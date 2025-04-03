Camilo Escalona (PS) por eventual candidatura de senadora Vodanovic: "Es la persona con más respaldo en el Partido Socialista"

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, perfiló a la actual presidenta de la colectividad y senadora, Paulina Vodanovic, como candidata de la tienda en la carrera hacia La Moneda.

Desde la sede central en París 873, el exparlamentario enfatizó que luego de las elecciones internas que dieron por ganadora a la lista “Unidad Socialista” liderada por Vodanovic, la figura de la senadora quedó fortalecida. “El respaldo que tuvo la presidenta Paulina Vodanovic en estas elecciones internas con una primera mayoría nacional categórica, inapelable, indica que es la persona que en el Partido Socialista más respaldo tiene“, aseguró.

“Por lo tanto, como este es un partido libre, auténticamente y democrático, a nadie le obliga, pero con el respaldo que ella tiene la decisión que tome va a ser determinante para decidir si toma o no toma el liderazgo presidencial de nuestro partido”, añadió.

Consultado respecto a las declaraciones del timonel del PPD, Jaime Quintana, quién señaló a La Tercera que sería “riesgoso” que el Socialismo Democrático vaya dividido a primarias, Escalona respondió que “la competencia de ninguna manera en este caso es riesgosa porque permite resolver sobre la base de la ciudadanía, del respaldo de las personas que estén interesadas, cuál es el mejor la mejor figura que vamos a tener para enfrentar las elecciones presidenciales”.

Además, el secretario general del PS descartó trascendidos de que el objetivo de la tienda sería negociar cupos parlamentarios con el PPD. “Nosotros nos estamos vinculando esta conversación con eventuales concesiones parlamentarias. Eso es un grave error y me parece a mí que no es la manera en que se debe llevar adelante esta conversación”, dijo.

“Nosotros tenemos un elenco de senadores y senadoras que tenemos que defender por las elecciones de fin de año y eso es una tarea ya lo suficientemente grande como para que se confundan las cosas. Nosotros no estábamos buscando nuevos cupos, en eso el PPD está profundamente equivocado“, zanjó.