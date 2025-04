Gaza cumple un mes sin ingreso de ayuda humanitaria: "La humanidad está en su hora más oscura"

El pasado 2 de marzo Israel bloqueó completamente la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La medida ha sido cuestionada por varios organismos de las Naciones Unidas, los que han manifestado que la situación se vuelve cada día más crítica en el pequeño enclave palestino que, además, enfrenta incesantes bombardeos de las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI). Los ataques han dejado más de 50 mil muertos, de ellos, más de 15 mil son menores de edad.

El pasado 27 de marzo, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) alertó que el hambre aumenta en la Franja de Gaza y el riesgo de propagación de enfermedades es inminente.

El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, aseveró que “la humanidad está en su hora más oscura“, en una publicación en la red social X.

#Gaza : humanity at its darkest hour.

No humanitarian aid has entered #Gaza for more than 3 weeks now.

This is longest that Gaza has been without any supplies since the war began.

During the ceasefire, 500–600 trucks arrived daily.

Now, nothing.

Parents cannot find food for…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 27, 2025