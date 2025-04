"No se sustenta en información real”: Colmed rechaza categóricamente dichos de Kaiser sobre vacunas

La presidenta del Colegio Médico, la Dra. Anamaría Arriagada, defendió la efectividad de las vacunas luego de que el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, planteara “analizar seriamente el programa de vacunación”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Arriagada declaró que: “Las personas que defendemos la salud del país no podemos permitir que las vacunas, que es algo sumamente importante, que nos ha llevado a tantos éxitos, a erradicar enfermedades, sea un tema que se politice. Pienso que hay que poner rápidamente un dique de contención y seguir defendiendo con fuerza desde los hechos, la ciencia, lo que es quizás una de las políticas más exitosas y que ha cambiado la faz de la humanidad”.

Consultada por la cantidad efectiva de dosis que contempla el plan de vacunación, la doctora evitó entregar una cifra exacta ya que “es importante saber que las vacunas no siempre protegen con la primera dosis y varias, como la vacuna de la difteria, el coqueluche, la del sarampión, requieren obviamente dosis que se van repitiendo”.

“Y eso tiene que ver con la memoria inmunológica, cuánto duran los anticuerpos. Por lo tanto, es esperable que en un calendario de vacunación como el chileno, que es muy completo, y que, por supuesto, lleva a la infancia a un lugar de mucha seguridad, las dosis sean bastantes. Incluso los niños se vacunan con tres vacunas al mismo tiempo”, explicó.

“Las vacunas en Chile están reguladas por un comité de expertos que trabajan en una unidad del Ministerio (de Salud), una unidad técnica muy robusta que se llama el CAVEI, y las vacunas en Chile pasan todas por el ISP (Instituto de Salud Pública) donde hay un sistema de vigilancia muy importante. Y cuando se pone más de una dosis es justamente para asegurar que la vacuna funcione”, detalló la presidenta del Colmed.

En esa línea, llamó a la tranquilidad de las personas y recordó: “El año pasado, no con una vacuna, pero con algo que se parece bastante y que es el Nirsevimab, anticuerpo que protege a los recién nacidos, contra el virus sincicial, no tuvimos ningún niño muerto. Por tanto, las vacunas son seguras, tienen una técnica, requieren dosis repetidas, no son tantas como dice el señor Kaiser, son menos. Yo no puedo decir el número, la discusión no está hoy día en el número, sino que está con retomar la confianza que tenemos las madres y los padres cuando llevamos a nuestros niños a vacunarse. Los hemos hecho todos y tenemos un calendario”.

Respecto a qué atribuye la proliferación de discursos contra las vacunas, Arriagada sostuvo que si uno revisa la historia de las vacunas la reticencia a ellas siempre ha sido común. “La primera fue la de la viruela, pero ya antes los chinos inoculaban restos de algunas lesiones en otras personas, porque habían descubierto que eso podía evitar algunas enfermedades y eso fue mirado con desconfianza desde el inicio por quienes ponen en duda la ciencia. Por ello, este tema de rebatir ciertas verdades con elementos que no son ciertos, este tema de desconfianza ha acompañado las vacunas desde el inicio“.

“Quizás lo más novedoso son estas miradas como populistas, un poco libertarias, porque en el fondo son miradas que de alguna manera desconfían de estos llamados comunitarios, solidarios y exaltan la libertad. Pero cuando el hombre, las personas se enfrentan en el mundo a enfermedades de este tipo, enfermedades contagiosas, obviamente nadie se salva solo. Por lo mismo, es muy importante recalcar el factor comunitario, solidario”.

Así, relevó que: “Llevar a los niños a vacunarse tiene que ver no solo con mi niño, sino que con el niño del lado que puede estar con un cáncer o con una enfermedad que lo debilita inmunológicamente, tiene que ver con proteger a los adultos mayores. Entonces, hay en el fondo una mirada personal pero que también es comunitaria”.

En cuanto a secuelas que podría dejar el proceso de inoculación, la presidenta del Colmed señaló que “eso es absolutamente raro, hay que pensar en la cantidad de millones de personas que nos ponemos año a año la vacuna de influenza, la vacuna del Covid, la cantidad de vacunas que se ha puesto un niño en Chile, las vacunas pueden tener efectos adversos, pueden producir efectos locales que es lo más habitual, pueden producir un poquito de fiebre, malestar y si producen efectos más allá de eso existe un sistema de vigilancia del ISP que es sumamente efectivo”.

“Y si la persona llegara a tener un efecto grave por una vacuna, por supuesto, eso va a ser manejado por el sistema de salud que corresponde. Por tanto, la afirmación del señor Kaiser no se sustenta en información real, en un conocimiento técnico de lo que es el ISP, el funcionamiento del sistema sanitario en Chile, ni menos en los números”, zanjó.

Por último, la doctora aseguró que “hoy la expectativa de vida en la humanidad es asombrosamente alta. No tiene nada que ver la posibilidad de ser un adulto sano con lo que pasaba hace 50 o 100 años, es solamente mirar lo que es la historia sanitaria de este país. Difícilmente las vacunas que nos acompañan desde que nacemos pudieran estar impactando de otra manera sino la de preservar y aumentar los años de vida saludable de las personas“.