Muere a los 65 años el actor Val Kilmer, protagonista de 'Batman Forever' y 'Top Gun'

Actor carismático de fuerte personalidad, el estadounidense Val Kilmer, famoso por sus papeles en "Top Gun", "Batman Forever" y "The Doors", falleció a los 65 años de una neumonía, anunció su hija Mercedes al diario The New York Times.