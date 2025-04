Retraso en Ley de Fraccionamiento: senador Núñez (PC) acusa a la derecha de maniobra política para favorecer a Matthei

La Ley de Fraccionamiento ha sido foco de discusión por la exigencia de los pescadores artesanales a la Comisión de Hacienda del Senado de que la tramitación avance, considerando que se continúa postergando su votación. Incluso, han apuntado específicamente al senador Felipe Kast (Evópoli), quien preside la instancia, como el responsable de la dilación del debate.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el senador e integrante de la Comisión de Pesca, Daniel Núñez (PC), apuntó no solo al senador Kast sino que al sector en su conjunto y afirmó que existe una estrategia.

“Yo creo que es la derecha la que no quiere votar la Ley de Fraccionamiento en la Comisión de Hacienda como una estrategia política para beneficiar la campaña presidencial de Evelyn Matthei”, acusó el parlamentario.

Núñez aseguró que los parlamentarios de la Comisión de Hacienda están apostando por “que la protesta se radicalice, se salga de control y pasarle el costo de esta situación al gobierno. Es una estrategia muy perversa, muy malintencionada y hay que denunciarla”.

“Claramente hay una estrategia dilatoria y hay una intencionalidad política, para crear esta situación de caos, de anarquía y pensar que eso va a beneficiar a la campaña presidencial de Evelyn Matthei”, sentenció.

Además, el senador oficialista emplazó a la candidata presidencial de Chile Vamos a “que se defina frente a este tema, que apoye al nuevo fraccionamiento que beneficie a la pesca artesanal o si va a estar defendiendo los intereses de la industria pesquera”.

En el marco del apoyo del parlamentario a las protestas de los pescadores artesanales, recibió críticas en específico por la radicalización de las mismas. En ese sentido aclaró que: “Vamos a apoyar en las movilizaciones pacíficas a los pescadores artesanales y si alguien cree que ese es un motivo para destituir a un senador o a un diputado, bueno, que lo hagan”.

“Tenemos democracia para que la gente se pueda expresar, así que yo no voy a aceptar que me criminalicen o que intenten evitar lo que es mi rol de representación como senador de la Región de Coquimbo o también de todo Chile”, agregó.

El naufragio de la lancha “Bruma”

Otro tema central que ha envuelto a los pescadores en los últimos días es el naufragio de la lancha “Bruma” en las costas de Coronel, que llevó a la desaparición de siete personas que componen su tripulación. En primer lugar, el senador Núñez destacó que hay esperanza de que los afectados aparezcan con vida, considerando que existe un bote salvavidas que se activó.

En segundo lugar, aseguró que “lo fundamental es denunciar los riesgos que tiene la actividad de la pesca artesanal y como hay que darle mayor seguridad y estabilidad. Uno de los aspectos claves es que los pescadores no tengan que arriesgar su vida saliendo a lugares tan aislados tan lejanos y que tengan más acceso a cuotas de recursos”.

Además, indicó que esta situación “tiene que investigarse a fondo, porque es muy raro esto de que un barco industrial de la empresa Blumar aparezca que colisionó con esta lancha, que se esconda la información, que no se sepa, cuando hay mecanismos ya bastante usados de posiciones satelitales y obviamente es algo que genera mucha inquietud y sospecha”.

Definición de carta presidencial en el PC

A menos de un mes para inscribir a las y los candidatas a las primarias presidenciales, el Partido Comunista aún no tiene su carta definida. Así, ha generado discusión la diferencia interna que ha trascendido entre quienes apoyan como carta a la ministra Jeannette Jara y quienes apoyan como carta al exalcalde Daniel Jadue.

El senador Núñez afirmó que: “El PC va a contribuir a la unidad de las fuerzas democráticas, esperamos que eso incluya también a la Democracia Cristiana y vamos a llevar un candidato de nuestras filas o apoyado por nosotros a las primarias que se están articulando en el mes de junio”.

El parlamentario aseguró que el nombre se definirá en los próximos días pero sin ansiedad y teniendo como preocupación principal el auge de la ultraderecha. “Estamos pensando cuál es el nombre que haga un aporte más decisivo a esa contienda, pero sobre la base de la unidad más amplia”, dijo.

Respecto a los dichos de la candidata del PPD, Carolina Tohá, que ha cuestionado la eventual candidatura de Jadue, Núñez dijo que no van a “aceptar vetos ni exclusiones de ningún nombre, nosotros no le decimos al PPD quien es su mejor candidato, ni le decimos que si lleva al A o al B no vamos a la primaria, no lo haríamos con ningún otro partido. El veto y la exclusión no está en el lenguaje político que nosotros ocupamos y pedimos respeto por la decisión que tomemos”.