollar todo lo que vino después. Todo eso esta en este disco que está lleno de inseguridad. Es súper paradojal. Y no lo escucho. Ahora estábamos revisando unas canciones para rescatar, y con algunas canciones no me acordaba nada de que tenía un final, que se quedaba un tecladito solo, y que terminaba así, porque no lo escuchaba hace un montón de tiempo”, expresó el músico.