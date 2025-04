Hay muchas Gabrielas Mistral y todas son importantes

Si hay algo que ha caracterizado a la figura de Gabriela Mistral es que ha cambiado permanentemente, en diálogo con las transformaciones que han tenido las condiciones políticas y culturales en el país. Las últimas décadas, además, donde se han desclasificado e investigado documentos privados, han permitido darnos cuenta de la extraordinaria cantidad de ámbitos desde donde se puede entrar a su vida y obra. Una mujer y artista compleja. Por lo mismo, es obvio que ella no se puede reducir a su sexualidad. Entiendo de lo leído que esto tampoco es el propósito del Gobierno, más allá de la polémica ocasionada.

Pero, así como el punto recién mencionado no puede ser el que absorba la lectura de Gabriela, tampoco puede omitirse. El argumento de que se le está sacando del clóset contra su voluntad es, además de ser contra-fáctico, es decir, imposible de comprobar, tiene la debilidad de no atender las circunstancias en que la poeta vivió su lesbianismo, sustantivamente distintas a las actuales. Es de sentido común que ella ocultó esta dimensión tan importante de su vida no por gusto, sino porque en la época en que vivió hubiera sido objeto de ataques e incomprensiones. No es casual que su benefactora y gran amor, Doris Dana, haya guardado la correspondencia con Gabriela no solo hasta la muerte de la artista, en 1957, sino hasta la suya propia, cinco décadas después. La aparición del libro “Doris, vida mía, Cartas de Gabriela Mistral”, hace apenas quince años, hizo aparecer ante nosotros esa otra fascinante característica de Gabriela, la de una mujer apasionada, insegura y, por qué no decirlo, un poco manipuladora, que era como vivía su amor con Doris. Esa nueva dimensión ayuda a esclarecer la figura de la poeta, no a oscurecerla.

Hay quienes quisieran que Gabriela Mistral fuera de una sola manera, pero, a pesar de ellos, ella tiene múltiples dimensiones que no se anulan entre sí. Ya quiso la dictadura reducirla a una mera creadora de poemas infantiles apolíticos tipo “Dame la mano”, mientras supuestamente se le honraba con el billete de 5 mil pesos, pero resultó más o menos obvio que se hacía con el propósito de contraponerla a la figura de Pablo Neruda, especialmente incómoda para el régimen hasta el punto que todavía hoy se investiga si murió como consecuencia del cáncer que padecía o fue envenenado por agentes del Estado.

Bienvenidas entonces todas las Gabrielas que ella fue, en la celebración de los 80 años del Premio Nobel. Es natural que la mirada sobre su figura cambie porque, como nos enseñan los historiadores, cada generación tiene derecho a su propia Historia porque se hace distintas preguntas. Eso quiere decir, para efectos de esta polémica de vuelo pequeño, que Gabriela Mistral no fue solo lesbiana, pero sí fue lesbiana. Y ese es un dato significativo para entender su vida y su obra.