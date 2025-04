Lorena Antezana por crisis de TVN: “Es como un paciente crítico que tiene muchos problemas a la vez”

La profundización de la crisis en Televisión Nacional de Chile (TVN) es “algo que se veía venir”. Tras la entrega del balance del 2024 a la Comisión para el Mercado Financiero, en la que se informó de pérdidas por $18 mil 534 millones, el canal quedó en una nueva situación crítica, lo que a su vez afecta el funcionamiento de la estación televisiva como uno de los pilares de los medios de comunicación públicos.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, Lorena Antezana, profesora de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra Casa de Estudios, analizó los diversos factores y consecuencias que tienen a TVN en un escenario delicado. “En algún momento TVN perdió el eje de su función”, partió comentando.

“Es decir, una televisión pública para quién es, para qué es en este contexto. En ese sentido, no hay una cercanía en relación a eso. La desafección de las audiencias hacia lo que ofrecía va a ser como el primer puntal que va, de alguna manera, a explicar que los números rojos vayan creciendo. Porque ese abismo se va haciendo cada vez más insalvable”, prosiguió la también directora del Núcleo de Investigación en Televisión y Sociedad.

En los últimos diez años, la firma televisiva solo logró tener números positivos en su balance financiero en tres años. A pesar de ello, a través de un comunicado de prensa, TVN aseguró que las pérdidas “se alinean con las proyecciones del año anterior”. Esta situación, advierte Antezana, pone “en mucho riesgo” la misión pública del canal.

“Pensar que si es un bien público, debiese tener un aporte, un aporte del Estado, para un servicio público que es para todos los chilenos. Pero en conversación con eso, tiene que haber una actualización de esa misión pública. Hasta ahora, un poco se ha cerrado a que efectivamente hay que ofrecer cultura o educación, y hay que plantear los grandes temas. Eso está bien, hay que hacerlo. Lo que quizás está fallando es la forma en que se tiene que entregar eso”, explayó la académica.

La falta de sumarse a nuevos formatos o haber dejado de lado a los jóvenes, entre otros aspectos, son mencionados como factores por Antezana para explicar la crisis global de TVN. De acuerdo al canal, en materia financiera, la disminución de ingresos se explica también en la reducción de inversión publicitaria en televisión abierta y bajos resultados en determinadas franjas horarias.

Con estos datos, según Antezana, “TVN empieza a funcionar como un canal más”. “Y además a competir mal, porque no puede competir en la lógica comercial actual cómo está concebido. Por lo tanto, no está haciendo ninguna de las dos cosas que tendría que hacer. Ni competir ni ofrecer algún tipo de discurso específico pensando que es un canal, no de gobierno, sino del Estado y que cumple funciones que van más allá de la administración de turno”, apuntó.

Para la académica, actualmente TVN es como “un paciente crítico que tiene muchos problemas a la vez”. Con ello en mente, señala que hay cuatro aspectos en los que se deben concentrar los esfuerzos para salir de la crisis actual.

“La forma de afrontarlos es de manera integral. Uno es el aspecto económico y de financiamiento. Dos, reestudiar o reactualizar cuál es la función o misión o qué es lo que puede hacer Televisión Nacional en un contexto como el actual. Tres, hacerse más parte de lo que las audiencias están pidiendo y de lo que están consumiendo. Y cuatro, cambiar también el modo de gestión. Yo creo que es muy difícil reaccionar rápidamente si es que tienes formas de operar o de tomar decisiones que parecieran retardan esos procesos”, precisó Antezana.

Finalmente, y a pesar de la crisis económica, la directora del Núcleo de Investigación en Televisión y Sociedad pone el foco sobre el rol que debe seguir teniendo TVN en el contexto chileno actual. “Debiese ser un papel de engranaje, que pudiese conectar cosas y mundos que son distintos y disímiles, y propiciar otro tipo de conversaciones”, reflexionó.

“Proyectar en distintos formatos, para distintas audiencias, lógicas o productos que permitan conectar audiencias que cada vez están más fragmentadas”, cerró.