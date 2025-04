Presidente Boric ironiza con figura de Donald Trump antes de anuncio arancelario

Durante su visita de Estado a India, el Presidente Gabriel Boric criticó al mandatario estadounidense Donald Trump en varias ocasiones.

Esto ocurrió en el contexto del foro de negocios Chile-India en Nueva Delhi, donde se discutió el anuncio arancelario que Trump aplicaría a contar de ayer. Tanto el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, como Boric expresaron su desaprobación hacia esta medida.

“Cuando se imponen aranceles de manera unilateral, sin considerar las reglas mutuamente acordadas, dejando de lado cualquiera de los principios que rigen el comercio internacional, por ejemplo a través de la OMC, y rigiéndose a través de la ley del más fuerte, ya lo decía el ministro, hoy día en la noche vamos a tener anuncios que, quién sabe qué condiciones puedan generar para algunos países, la verdad es que estos encuentros se vuelven mucho más importantes”, dijo el Presidente Boric.

En la misma línea, el Jefe de Estado expuso que: “Con el primer ministro Modi acordamos esta reunión a fines del año pasado en Brasil, en el marco del G20, Chile no es parte del G20, pero fuimos invitados porque Chile es un país respetado a nivel mundial y tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Primer Ministro Modi”.

“Esta reunión se da quizás en el mejor momento posible, en donde todos los países que creemos en el multilateralismo, todos los países que creemos en el derecho internacional, todos los países que creemos en la cooperación por sobre la ley del más fuerte, tenemos que estar más unidos que nunca”, añadió.

A propósito de eventuales proyectos de energías renovables entre ambas naciones y la necesidad de conseguir metas de descarbonización, Boric se refirió nuevamente a Trump. “Mientras algunos dicen irresponsablemente ‘drill, baby, drill’, nosotros decimos que la economía tiene que ser ‘clean, baby, clean’”, señaló.

En el marco de la 53° Sapru Lecture en el Indian Council of World Affairs, titulada Side by Side on the Global South, el Presidente volvió a aludir a su par de Estados Unidos. En su discurso, criticó a los empresarios que apoyaron la candidatura de Trump, describiéndolos como personas que mostraban una “pleitesía de otros tiempos” hacia alguien que, según él, parecía aspirar a “ser un nuevo emperador”.

“Me parece importante que, desde países emergentes, con nuevos desafíos, pero desafíos globales, seamos capaces de repensar cómo los cambios tecnológicos inciden de manera significativa en cómo se desarrollan nuestras sociedades”, concluyó su intervención.