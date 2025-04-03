Aranceles de Trump: Gobierno apela a la prudencia, mientras el Congreso y empresarios anticipan desafíos comerciales

El denominado “Día de la Liberación” que anunció Donald Trump marcó un hito en la política comercial de Estados Unidos. El mandatario declaró la “independencia económica” de su país con la imposición de aranceles recíprocos a una amplia gama de productos provenientes de diversos países, incluyendo a Chile.

Nuestro país tendrá un impuesto de un 10%, afectando principalmente a productos agrícolas y manufacturados. Esta decisión generó preocupación en el sector político y exportador chileno, que depende en gran medida del acceso al mercado estadounidense.

La medida podría desencadenar una nueva guerra comercial, similar a la que se vivió durante la administración de Trump en 2018, su primer mandato. Cabe recordar que Chile tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos desde 2004 y disfruta de acceso libre de aranceles para sus exportaciones desde 2015.

La reacción en los mercados financieros fue inmediata. A primera hora de este jueves la Bolsa de Comercio de Santiago registró una caída considerable, mostrando volatilidad ante la incertidumbre generada por los anuncios de Trump. No obstante, con el pasar de las horas, el Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), el principal indicador bursátil chileno, tuvo un alza por sobre los siete mil 700 puntos.

En su discurso, el presidente norteamericano argumentó que los aranceles son necesarios para proteger a los trabajadores estadounidenses y fortalecer la industria local. Según él, la implementación de estas tasas permitirá recuperar la base industrial de Estados Unidos y crear empleos en el sector manufacturero. Además, afirmó que el dinero generado por las tarifas se utilizará para reducir impuestos y pagar la deuda nacional.

Desde Mumbai, India, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la decisión de Donald Trump y la calificó como una “medida unilateral”. De igual forma, destacó que esto “no afectará al cobre ni a la madera, aunque sí impacta a 97 países”.

Asimismo, realizó un llamado a no precipitarse, debido a que “desde que se empezaron a dar señales por parte de Estados Unidos de que medidas de esas características iban a tomarse, nuestro Gobierno ha venido preparando hace meses comités interministeriales para evaluar los posibles impactos y estudiar y aplicar diversas alternativas que impliquen minimizar al máximo o incluso, eventualmente, tomar las oportunidades que estas decisiones generen”.

Acompañado por ministros de su delegación, Boric instó a la unidad política en Chile para enfrentar el escenario internacional. “Quiero decir, como Presidente de la República de Chile que lamento esta medida unilateral y que tenemos a todos nuestros equipos trabajando para analizar las consecuencias de esta medida que, como señalaba anteriormente, afecta a 97 países”, indicó el Jefe de Estado.

“Por tanto, y espero que quede claro también para la política interna, porque en estos temas debemos estar en Chile todos unidos y no buscando diferencias pequeñas, no es una medida que esté particularmente dirigida hacia Chile”, añadió. En este contexto, Boric enfatizó que las reuniones interministeriales han incluido al sector privado, buscando una colaboración integral para abordar los desafíos.

Por su parte, desde el Congreso el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, afirmó que Trump está actuando “contra los principios que inspiraron a Estados Unidos”, ya que los aranceles vulneran tratados internacionales que promueven el desarrollo.

“Lamentamos la decisión del presidente Trump de establecer aranceles que dañan no solamente las confianzas, sino que también el modelo de desarrollo que se han planteado países como el nuestro. Chile es uno de los países más abiertos del mundo, con más 34 tratados de Libre Comercio con el 88% del PIB mundial. Nosotros vamos a seguir sosteniendo que el libre comercio es la única herramienta para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos” sostuvo.

En tanto, la presidenta de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Susana Jiménez, explicó que estas nuevas barreras impuestas por Estados Unidos afectarán la relación comercial con otros países y generarán un desafío económico para Chile. Además, “esta decisión impacta a la economía global, lo cual tiene un efecto indudable para un país pequeño y globalizado como Chile”.

“La tarifa aplicada es la menor, similar a la de más de 90 países en el mundo. Eso significa que nuestra posición relativa no empeora, pero sí pierde por la tarifa de 10%, que obliga a ser más competitivo, por posibles barreras en otras economías, por la inestabilidad de los mercados y el frenazo global. Esto nos desafía a profundizar y ampliar nuestras relaciones comerciales y buscar oportunidades en este nuevo contexto internacional”, manifestó Jiménez.

De acuerdo con las informaciones, la madera y el cobre, uno de los principales productos de exportación, están bajo estudio por el Departamento de Comercio de Estados Unidos para posibles aranceles. Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva, esta investigación busca evaluar el impacto de las importaciones de estos productos en la industria estadounidense.

En tanto, Claudia Sanhueza, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, señaló que “Chile podría beneficiarse de ciertos cambios en el comercio con Estados Unidos, dado que se encuentra en la banda inferior del impacto arancelario”.

Además, valoró el diálogo constante con el Departamento de Comercio estadounidense y los esfuerzos conjuntos para mantener relaciones comerciales constructivas a través de reuniones técnicas y el fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio.

Foto portada: DJM